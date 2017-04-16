Тем, кто еще не определился с рецептами для пасхального стола, мы предлагаем приготовить нестандартные брауни в яичной скорлупе. Рецепт очень прост, при этом блюдо вызовет удивление и точно понравится гостям и близким, особенно придется по душе детям, которых не всегда легко заинтересовать обычными куличами.

Собираетесь красить яйца на Пасху? Смотрите, как это можно сделать, в нашем видеорецепте.

Пасхальные брауни в яичной скорлупе

Что потребуется?

Молочный шоколад — 100 г

Сливочное масло — 80 г

Яйца — 1 шт.

Сахар — 1,5 ст. л.

Мука — 2 ст. л.

Как готовить?

Растопить шоколад на водяной бане, добавить масло, сахар, перемешать и снять с огня. После засыпать муку, перемешать и разбить яйцо. Аккуратно расколоть скорлупу, вылить яйцо и залить смесь. Выпекать при 180 градусах около 15 минут. Перед подачей на стол украсить мятой и дополнить шариком мороженого.

Не знаете, как приготовить пасху? Воспользуйтесь нашим видеорецептом "Пасха – пальчики оближешь: удивительное блюдо для вашего праздничного стола"

Готовим на Кухне.amic.ru вместе с шеф-поваром ресторана Carte-Blanche Андреем Стромиловым.

Материал впервые опубликован 28 апреля 2016 года