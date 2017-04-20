Фото: globallookpress.com
Главному злодею XX столетия Адольфу Гитлеру 20 апреля исполнилось бы 128 лет. Его стремительное появление на политической арене привело к самой кровавой войне в истории человечества и обернулось десятками миллионов жертв.
Чем завершилось восхождение Гитлера, прекрасно известно. Его персоне посвящено множество исследований. В обстоятельствах, почему этот человек смог объединить вокруг себя миллионы людей и устроить самую кровопролитную войну на Земле, разбирались самые разные ученые – историки, антропологи, психологи и даже сексологи.
Сегодня, так или иначе, все знают, кто такой основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха. Однако многие факты из жизни Гитлера остаются за кадром. В этом контексте портал Amic.ru предлагает своим читателям ознакомиться с некоторыми малоизвестными сторонами кровавого политика.
- Адольф Гитлер, являясь верховным главнокомандующим вооруженных сил Германии, до конца своей жизни оставался в более чем скромном звании ефрейтора
- Личным оружием вождя Третьего рейха являлся пистолет Walther PPK
- Именем Гитлера был назван жук Anophthalmus hitleri, который стал редкостью из-за популярности в среде неонацистов
- Гитлер был весьма способным художником. Его картины пользуются очень большим спросом. Так, в начале 2012 года его полотно "Ночное море" продали на аукционе за 32 тысячи евро. В прошлом году с молотка ушли еще 14 картин фюрера за 400 тысяч евро.
- Всем известны характерные усы Адольфа Гитлера. Имеется предположение, что он носил их, полагая, что они заставляют его нос казаться меньше. При этом, что любопытно, в ранние годы усы Гитлера были длинными
- Биографы вождя Третьего рейха отмечали, что с 1931 года он являлся вегетарианцем
- Гитлер очень негативно относился к курению. Именно по его инициативе в Германии была развернута борьба с этой привычкой
- Люди, знавшие фюрера, подчеркивали, что у него была маниакальная любовь к чистоте
- Главный злодей прошлого столетия имел неприязнь и панический страх перед людьми с насморком
- По официальной версии, 30 апреля 1945 года Гитлер покончил жизнь самоубийством вместе со своей женой Евой Браун. Перед этим была умерщвлена его собака Блонди. Впрочем, большую популярность снискала легенда, согласно которой фюрер скрылся в Аргентине.
Материал был впервые опубликован на портале Amic.ru 20 апреля 2016 года.
Комментарии
Вот что бывает, когда мясо не ешь, не куришь, с бабами не очень, да еще и не пьешь.
хех, Амик чествует годовщину со дня рождения Алоизыча ))) давайте создадим раздел "Удивительные факты от дядюшки Адика" )))
Говорят он евреев и цыган недолюбливал
16:24 а кто говорит -евреи и цигане?
а еще говорят газ бесплатно поставлял...
а кто их любит?
А еще его финансировали американские банкиры, ну как всегда впрочем.
Не пил, не курил, мяса не ел, животных любил. А еще замечательных дорог понастроил. Евреев изничтожал. Прекрасный человек! С днем Победы вас, дорогие россияне!
ZloeZlo зарегистрированный 20 апреля 2016 г. 16:53 А еще его финансировали американские банкиры, ну как всегда впрочем. --- А еще Сталин ему эшелонами гнал нефть, зерно, руду - вплоть до 22 июня. Ну, все как всегда.
ну да... германию в 30-х с колен поднял. потом решил объединить германский мир, но не смог вовремя остановиться
20.04.2016 17:19 - гость -
и почитай что сюда шло эшелонами
Serg 1 зарегистрированный 20 апреля 2016 г. 17:21 и почитай что сюда шло эшелонами --- дойче зольдатен? не, не угадал?
у тебя по истории как максимум 3 было. ну а про самообразование ты вообще не в курсе
Serg 1 зарегистрированный 20 апреля 2016 г. 17:27 Я тебя умоляю... Хочешь рассказать мне про нерушимую германо-советскую дружбу? Так я про нее знаю. Дружили Йося с Адиком, было дело. Пока у Адьки чегой-то в котелке не переклинило. Решил друг Адик умочить друга Йосю, пока тот его не успел.
только на колени не вставай умоляя. я этого не люблю а дружба в чем заключалась не помнишь если знаешь? что везли на запад, что оттуда? почему на многих заводах до сих пор станки немецкие 30-х годов работают?
Serg 1 зарегистрированный 20 апреля 2016 г. 17:39 Вот, я о чем и говорю - были у СССР и Германии мир, дружба, фройндшафт. Так почему бедным американцам дружить с Адькой нельзя было, если Сам Великий Сталин с ними дружил?
Котелок у Адика свернуло точно... столько народу из-за него полегло. Ну захватил французов, ну захватил восточную Европу и Польшу, да и шут с ним. Нет же, надо было в СССР сунуться, еще и нахрапом. Был бы сейчас вместо ЕС какой-нибудь IV Рейх, он и по границам Еврозоны почти вписался, кроме Прибалтики Финляндии и всей Северной Европы.
щас в евросоюзе гитлера не хватает.понаехали.
ZloeZlo зарегистрированный 20 апреля 2016 г. 17:48 Возвращаясь к нашим баранам - так почему бедным американским банкирам нельзя было дружить с Адиком, если Сам Великий Вождь Сталин с ним дружил?
резун очень хорошо сказал: если гитлер был людоедом то это не значит что сталин был вегетарианцем.
изо всего ужасного что имело место быть в хх веке торчать уши пассионариев-диктаторов.
сейчас надо полагать адольф алаизыч волчком крутится, поделом, самые страшные кошмары ариев сбываются ))
п.с. стебаться и с ужимочками подшучивать не нужно, была вложена вся многовековая ненависть, на уничтожение.
кого?
Все руководители всех стран имеют такую же манию величия. Но не всем удается развязать войну таких масштабов. Хотя желание явно присутствует.
Все руководители всех стран имеют такую же манию величия. Но не всем удается развязать войну таких масштабов. Хотя желание явно присутствует.
Вот у меня,допустим,хронический насморк.Так живи я в то время,Гитлер бы от меня шарахался?
я смотрю сегодняшний анонимный тролль зарегался) от теперь "неопознанный" ну и гнойник у тя в башке, неопознанный...
ЕК леровый пора тебе студень форматировать - год то шешнадцатый у неизвестного.
Ну захватил французов, ну захватил восточную Европу и Польшу, да и шут с ним. Нет же, надо было в СССР сунуться ------------------------ Вот Россия огромная страна, всё в ней есть, но нет же захватили Крым, зачем спрашивается?