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Десять важнейших фильмов о Второй мировой войне

, ИА "Амител"
Главные фильмы о Второй мировой войне, которые должен увидеть каждый

Тема войны всегда была и будет одной из любимых в мировом кинематографе. Множество великих режиссеров по-своему осмысляли все ужасы Второй мировой войны, ее катастрофы и значение для человечества. Всегда в этих картинах во главу угла становилась тема подвига, героизма, судьбы человека, геноцида и бессмысленности смерти. В любом фильме о войне, даже самом плохом, конечно, говорится, что война — это зло. В преддверии 9 мая предлагаем десятку самых важных фильмов о Второй мировой войне, которые должен в жизни посмотреть каждый.

"Касабланка" (1942 год)

Режиссер — Майкл Кертис

Один из немногих фильмов о Второй мировой войне, который вышел на экраны в самый ее разгар. Классическая голливудская мелодрама, поставленная режиссером Майклом Кертисом, с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман в главных ролях. Действие разворачивается в начале Второй мировой войны в марокканском городе Касабланке, находившемся под контролем нацистов. "Касабланка" — история о выборе между долгом и любовью к женщине. Один из лучших фильмов в истории кино и Голливуда.

"Мост через реку Квай" (1957 год)

Режиссер — Дэвид Лин

Великий британский фильм Дэвида Лина (автора "Лоуренса Аравийского") получил сразу семь статуэток "Оскара", в том числе за лучший фильм. Лента повествует о том, как захваченные в плен японцами британские солдаты и их командир полковник Николсон вынуждены строить железнодорожный мост через реку Квай в Бирме. Несмотря на испытания, которые им уготовил полковник Сайто, Николсон проявляет настоящее мужество и достраивает мост, не находя понимания в этом вопросе у некоторых товарищей по британской армии. Дэвид Лин в картине "Мост через реку Квай" рассказывает о тонкой грани, отделяющей героя на войне от предателя. Один из важнейших фильмов о войне вообще в целом.

"Летят журавли" (1957 год)

Режиссер — Михаил Калатозов

Гениальный фильм о войне, снятый без единого кадра самих боевых действий. Татьяна Самойлова и Алексей Баталов создали в "Летят журавли" один из лучших экранных дуэтов советского кино. Лауреат самой престижной премии в области кино — "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля.

"Иваново детство" (1962 год)

Режиссер — Андрей Тарковский

Фильм Андрея Тарковского по мотивам повести Владимира Богомолова "Иван". Премьера состоялась в День Победы — 9 мая 1962 года. Это первый полнометражный фильм самого великого российского режиссера, который принес ему всемирную известность и завоевал "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Картина "Иваново детство" до сих пор оказывает влияние на многих режиссеров и зрителей по всему миру.

"Большая прогулка" (1966 год)

Режиссер — Жерар Ури

В этой замечательной французской комедии снялись два блистательных комика — Бурвиль и Луи де Фюнес. По сюжету эти герои помогают британским пилотам выбраться из оккупированного Парижа. Невероятно остроумный сценарий позволил фильму моментально стать самым популярным в истории французского кино. В Советском Союзе, к слову, ленту посмотрели 37 миллионов человек. "Большая прогулка" Жерара Ури — один из самых удачных случаев в истории мирового кино, когда над темой войны хотелось искренне смеяться.

"Проверка на дорогах" (1971 год)

Режиссер — Алексей Герман-младший

Советский военный фильм 1971 года, режиссёрский дебют Алексея Германа. Основан на повести Юрия Германа "Операция "С Новым годом!" о коллаборационисте, который присоединился к советским партизанам с целью искупить свою вину за переход на сторону противника. Этот выдающийся антивоенный советский фильм пролежал 15 лет на полке по решению Госкино СССР. Только в 1986 году фильм вышел на экраны под названием "Проверка на дорогах", который, по мнению кинокритиков, является лучшим советским фильмом о войне.

