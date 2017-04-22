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10 малоизвестных фактов о планете Земля

, ИА "Амител"
22 апреля по всему миру отмечают день Матери-Земли

Фото: globallookpress.com

22 апреля 2017 года Россия наряду с другими странами будет отмечать Международный день Матери-Земли. Все мы понимаем, насколько сильна зависимость между планетой, ее экосистемами и человеком. Мы знаем, что Земле примерно 4,5 миллиарда лет, длина экватора превышает 40 тысяч километров, а ее единственный спутник — Луна. Но знаете ли вы, что....

  1. За все время существования человека на Земле им было извлечено более 93 тысяч тонн золота.
  2. Через атмосферу на Землю выпадает около одной тысячи тонн пыли. А ветер переносит 40 миллионов тонн пыли каждый год из Сахары в Амазонку.
  3. Атмосфера земного шара весит 5 300 000 000 000 000 тонн.
  4. В Сахаре ежегодно бывает около 160 тысяч миражей. Есть даже специальные карты караванных путей с отметкой мест, где они обычно наблюдаются. Например, в пустыне Орг-эр-Рави перед караванами появляются оазисы. Кажется, что до них всего пара километров, на деле же — несколько сотен.
  5. На Северном полюсе теплее, чем на Южном. Северный полюс находится на уровне моря, окружен со всех сторон материками, к нему подходит ветвь теплого течения Гольфстрим, а солнце освещает его почти на наделю дольше, чем Южный.
  6. Молнии полезны. Они выхватывают из воздуха миллионы тонн азота и направляют его в землю, что значительно удобряет почву.
  7. Лед имеет разную температуру: от некоторых арктических ледников с температурой около минус 60 градусов до льда на вершинах Альп и Скандинавских гор с нулевой температурой.
  8. Расстояние от поверхности до центра Земли не равномерно: в среднем оно более шести тысяч километров, но в самом "тонком" месте – всего 66 километров.
  9. Луна постепенно отдаляется от Земли со скоростью четыре сантиметра в год.
  10. В полных сутках не 24 часа, а 23 часа 56 минут и 4 секунды.

Подготовлено с использованием информации с urlskit.com, frend.org.ua, kartinamira.info

Впервые текст опубликован на сайте Amic.ru 22 апреля 2016


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Комментарии

22.04.2016 07:50
Пузырек

8 пункт про 66 км вообще непонятно, да и вес атмосферы земли проверить надо бы

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22.04.2016 13:46
ZloeZlo

22.04.2016 07:50 Пузырек - а что тут непонятного?

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