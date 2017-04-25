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"Путь Пачино": великому актеру исполнилось 77 лет

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Творческий путь в кино актера Аль Пачино

Фото: globallookpress.com

Гениальный Майкл Корлеоне из "Крестного отца", сатана из фильма "Адвокат дьявола", слепой подполковник из "Запаха женщины", гангстер Тони Монтана из "Лица со шрамом". 25 апреля великому американскому актеру Аль Пачино исполнилось 77 лет.

Свою карьеру Аль Пачино начал еще в 1970-х, когда брал уроки актерского мастерства и принимал участие в небольших театральных постановках. Он накопил достаточно денег, чтобы поступить в актерскую студию Чарли Лофтона, а затем после выступления в различных театрах он смог поступить в известную школу Ли Страсберга — приверженца системы Станиславского. Добившись успеха на театральном поприще, Пачино решил попробовать себя на большом экране. Первыми лентами в карьере стали
"Я, Натали" (1969), "Паника в Нидл Парк" (1971), где он  успешно эксплуатировал образ слабого и безвольного человека.

Настоящая мировая слава к Пачино пришла в 1972 году, когда он сыграл роль итальянского мафиози в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец". Майкл — младший сын главы одного из кланов нью-йоркской мафии Вито Корлеоне, которого сыграл Марлон Брандо, получивший за эту роль премию "Оскар". Фильм сразу стал культовым, в США "Крестный отец" называли главным фильмом о семье. Пачино с его темными волосами, неподражаемым взглядом сразу стал звездой. Уже позже была замечательная работа в паре с Джимом Хэкманом в фильме "Пугало" Джерри Шацбера. Картина о путешествии двух бродяг получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.

В последующие годы Аль Пачино сыграл бывшего солдата, ставшего налетчиком в "Полдне скверного дня" (1975). Потом последовали роли адвоката в фильме "Правосудие для всех" (1979) и полицейского "Серпико" (1973).

Как и ожидалось, Пачино вернулся к роли Майкла Корлеоне в сиквеле "Крестного отца" (1974), где компанию ему составил Роберт Де Ниро в роли молодого Вито Корлеоне. Фильм получил шесть премий "Оскар", в том числе за лучшую роль второго плана для Де Ниро, а вот Пачино опять остался без своей статуэтки.

В конце 70-х у Пачино было еще несколько ярких работ. Например, в "Собачьем полдне" Сидни Люмета, где он сыграл загнанного в угол грабителя банка. Уже тогда критики отметили талант Пачино играть харизматичных злодеев с неоднозначной судьбой.

 В начале 1980-х карьера Аль Пачино идет на спад. Его участие в таком проекте, как "Разыскивающий" Уильяма Фридкина, навлекло на актёра гнев гей-сообщества Нью-Йорка. При этом работа в этом эротическом триллере про маньяка-убийцу — одна из лучших в карьере актера.  Следующим фильмом, в котором снялся Пачино, была комедийная драма "Автора! Автора!", которая также не была обласкана критиками.

В 1983 году Аль Пачино получил приглашение сняться в знаменательном для своей карьеры фильме. Брайан Де Пальма утвердил его на роль кубинского наркобарона Тони Монтана в своем фильме "Лицо со шрамом". Этот фильм стал новым этапом в карьере Брайана Де Пальмы, который до этого прославился несколькими выдающимися триллерами. "Лицо со шрамом" стало новой классикой Голливуда. Фильм вошел в список 250 величайших фильмов по версии IMDB. Аль Пачино неоднократно признавался, что считает эту роль главной в своей жизни. За этот фильм он был номинирован на "Золотой Глобус". В 1993 году Де Пальма и Пачино вновь поработали вместе еще в одной гангстерской ленте "Путь Карлито".

После картины "Революция" (1985) актер, разруганный в пух и прах критиками и зрителями, взял творческий перерыв на четыре года. В 1989 году на экраны вышел эротический триллер "Море любви", где в паре с Пачино сыграла неподражаемая Эллен Баркин. Фильм во многом предопределил свое время и ввел в Голливуд моду на этот жанр кино ("Основной инстинкт", "Роковое влечение" и другие).

Рубеж 90-х Аль Пачино отметил двумя новыми актерскими работами. Создал карикатуру на своего привычного героя-гангстера в "Дике Трейси" Уорена Битти (1989) и в последний раз сыграл своего Майкла Корлеоне в третьей серии "Крестного отца" (1990).

В 1992 году роль в фильме "Запах женщины", где Пачино сыграл слепого подполковника, принесла ему долгожданный актерский "Оскар". Эпоха 90-х отмечена еще несколькими работами в криминальных драмах: "Донни Браско", "Схватка", "Свой человек".

В 2000-е Пачино продолжал активно сниматься, но по-настоящему яркими ролями, как в 70-е годы, он не мог похвастаться. Среди самых любопытных работ – полицейский триллер Кристофера Нолана "Бессонница", драма "Рекрут" с Колином Фаррелом и "Тринадцать друзей Оушена". В последние годы Аль Пачино продолжает активно сниматься. Так, в 2016 году вышла картина "Хуже, чем ложь", где он сыграл в компании Энтони Хопкинса.   

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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