Фото: globallookpress.com

Главному злодею XX столетия Адольфу Гитлеру 20 апреля исполнилось бы 128 лет. Его стремительное появление на политической арене привело к самой кровавой войне в истории человечества и обернулось десятками миллионов жертв.

Чем завершилось восхождение Гитлера, прекрасно известно. Его персоне посвящено множество исследований. В обстоятельствах, почему этот человек смог объединить вокруг себя миллионы людей и устроить самую кровопролитную войну на Земле, разбирались самые разные ученые – историки, антропологи, психологи и даже сексологи.

Сегодня, так или иначе, все знают, кто такой основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха. Однако многие факты из жизни Гитлера остаются за кадром. В этом контексте портал Amic.ru предлагает своим читателям ознакомиться с некоторыми малоизвестными сторонами кровавого политика.

Адольф Гитлер, являясь верховным главнокомандующим вооруженных сил Германии, до конца своей жизни оставался в более чем скромном звании ефрейтора

Личным оружием вождя Третьего рейха являлся пистолет Walther PPK

Именем Гитлера был назван жук Anophthalmus hitleri, который стал редкостью из-за популярности в среде неонацистов

Гитлер был весьма способным художником. Его картины пользуются очень большим спросом. Так, в начале 2012 года его полотно "Ночное море" продали на аукционе за 32 тысячи евро. В прошлом году с молотка ушли еще 14 картин фюрера за 400 тысяч евро.

Всем известны характерные усы Адольфа Гитлера. Имеется предположение, что он носил их, полагая, что они заставляют его нос казаться меньше. При этом, что любопытно, в ранние годы усы Гитлера были длинными

Биографы вождя Третьего рейха отмечали, что с 1931 года он являлся вегетарианцем

Гитлер очень негативно относился к курению. Именно по его инициативе в Германии была развернута борьба с этой привычкой

Люди, знавшие фюрера, подчеркивали, что у него была маниакальная любовь к чистоте

Главный злодей прошлого столетия имел неприязнь и панический страх перед людьми с насморком

По официальной версии, 30 апреля 1945 года Гитлер покончил жизнь самоубийством вместе со своей женой Евой Браун. Перед этим была умерщвлена его собака Блонди. Впрочем, большую популярность снискала легенда, согласно которой фюрер скрылся в Аргентине.

Материал был впервые опубликован на портале Amic.ru 20 апреля 2016 года.