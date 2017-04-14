Пасха – это блюдо из творога. Она не выпекается как пасхальный кулич, а формируется. Существует огромное множество рецептов пасхи, предлагаем вам три максимально простых в приготовлении.

Пасха царская (сырая)

Ингредиенты:

творог — 500 г

сливочное масло — 200 г

сахар — 1 стакан

сливки — 1/2 стакана

яйцо (желток) — 2-3 шт.

изюм (без косточек), миндаль (измельченный) — по 1 ст. л.

цукаты, кардамон (молотый), ванилин — по вкусу

Способ приготовления:

Сливочное масло растереть с сахаром добела, добавляя желтки по одному. Растирать массу до полного растворения кристаллов сахара, добавить ванилин. Затем добавить дважды протертый через сито творог, изюм, миндаль, измельченные апельсиновые цукаты или натертую лимонную цедру. Тщательно все перемешать, добавить взбитые сливки, перемешать сверху вниз, заполнить массой пасочницу, застланную чуть влажной марлей, закрыть блюдцем, нагрузить небольшим гнетом, поставить в холодильник.

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Пасха с цукатами

Ингредиенты:

творог — 1 кг

цукаты — 200 г

апельсиновые и лимонные корочки

молотый миндаль — 50 г

ваниль — по вкусу

масло сливочное — 200 г

сливки (жирные) — 200 мл

яйцо (желтки) — 3 шт.

сахар — 1 стакан

целые ядра миндаля для украшения.

Способ приготовления:

Свежий сухой творог протереть через сито. Смешать половину цукатов, мелко нарезанные апельсиновые и лимонные корочки, измельченный миндаль и ваниль. Масло взбить добела и смешать с творогом.

Взбить в пену яичные желтки с сахаром. Медленно влить в них подогретые сливки. Потом все нагреть, постоянно помешивая, но не доводя до кипения. Кастрюлю поставить на водяную баню и дать остыть. Фруктовую смесь и творог выложить по ложкам в яичную смесь и хорошо перемешать.

Пасочницу выстелить влажной салфеткой и заполнить массой. Накрыть крышкой, сверху положить пресс и поставить на 12 часов в холодильник. Готовую пасху можно украсить миндалем и цукатами.

Творожная пасха без яиц

Ингредиенты:

творог — 1 кг

сливочное масло — 300 г

сахар — 1 стакан

изюм — 1 стакан

кардамон — 1/4 ч. л.

ванилин, цедра — по вкусу.

Способ приготовления:

Хорошо отжатый творог вместе со сливочным маслом пропустить через мясорубку, добавить сахар, цедру, ванилин, кардамон, изюм. Все перемешать, выложить в форму.

Материал впервые опубликован 20 апреля 2016 года