"Подводная лодка" (1981 год)

Режиссер — Вольфган Петерсен

Единственный фильм в нашей десятке, снятый от лица непосредственно немецких солдат, которые были против войны, но подчинялись приказам руководства. Виртуозно сделанная трехчасовая кинолента Вольфганга Петерсена повествует об экипаже немецкой подлодки, противостоявшей английскому флоту. Лента стала прообразом военных блокбастеров. Не случайно одаренного режиссера потом позвали работать над дорогостоящими проектами в Голливуд.

"Счастливого Рождества, мистер Лоуренс" (1983 год)

Режиссер — Нагиса Осима

Третья европейско-японская картина выдающегося мастера Нагисы Осимы рассказывает о столкновении двух разных цивилизаций — Востока и Запада — через призму Второй мировой войны. Британский майор Салльерс попадает в японский лагерь для военнопленных на острове Ява в 1942 году. Начальник лагеря Йоннои верит в дисциплину и кодекс самурайской чести. В его глазах военнопленные являются трусами, которые предпочли плен смерти. Йоннои весь фильм пытается сломить тело и дух британского офицера. Смотреть на это невероятно увлекательно и тяжело одновременно. В роли британского офицера прекрасно сыграл рок-звезда Дэвид Боуи, а японского начальника лагеря — композитор, автор музыки к "Выжившего" Иньяритту, Рюитти Сакамота.

"Иди и смотри" (1985 год)

Режиссер — Элем Климов

Советский двухсерийный фильм, снятый в жанре военной драмы на студиях "Беларусьфильм" и "Мосфильм". Действие картины разворачивается на территории Белоруссии в 1943 году, где мальчик становится свидетелем ужасов нацистских карательных операций против мирного населения. История взросления белорусского мальчика, который всего за несколько дней превращается в мужчину, как метафора всей войны в целом. Действие не для слабонервных.

"Спасти рядового Райана" (1998 год)

Режиссер Стивен Спилберг

Главный американский режиссер второй половины ХХ века снял самый эталонный фильм о войне. Некоторые российские кинодеятели после премьеры картины Стивена Спилберга обвинили режиссера в американской пропаганде, что именно США выиграли во Второй мировой войне у Германии, а не советские войска. Впрочем, эти обвинения звучали на уровне лозунгов. На деле же — главный гуманист мирового кинематографа снял масштабнейшее полотно о том, что каждый солдат на войне важен для государства, которое сделает все что угодно, чтобы спасти его жизнь, вернуть домой к матери. До этого Спилберг сделал еще один гениальный фильм о холокосте — "Список Шиндлера", который входит во всевозможные списки лучших фильмов всех времен и народов.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

4.05.2016 08:10
Sergant of Russia

1. Они сражались за Родину
2. Иди и смотри
3. А зори здесь тихие
4. Дума о Ковпаке
5. Битва за Москву (Озеров)
6. Сталинград (Озеров)
7. Освобождение (Озеров)
8. Обратной дороги нет
9. Государственная граница. Год сорок первый
10. Государственная граница. За порогом победы.

Вот лично моя десятка о войне. Без всяких "Райанов", "Касабланок" и "Больших прогулок". Хотя "Большая прогулка" мне тоже нравится )))

1  0
4.05.2016 08:19
Pat Riot

А где же фильмы про ужасы холокоста?

0  0
4.05.2016 08:37
- гость -

Из иностранных я бы добавила итальянско-французско-германский фильм "Конформист" режиссера Бертолуччи (1970). Очень страшный фильм, хотя никаких боевых действий в нем нет. И современный.

0  0
4.05.2016 08:49
Filin

Битва за Москву (документальный),Они сражались за родину, Горячий снег, Освобождение, А зори здесь тихие, Повесть о настоящем человеке, Судьба человека, Звезда, Брестская крепость, Алегро с огнем, В бой идут одни старики, Небесный тихоход, Офицеры,Баллада о солдате, Отец, Доброваольцы, Зимородок...
Никаких Касабланок и Рядовых Райанов. Как могут снимать фильмы о войне те, кто почти не воевал?
Про британцев ваще .... Сдались вдвое меньшей голодной и безоружнной армии японцев в Сингапуре, имея полные склады вооруженния. А потом героические фильмы.... Французы еще те вояки были.

1  0
4.05.2016 08:58
Doc1

Странный список фильмов. Кто составлял? Чем он думал?

