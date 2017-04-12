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Угощения на пасхальный стол всегда готовятся заранее, съедаем мы их тоже не сразу. Главное блюдо праздника – пасхальный кулич – сам по себе долго не черствеет из-за плотности теста, большого количества жира. Но существуют некоторые правила, чтобы он оставался свежим и был вкусным.

Выпечка. Процесс сохранения начинается еще на этапе приготовления. Главный совет: выпекайте кулич из свежих дрожжей. На сухих дрожжах кулич быстро черствеет. Плотная корочка также сохраняет выпечку свежей. Еще лучше сделать глазировку.

Хранение. Обязательно остудите кулич. Тесто плотное, остывать будет долго — не менее четырех часов. Если пренебрежете этим советом, то выпечка может заплесневеть. Хранить лучше в прохладном месте, можно прикрыть полотенцем и положить в эмалированную кастрюлю, можно убрать в пакет. Если приготовили его раньше, чем за два-три дня до Пасхи, то лучше завернуть в несколько слоев пищевой пленки и убрать в холодильник. Либо завернуть в марлю, пропитанную ромом или коньяком, положить в полиэтиленовый пакет и в прохладное место.

Материал впервые опубликован 28 апреля 2016 года