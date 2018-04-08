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Традиция биться яйцами на Пасху знакома нам с детства. Обычная забава, но и в ней есть правила для успешного боя.
Берите целые яйца. Казалось бы, банальный совет. Но часто на крашенном яйце не видно мелких трещин. Если вы знаете какие яйца были покрашены — белые или бежевые — выбирайте бежевые, у них более плотная скорлупа.
Держите яйцо целиком в ладони. Кончик яйца можно обхватить кольцом из указательного и большого пальца. Держите в той руке, которая у вас ведущая.
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Тактика ведения боя. Бить надо острым концам, потому что на тупом конце куриного яйца есть воздушный мешочек — самое уязвимое место. Чем острее кончик, тем сильнее ваше "оружие". Больше шансов разбить яйцо у того, кто бьет, поэтому лучше в этом бою обороняться. При ударе цельтесь не в верхушку яйца, а чуть в бок.
Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 30 апреля 2016 года
Комментарии
А если мне яйцо разбили, я его должен отдать или съесть?
на христианскую пасху не яйцами бьются а лбами...
а вот на славянскую православную , которя была 7 апреля, бьются яйцами.
11.54 отдают разбитое
Правильно будет закидать яйцами (тухлыми) горсдуру.