1  0
4.05.2016 09:23
dsN

4.05.2016 08:58
Doc1

Спонсоры.....

1  0
4.05.2016 10:17
ПлохойХорошийЗлой

амик, вы еще перл харбор забыли

1  0
4.05.2016 10:17
- гость -

а тупой и ещё тупее?

1  0
4.05.2016 10:22
- гость -


4.05.2016 10:17
- гость -


твой день был 1 апреля

0  1
4.05.2016 10:32
- гость -

мост через реку квай
это как расхитительница гробниц с анджелиной джоли)))

0  0
4.05.2016 10:32
- гость -

Очень, оч-чень толерантная подборочка. Так держать!

0  1
4.05.2016 10:35
obezyana

из списка большинство не смотрела

хотя список шиндлера неплохой хфильм,
но перл харбор вапче как фэнтэзи смотриться, а рядовой райн с форестом в главной роли более чем комичен..

я так понимаю то подборка из победителей на оскар?

или каннского фестиваля?
это многое оббъясняет..

0  0
4.05.2016 10:36
obezyana

иди и смотри мы всей школой в кинотеатре смотрели
потом все сочинение писали
вот это политинформация была

0  0
4.05.2016 10:44
Вячеслав Кондаков

Это десять лучших фильмов о Второй мировой войне. Моя задача как раз и была показать, что кино об этой странице в нашей истории было очень разнообразным. Например, даже советские фильмы самые фестивальные я взял, которые смотрели во всем мире.

0  0
4.05.2016 11:29
- гость -


>>Вячеслав Кондаков
>>Это десять лучших фильмов о Второй мировой войне. Моя задача как раз и была >>показать, что кино об этой странице в нашей истории было очень разнообразным.

В странице нашей истории Великая Отечественная Война! И фильмы должны быть про неё.

1  0
4.05.2016 11:38
- гость -

В странице нашей истории Великая Отечественная Война! И фильмы должны быть про неё.

Т.е по-вашему Великая Отечественная война была сама по себе и не является следствием Второй мировой войны и сражений, которые два года были по всей Европе? Это тоже самое, что говорить, что день без ночи не бывает, что за закатом не бывает рассвет. Это звенья одной цепи.

0  1
4.05.2016 11:46
obezyana



- гость - 4 мая 2016 г.
11:38

без участия СССР исход 2 ой мировой вам не надо объяснять?

0  0
4.05.2016 11:48
- гость -


>>Т.е по-вашему Великая Отечественная война была сама по себе и не является следствием Второй мировой войны и сражений, которые два года были по всей Европе? Это тоже самое, что говорить, что день без ночи не бывает, что за закатом не бывает рассвет. Это звенья одной цепи.

Написано же, что в преддверии 9 мая. А 9 мая какой праздник? День Победы в Великой Отечественной Войне. Вот если бы список приурочили ко 2 сентября, тогда пожалуйста.

0  0
4.05.2016 11:48
- гость -

Вячеслав. Вы просто задели "чувства верующих")). Неплохая подборка. Мне лично, только о "рядовом", фильм кажется неуместным. Но это мое имхо))). Ребята, которые отписались о "плохой, неподобающей подборке": шире нужно на мир смотреть. Но опять ИМХО.

0  0
4.05.2016 11:54
- гость -

Не нужно цепляться за даты. Я писал конкретно о фильмах Второй мировой войне. И да - фильмы я подбирал исключительно на свой личный вкус. Я действительно думаю, что в списке - три величайших советских фильма о Великой Отечественной войне: "Летят журавли", "Проверки на дорогах" и "Иваново детство". Остальные фильмы - западные - не менее великие.

0  0
4.05.2016 11:56
Doc1

Т.е по-вашему Великая Отечественная война была сама по себе и не является
следствием Второй мировой войны и сражений, которые два года были по всей
Европе?


Ну как два года... Хендехох - вот и вся война в европе.

0  0
4.05.2016 11:59
djusha67

Дасссс......Подборочка...Хроник Нарнии не хватает...

1  0
4.05.2016 12:09
- гость -

Дасссс......Подборочка...Хроник Нарнии не хватает...


