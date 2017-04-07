Чтобы пасхальные хлопоты были в радость, не омрачались раздражением и усталостью и не превращались в суету, нужно готовиться к этому светлому празднику заранее. Как это сделать – смотрите в инфографике информационного портала Amic.ru. Для того, чтобы изображение открылось в полном объеме, на него нужно кликнуть мышкой.
Комментарии
Сколько суеты из-за ерунды...Зачем неделю готовится, если в каждой "Марии Ра" куличей - хоть задницей ешь? И с геноцидом курей тоже пора заканчивать...50% крашеных яиц отправляются на помойку за невостребованностью...
И вообще, 1 мая отмечаем День Всемирной Солидарности Трудящихся!!!