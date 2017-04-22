22 апреля 2017 года Россия наряду с другими странами будет отмечать Международный день Матери-Земли. Все мы понимаем, насколько сильна зависимость между планетой, ее экосистемами и человеком. Мы знаем, что Земле примерно 4,5 миллиарда лет, длина экватора превышает 40 тысяч километров, а ее единственный спутник — Луна. Но знаете ли вы, что....
- За все время существования человека на Земле им было извлечено более 93 тысяч тонн золота.
- Через атмосферу на Землю выпадает около одной тысячи тонн пыли. А ветер переносит 40 миллионов тонн пыли каждый год из Сахары в Амазонку.
- Атмосфера земного шара весит 5 300 000 000 000 000 тонн.
- В Сахаре ежегодно бывает около 160 тысяч миражей. Есть даже специальные карты караванных путей с отметкой мест, где они обычно наблюдаются. Например, в пустыне Орг-эр-Рави перед караванами появляются оазисы. Кажется, что до них всего пара километров, на деле же — несколько сотен.
- На Северном полюсе теплее, чем на Южном. Северный полюс находится на уровне моря, окружен со всех сторон материками, к нему подходит ветвь теплого течения Гольфстрим, а солнце освещает его почти на наделю дольше, чем Южный.
- Молнии полезны. Они выхватывают из воздуха миллионы тонн азота и направляют его в землю, что значительно удобряет почву.
- Лед имеет разную температуру: от некоторых арктических ледников с температурой около минус 60 градусов до льда на вершинах Альп и Скандинавских гор с нулевой температурой.
- Расстояние от поверхности до центра Земли не равномерно: в среднем оно более шести тысяч километров, но в самом "тонком" месте – всего 66 километров.
- Луна постепенно отдаляется от Земли со скоростью четыре сантиметра в год.
- В полных сутках не 24 часа, а 23 часа 56 минут и 4 секунды.
Подготовлено с использованием информации с urlskit.com, frend.org.ua, kartinamira.info
Впервые текст опубликован на сайте Amic.ru 22 апреля 2016
Комментарии
8 пункт про 66 км вообще непонятно, да и вес атмосферы земли проверить надо бы
22.04.2016 07:50 Пузырек - а что тут непонятного?