Предложите свою. Уверен, что мало чего из этого списка вы смотрели.

0  1
4.05.2016 12:33
дед

энто "Десять важнейших фильмов о Второй мировой войне" по мнению товарисча Кондакова, и ессно с его каментами! ха-ха!

1  0
4.05.2016 13:17
- гость -

Дорогие критики! Ваше мнение, единственно верное, очень важно для всех, кто прочитает статью, ага. Хотя, помимо самой критики и мнения, подкрепленного стереотипами, ничего дельного не увидел. Говорят, в любом споре, важны аргументы. Так может быть, вы их исложите, без истерик. И да, аргумент: "мы больше воевали, а они не воевали - значит наши фильмы самые-самые", будет встречен контраргументов: "вы не сняли ни одного фильма - значит не можете судить о фильмах совсем".

0  0
4.05.2016 13:18
djusha67

Из этого списка я не смотрел только "Мост через Квай"...Просто ставить рядом комедию с Ришаром про подвиги британских десантников в Париже и "Иди и смотри" - верх кощунства...Так же как "Спасти рядового Райана" рядом с "Летят журавли"...Надо хоть по жанрам сортировать...Если говорить о серьезном кино, то явно не хватает «Сталинград» — немецкий кинофильм режиссёра Йозефа Фильсмайера.

1  0
4.05.2016 13:19
djusha67

Извиняюсь, Де Фюнеса назвал Ришаром...Ну думаю, он не обиделся...

1  0
4.05.2016 13:40
Doc1

гость - 4 мая 2016 г.
13:17

Большая прогулка - важнейший фильм о второй мировой войне?
КорреШпондент )

1  0
4.05.2016 13:44
Митя

Забыли "Тора! Тора! Тора!" - фильм о том, как пендосы получили пенделя из-за своей дерзости и безалаберности.

2  0
4.05.2016 14:22
dim

Хотелось бы поинтересоваться, от чьего имени составлен данный список фильмов? И на основании каких критериев. Вот подобные списки и ведут к забвению героизма советских солдат и ужасов Великой Отечественной войны.

1  0
4.05.2016 14:31
- гость -

Хотелось бы поинтересоваться, от чьего имени составлен данный список фильмов? И на основании каких критериев. Вот подобные списки и ведут к забвению героизма советских солдат и ужасов Великой Отечественной войны.


Это мой список личный, как журналиста и человека, специализирующегося на теме культуры и кино. И мое право самому включать тот или иной фильм в этот список. А про забвение.... не говорите ерунды.

0  1
4.05.2016 14:38
дед

Уважаемый товарисч Кондаков! вы говорите за аргументы, вот слово "важнейший", для кого? если для нас читателей амига, то глубоко сомневаюсь, что бы большая прогулка по важности стояла рядом с "судьбой человека", которой у вас в списке нет от слова совсем! второе, мост через квай у вас идет как "важнейший! а "иди и смотри" не для слабонервных,! вообщем дальше с аргументацией закончу, ибо сей список под маркой "важнейший" противоречит как моему убеждению и понятию, так просто здравому смыслу!

1  0
4.05.2016 14:51
Вячеслав Кондаков

Уважаемый товарисч Кондаков! вы говорите за аргументы, вот слово "важнейший", для кого? если для нас читателей амига, то глубоко сомневаюсь, что бы большая прогулка по важности стояла рядом с "судьбой человека", которой у вас в списке нет от слова совсем! второе, мост через квай у вас идет как "важнейший! а "иди и смотри" не для слабонервных,! вообщем дальше с аргументацией закончу, ибо сей список под маркой "важнейший" противоречит как моему убеждению и понятию, так просто здравому смыслу!

Для каждого читателя Амика - будут свои фильмы о войне, которые он бы включил. Я составил список самых разнообразных фильмов из разных стран, разных жанров, на свой вкус.

0  0
4.05.2016 14:51
obezyana

тогда сделайте заголовок
"Список фильмов, которые посмотрел и не уснул некто Кондаков"

на список действительно значимых фильмов для поколения это не тянет и возмущение публики лично мне объяснимо

0  0
4.05.2016 14:53
obezyana

один из самых удачных случаев в истории мирового кино, когда над темой войны хотелось искренне смеяться.


