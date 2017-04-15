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Стильно и нехлопотно: необычно красим яйца к Пасхе на КухнеAmic.ru. Видео

, ИА "Амител", Мария Трубина
Пастельные тона и природные материалы: как просто и стильно покрасить яйца на Пасху подручными средствами?

Шелковые платки и луковая шелуха – каких только способов покрасить яйца за долгое существование пасхальных традиций не появилось. Пришло время вновь их вспомнить – уже в этот четверг, 28 апреля, православные будут готовиться к светлому празднику.  Кто-то для того, чтобы сделать белую скорлупу цветной, будет использовать исключительно природные материалы, кто-то – специальные пищевые красители, информационный портал Amic.ru решил опробовать три простых способа, с помощью которых можно придать яйцам красивый, благородный пастельный оттенок, а нужные для покраски компоненты найдутся на любой кухне.

Первый способ:

Что потребуется?

Нитки, хлопчатобумажная ткань (20 см на 20 см), 2 ч. л. уксуса, 1 ч. л. соли,  яйцо

Как готовить?

Чистое яйцо замотать нитками, завернуть в ткань и завязать. Положить в сотейник с водой и поставить на плиту. Добавить уксус, соль и варить после закипания 8 минут. После достать, остудить, развязать ткань и размотать нитки.

Второй способ:

Что потребуется?

2 ст. л. куркумы, 2 ч. л. уксуса,  1 ч. л. соли, яйцо, горох, марля.

Как готовить?

Яйцо окунуть в воду и обвалять в горохе. На марлю насыпать гороха, выложить яйцо, крепко завернуть и завязать. Опустить яйцо в сотейник с водой, добавить куркуму, соль, уксус и сварить. Достать яйцо, остудить и развернуть.

Третий способ:

Что потребуется?

Пищевой краситель, веточки зелени, яйцо, марля.

Как готовить?

Растворить краситель по рецепту. Положить на яйцо зелень, завернуть в марлю и завязать. Опустить в воду с красителем, достать через 5 минут и развернуть.

О других интересных способах украшения яиц можно узнать в материале "Красим яйца на Пасху: 10 простых и безопасных способов".

Готовим на Кухне.amic.ru вместе с шеф-поваром ресторана Carte-Blanche Андреем Стромиловым.

Материал впервые опубликован 26 апреля 2016 года

Читайте также в сюжете: Пасха-2017
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.04.2016 17:34
NiGHT

я бы рекомендовал простой пищевой краситель из магазина. чем в синтетике замачивать

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26.04.2016 19:15
djusha67

- Ты яйца на Пасху покрасил? - Нет, я атеист...Только почесал...

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