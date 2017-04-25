Бессменному лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому исполняется 25 апреля 2017 года 71 год. В свои уже не молодые годы он остается одним из самых ярких политиков современности. Его можно любить, его можно ненавидеть, но уж только сложно оставаться к нему равнодушным. Информационный портал Amic.ru выбрал из великого множества его известных цитат несколько самых любопытных:
- Мы в Думе за какие законы хотим, за такие и голосуем!
- "Ж" — лучшая буква в русском алфавите. На букву "Ж" у нас есть много смачных слов.
- Работать губернатором для меня – все равно что пересесть с "Мерседеса" на велосипед.
- Никогда ни одна женщина не скажет "хватит", никогда! Хоть в постели, хоть за столом, хоть в магазине.
- Я много учился. Я закончил четыре университета. Четыре!.. Я один делаю больше, чем 40 депутатов.
- Я скажу, потом вы скажете, потом вас вынесут отсюда.
- Выгони его отсюда, подлеца, и расстреляй его там – в коридоре!
- Жизнь человеку дана один раз, и прожить ее нужно в городе Сочи.
- Только под русские песни плачет планета.
- Я сторонник реабилитации Кащея Бессмертного.
- Я мечтаю 100 дней быть никем. Сто дней вообще забыть все. Как бомж, вон там бросить телогрейку и под солнышком поваляться.
- Женщина должна сидеть дома, плакать, штопать и готовить.
- Наша власть – как фруктовое желе. А надо, чтобы это был твердый кусок мяса, хорошо прожаренный, хорошо проперченный.
- Президента нужно избирать на 20 лет. А для таких, как Явлинский и Зюганов, я бы вообще установил нулевой срок.
- Каждой одинокой женщине – по мужчине. Каждому мужчине – по дешевой бутылке водки.
Впервые опубликовано 25 апреля 2016 г. на сайте Amic.ru.
Комментарии
Да там все клоуны и они руководят( вернее владеют) страной, только другие клоуны больше молчком обворовывают эту страну.
Циничная и мерзкая клоунада агента комитета глубокого бурения. Его хоть раз - хоть раз! посадили за оскорбительные и экстремистские высказывания? По-моему, все ясно.
Отличный мужик!Все верно говорит! С днем рождения ВВЖ!!!
Жириновский иногда говорит то, что другие сказать не могут, по причине трусливости и холуйства.
Я один делаю больше, чем 40 депутатов.
Выгнать 40 депутатов!
Глагол ДЕЛАЮ заменить глаголом ГОВОРЮ)))
С днем рождения Владимир Вольфович. Умный, с юмором, говорит очень правильные вещи, уважаю.
Это тоже действие. Остальные тоже ГОВОРЯТ.
до черномырдина далеко
Мэрский...