расскажите это моей бабушке, у которой убили всех 5 братьев и мужа на войне.
она посмеется думаете?((((

0  0
4.05.2016 14:56
djusha67

Дед, тут "Судьба человека" есть...Тока с Девидом Боуи в главной роли...Интересно, после какой британцы не закусывают?

0  0
4.05.2016 15:02
djusha67

Да, еще одно...Какое отношение имеет "Спасти рядового Райана" ко Второй Мировой? Это явная фэнтези из разряда походов на Мордор...В таком разе можно и "Бесславных ублюдков" отнести к фильмам о Второй Мировой...

0  0
4.05.2016 15:02
дед

Дюше! да! у вас весьма верное и точное замечание!

0  0
4.05.2016 15:02
obezyana

Вячеслав Кондаков 4 мая 2016 г.
14:51

ваш список больше походит на кощунство
во времена комсомольцев вас бы уже разбирали на комитете
и не зря

0  0
4.05.2016 15:03
obezyana

кстати ежик в тумане тоже фентези
так говорит гугл

0  0
4.05.2016 15:07
дед

Уважаемый товарисч Кондаков! если энтот список ваше личное видение данной ситуевины, тогда зачем вы пишите:"В преддверии 9 мая предлагаем десятку самых важных фильмов о Второй мировой войне, которые должен в жизни посмотреть каждый"! вам никто ничего не должен, вы как журналист некорректно употребляете слово "должен", рекомендую, вполне уместно!

0  0
4.05.2016 15:10
djusha67

Кстати, а какое отношение ко Второй Мировой имеет "Спасти рядового Райана" ? Это же типичная фэнтази о походе на Мордор в составе Братства Кольца...Тогда уж в списке недостает Тарантиновских "Inglourious Basterds"...(И фильтры настройте, а то совершенно цензурное название фильма блокирует)

0  0
4.05.2016 15:10
Вячеслав Кондаков

ваш список больше походит на кощунство во времена комсомольцев вас бы уже разбирали на комитете и не зря

Я рад ,что не живу во времена комсомольцев. Художественные вкусы - не повод для обсуждения морально-нравственного моего образа. Повторяю, это список 10 важнейших по моему мнению фильмов о войне, в которых на художественном уровне объяснено и показано все ужасы этого ужасного времени. была бы возможность - включил в список еще 20-30 фильмов, но выбрал в итоге самые любимые.

0  0
4.05.2016 15:12
Вячеслав Кондаков

Кстати, если интересно, то я не включил еще два великих фильма - "Конформиста" Бертолучи и "Гибель богов" Висконти. Кто-то будет спорить что это плохие фильмы?

0  0
4.05.2016 15:25
djusha67

...Ну да...Можно еще "Кабаре"...

0  0
4.05.2016 15:27
дед

"Кто-то будет спорить,,?" та какой спор с "личным мнением" могет быть? вот личное, оно же по новому тренду чуть не святое! ха-ха!

0  0
4.05.2016 15:40
obezyana

Вячеслав Кондаков 4 мая 2016 г.
15:10

почему нет в списке Сказочки про козявочку?
она тоже высокохудожественно погибла

0  0
4.05.2016 17:58
кость

Кондаков, судя по его высказываниям, претендует на истину в последней инстанции. Увы, не тянет он явно.

0  0
5.05.2016 07:39
- гость -

Вячеслав Кондаков, Вам совершенно обоснованно укащывают на то, что нельзя список любимых фильмов выдавать за некий авторитетный, рекомендованный.

Вы должны были написать - В предверии 9 мая рекомендую посмотреть 10 моих любимых фильмов...

0  0
6.05.2016 07:02
- гость -

Это, безусловно, не важнейшие фильмы о войне, здесь даже спорить не нужно, т.к. отсутствуют более очевидные на данный титул фильмы. Это список любимейших фильмов Кондакова.

Осталось узнать кто такой Кондаков...

0  0
9.05.2018 08:08
В. Климов

Это мнение журналиста, это его список. Совершенно верно поступил первый комментатор, составив свой список. Вперед граждане.

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