На этой неделе многие хозяйки начнут готовиться к Пасхе, которую православные будут праздновать в 2017 году 16 апреля. Для тех, кто решил в этом году удивить семью и гостей необычными блюдами и немного разнообразить традиционный стол, корреспондент информационного портала Amic.ru собрал интересные вариации рецептов классической творожной пасхи, в процессе приготовления которой, как выяснилось, также можно поимпровизировать.

Пасха из топленого молока

Фото: povar.ru

Домашний творог из топленого молока может стать отличным вариантом основы для пасхи: у него насыщенный вкус и цвет, который не требует никаких дополнительных добавок.

Что потребуется?

Творог — 1,5 кг (из топленого молока)

Сливочное масло — 150 г

Вареная сгущенка — 250-300 г

Как готовить?

Масло нужно достать из холодильника, чтобы оно было мягким и легко взбивалось, творог протереть через сито и соединить их в глубокой миске, после чего взбить. К получившейся смеси небольшими порциями добавлять сгущенку, продолжая взбивать. Когда масса будет готова, ее нужно выложить в специальную форму или дуршлаг, застеленный чистой марлей. Края марли следует завернуть наверх, сверху поставить небольшой груз и отправить в холодильник на 12 часов. Перед подачей на стол нужно украсить пасху шоколадом, цукатами, сухофруктами, орехами.

Полосатая пасха

Фото: povar.ru

Принцип изготовления полосатой пасхи мало отличается от стандартной, но внешне она выглядит очень необычно.

Что потребуется?

Творог 5% — 800 г

Масло сливочное — 70 г

Желток — 2 шт.

Сметана 25% — 4 ст. л.

Сахар — 120 г

Миндаль — 50 г

Черника — 3-4 ст. л.

Лимон — по вкусу

Ванилин — по вкусу

Как готовить?

Творог необходимо перетереть через сито, чтобы он стал мягким и воздушным. Взять глубокую миску и поставить ее на кастрюлю, в которой кипит вода. В миску выложить желтки, добавить 60 г сахара и взбивать при помощи венчика до тех пор, пока масса не начнет приобретать беловатый оттенок. Когда масса начнет густеть, снять миску с кастрюли, добавить в желтково-сахарную смесь масло и тщательно перемешать до однородности. Переложить приготовленную смесь к творогу и еще раз перемешать. В отдельную кастрюльку выложить чернику, добавить цедру и сок лимона, 60 г сахара и поставить на 2-3 минуты вариться. Далее следует разделить творожную смесь на две части: в одну выложить чернику и столовую ложу сметаны, а к другой добавить три столовые ложки сметаны, ваниль и измельченный миндаль. Тщательно перемешать все ингредиенты в отдельных мисках до однородности.

Форму для пасхи застелить марлей и выкладывать слои по очереди. Каждый слой необходимо хорошенько утрамбовать. Затем отправить пасху в холодильник на ночь, а утром достать, снять марлю и украсить миндалем.

Пасха с рикоттой и маскарпоне

Фото: vkusnodoma.net

Что потребуется?

Сыр рикотта — 300 г

Сыр маскарпоне — 250 г

Сахар тростниковый — 100 г

Экстракт ванильный — 1 ч. л.

Миндаль жареный — 50 г

Сливки 33% — 75 мл

Шоколад темный — 50 г

Цукаты — 125 г

Как готовить?

Форму для пасхи устлать несколькими слоями марли. В чашу выложить маскарпоне, рикотту, сахар, ванильный экстракт и взбить все это до образования однородной массы. Добавить в эту смесь измельченный миндаль, цукаты, тертый шоколад и немного взбитых сливок. Все нужно перемешать и выложить приготовленную смесь в форму для пасхи, накрыть специально оставленными краями марли и поставить груз сверху. Пасху следует поставить на ночь в холодильник для застывания.

Готовую пасху извлечь из формы, удалить марлю и украсить пасху тертым шоколадом и цукатами.

Заварная пасха с фруктовым желе

Что потребуется?

Творог — 450 г

Сливочное масло — 100 г

Яйца — 2 шт.

Сметана — 250 г

Сахарная пудра — 150-200 г

Желе — 2 шт.

Сухофрукты — 50 г

Ванилин — 1 щепотка

Как готовить?

Смешать размягченное сливочное масло с сахарной пудрой до однородной консистенции, добавить яйца и хорошо взбить. Не переставая мешать, добавлять сметану. Полученную смесь поставить на огонь, довести до кипения и варить 2-3 минуты, постоянно помешивая.

Творог предварительно поставить под пресс, после протереть через мелкое сито и добавить ванилин. Соединить полученную смесь с творогом и тщательно перемешать. Добавить сухофрукты, цукаты или орехи. Желе приготовить по инструкции, указанной на упаковке, но воды взять лишь половину из указанной нормы. Форму накрыть марлей, выложить часть творога и сверху вылить желе. Отправить в холодильник, чтобы желе как следует застыло. Затем выложить остальной творог и залить вторым желе. Поставить в холодильник на ночь. Утром достать из формы и подать к столу.

Пасха творожная с ананасами, кокосовым молоком и ромом

Фото: hochu.ua

Что потребуется?

Творог 15-22% — 350 г

Желтки — 2 шт.

Пудра сахарная — 100 г

Молоко кокосовое — 25 мл

Масло сливочное — 30 г

Ананас свежий — 200 г

Крахмал кукурузный — 10 г

Сахар — 50 г

Мякоть кокосового ореха — 15-20 г

Миндаль очищенный — 20 г

Ром — 1 ст. л.

Как готовить?

Ананас очистить от кожуры и поделить на две части. Первую половину нарезать кубиками, измельчить в блендере и пропустить через сито. Затем добавить крахмал и густую массу. Вторую часть ананаса порезать кубиками, но уже меньшего размера. Выложить их в кастрюлю, добавить сахар, поставить на огонь и варить после закипания минут 10, пока лишняя жидкость не испарится.

Затем перекинуть ананасы на дуршлаг и переложить в миску. В отдельной миске смешать яичные желтки, сахарную пудру, ром и кокосовое молоко. Поставить смесь на водяную баню, непрерывно помешивая. После снять с огня и мешать еще в течение минуты, пока не остынет.

Мякоть кокоса нарезать на мелкие кусочки. Измельчить миндаль. Творог отжать руками и пропустить несколько раз через сито, добавить к нему предварительно размягченное сливочное масло. После влить смесь из желтков и сахара и перемешать при помощи блендера.

Выложить кусочки ананаса и ананасовую пасту, кокосовую мякоть и миндаль, все перемешать. Форму для пасхи выстлать марлей, выложить в нее приготовленную творожную массу и разровнять ее. Накрыть крышкой и поставить под пресс, отправить пасху в холодильник на всю ночь.

Материал впервые опубликован 19 апреля 2016 года