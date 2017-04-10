На этой неделе многие хозяйки начнут готовиться к Пасхе, которую православные будут праздновать в 2017 году 16 апреля. Для тех, кто решил в этом году удивить семью и гостей необычными блюдами и немного разнообразить традиционный стол, корреспондент информационного портала Amic.ru собрал интересные вариации рецептов классической творожной пасхи, в процессе приготовления которой, как выяснилось, также можно поимпровизировать.
Пасха из топленого молока
Фото: povar.ru
Домашний творог из топленого молока может стать отличным вариантом основы для пасхи: у него насыщенный вкус и цвет, который не требует никаких дополнительных добавок.
Что потребуется?
Творог — 1,5 кг (из топленого молока)
Сливочное масло — 150 г
Вареная сгущенка — 250-300 г
Как готовить?
Масло нужно достать из холодильника, чтобы оно было мягким и легко взбивалось, творог протереть через сито и соединить их в глубокой миске, после чего взбить. К получившейся смеси небольшими порциями добавлять сгущенку, продолжая взбивать. Когда масса будет готова, ее нужно выложить в специальную форму или дуршлаг, застеленный чистой марлей. Края марли следует завернуть наверх, сверху поставить небольшой груз и отправить в холодильник на 12 часов. Перед подачей на стол нужно украсить пасху шоколадом, цукатами, сухофруктами, орехами.
Полосатая пасха
Фото: povar.ru
Принцип изготовления полосатой пасхи мало отличается от стандартной, но внешне она выглядит очень необычно.
Что потребуется?
Творог 5% — 800 г
Масло сливочное — 70 г
Желток — 2 шт.
Сметана 25% — 4 ст. л.
Сахар — 120 г
Миндаль — 50 г
Черника — 3-4 ст. л.
Лимон — по вкусу
Ванилин — по вкусу
Как готовить?
Творог необходимо перетереть через сито, чтобы он стал мягким и воздушным. Взять глубокую миску и поставить ее на кастрюлю, в которой кипит вода. В миску выложить желтки, добавить 60 г сахара и взбивать при помощи венчика до тех пор, пока масса не начнет приобретать беловатый оттенок. Когда масса начнет густеть, снять миску с кастрюли, добавить в желтково-сахарную смесь масло и тщательно перемешать до однородности. Переложить приготовленную смесь к творогу и еще раз перемешать. В отдельную кастрюльку выложить чернику, добавить цедру и сок лимона, 60 г сахара и поставить на 2-3 минуты вариться. Далее следует разделить творожную смесь на две части: в одну выложить чернику и столовую ложу сметаны, а к другой добавить три столовые ложки сметаны, ваниль и измельченный миндаль. Тщательно перемешать все ингредиенты в отдельных мисках до однородности.
Форму для пасхи застелить марлей и выкладывать слои по очереди. Каждый слой необходимо хорошенько утрамбовать. Затем отправить пасху в холодильник на ночь, а утром достать, снять марлю и украсить миндалем.
Пасха с рикоттой и маскарпоне
Фото: vkusnodoma.net
Что потребуется?
Сыр рикотта — 300 г
Сыр маскарпоне — 250 г
Сахар тростниковый — 100 г
Экстракт ванильный — 1 ч. л.
Миндаль жареный — 50 г
Сливки 33% — 75 мл
Шоколад темный — 50 г
Цукаты — 125 г
Как готовить?
Форму для пасхи устлать несколькими слоями марли. В чашу выложить маскарпоне, рикотту, сахар, ванильный экстракт и взбить все это до образования однородной массы. Добавить в эту смесь измельченный миндаль, цукаты, тертый шоколад и немного взбитых сливок. Все нужно перемешать и выложить приготовленную смесь в форму для пасхи, накрыть специально оставленными краями марли и поставить груз сверху. Пасху следует поставить на ночь в холодильник для застывания.
Готовую пасху извлечь из формы, удалить марлю и украсить пасху тертым шоколадом и цукатами.
Заварная пасха с фруктовым желе
Что потребуется?
Творог — 450 г
Сливочное масло — 100 г
Яйца — 2 шт.
Сметана — 250 г
Сахарная пудра — 150-200 г
Желе — 2 шт.
Сухофрукты — 50 г
Ванилин — 1 щепотка
Как готовить?
Смешать размягченное сливочное масло с сахарной пудрой до однородной консистенции, добавить яйца и хорошо взбить. Не переставая мешать, добавлять сметану. Полученную смесь поставить на огонь, довести до кипения и варить 2-3 минуты, постоянно помешивая.
Творог предварительно поставить под пресс, после протереть через мелкое сито и добавить ванилин. Соединить полученную смесь с творогом и тщательно перемешать. Добавить сухофрукты, цукаты или орехи. Желе приготовить по инструкции, указанной на упаковке, но воды взять лишь половину из указанной нормы. Форму накрыть марлей, выложить часть творога и сверху вылить желе. Отправить в холодильник, чтобы желе как следует застыло. Затем выложить остальной творог и залить вторым желе. Поставить в холодильник на ночь. Утром достать из формы и подать к столу.
Пасха творожная с ананасами, кокосовым молоком и ромом
Фото: hochu.ua
Что потребуется?
Творог 15-22% — 350 г
Желтки — 2 шт.
Пудра сахарная — 100 г
Молоко кокосовое — 25 мл
Масло сливочное — 30 г
Ананас свежий — 200 г
Крахмал кукурузный — 10 г
Сахар — 50 г
Мякоть кокосового ореха — 15-20 г
Миндаль очищенный — 20 г
Ром — 1 ст. л.
Как готовить?
Ананас очистить от кожуры и поделить на две части. Первую половину нарезать кубиками, измельчить в блендере и пропустить через сито. Затем добавить крахмал и густую массу. Вторую часть ананаса порезать кубиками, но уже меньшего размера. Выложить их в кастрюлю, добавить сахар, поставить на огонь и варить после закипания минут 10, пока лишняя жидкость не испарится.
Затем перекинуть ананасы на дуршлаг и переложить в миску. В отдельной миске смешать яичные желтки, сахарную пудру, ром и кокосовое молоко. Поставить смесь на водяную баню, непрерывно помешивая. После снять с огня и мешать еще в течение минуты, пока не остынет.
Мякоть кокоса нарезать на мелкие кусочки. Измельчить миндаль. Творог отжать руками и пропустить несколько раз через сито, добавить к нему предварительно размягченное сливочное масло. После влить смесь из желтков и сахара и перемешать при помощи блендера.
Выложить кусочки ананаса и ананасовую пасту, кокосовую мякоть и миндаль, все перемешать. Форму для пасхи выстлать марлей, выложить в нее приготовленную творожную массу и разровнять ее. Накрыть крышкой и поставить под пресс, отправить пасху в холодильник на всю ночь.
Материал впервые опубликован 19 апреля 2016 года
Комментарии
Зачем переводить продукты на всякую хрень? 1 мая День Всемирной Солидарности Трудящихся надо отмечать традиционно - водка с огурчиком под шашлык...Красный флаг за окном - обязателен....
ага.. рикотта,маскарпоне..кокосы..бананасы.. тьфу
чем рикота от творога отличается?
ценой
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