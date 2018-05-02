Многие современники не понимали и не принимали этот любовный дуэт. Мало того, что партнеры чужды друг другу: он крестьянский поэт, принявший революцию, а она — американская танцовщица, так еще и разница в возрасте влюбленных была значительна — 18 лет. Сколь бы не длился этот роман, все годы его сопровождали скандалы, пьяные есенинские дебоши, сцены ревности и счастливые слезы примирения. Накал страстей был такой, что впору лампочки Ильича зажигать…

"За-ла-та-я га-ла-ва"

Встреча Есенина и Дункан произошла в студии художника Георгия Якулова. Асейдора, облаченная в кроваво-красный хитон, танцевала под аккомпанемент "Интернационала" свой коронный номер с шарфом. К слову сказать, у нее была странная любовь к шарфам, закончившаяся трагедией, но это было потом. А сейчас Асейдора неистово танцевала в свойственной ей экспрессивной манере. Босая она носилась по паркету в полупрозрачном одеянии. Есенин по своей обычной манере был в изрядном подпитии, на праздник он идти не собирался, если бы не уговоры давнишнего товарища Анатолия Марингофа. Сейчас, глядя на немолодую и полноватую женщину, поэт понимал, что внутри у него что-то перевернулось.

Мариенгоф кратко вспоминает их первую встречу: "В первом часу ночи приехала Дункан… Изадора легла на диван, а Есенин у ее ног. Она окунула руку в его кудри и сказала: "За-ла-та-я га-ла-ва". Удивительно было то, что танцовщица, совершенно не владевшая русским языком, назвала именно эти два слова. "Золотая голова" был поражен. Через три часа Сергей Есенин и Айседора Дункан уехали в хмурое осеннее московское утро. На публике они появились только через две недели — вместе.

Влюбился в "Сидору Дункан"

Роман развивался стремительно. Есенин буквально с самого начала знакомства с Асейдорой поселился в ее особняке на Пречистинке. Набирать силы этому союзу не мешало ничто — ни разница в возрасте, ни языковой барьер, ни разность менталитетов.

"Толя, слушай, я влюбился в эту Сидору Дункан. По уши! Честное слово! Ну, увлекся, что ли. Она мне нравится. Мы сейчас на Пречистенке живем, ты к нам заходи, она славная", — делился своими переживаниями Есенин с Марингофом.

Сбывшаяся примета

И, казалось, все начиналось как нельзя лучше… Вместе они бывали на литературных вечерах и в дорогих ресторанах. Их появление всегда вызывало фурор. Злые языки поговаривали, что Есенин вовсе не любит великолепную Асейдору, что, мол, ему льстит внимание живой легенды. И только самые близкие понимали, что вот она, настоящая любовь. Однажды, возвращаясь домой после полуночи, задремавший возница по воле случая три раза провез пару вокруг церкви. Есенин разбудил Асейдору: "Повенчал он нас, видишь!?". Поэт верил в приметы, а по церковному обычаю именно новобрачных трижды проводят вокруг аналоя. Примета сбылась: 2 мая 1922 года они сочетались законным браком. Оборона пала, ярая феминистка Дункан стала замужней дамой.

Но счастье слишком хрупкая вещица. В случае с Есениным все было очевидно — поэт просто не приспособлен к семейной жизни. В этом неоднократно убеждались его бывшие жены, через самые сложные проявления есенинской любви пришлось пройти и Асейдоре. Поэт безбожно пил, дебоширил, являлся в семейное гнездо под утро, кидался в любимую сапогами и посылал ее ко всем чертям. Она терпела. Есенин трезвел, рыдал, вымаливал прощение, клялся в любви, но спустя пару дней все повторялось.

Приложение к легенде

Асейдора понимала, что творческая карьера в Советском Союзе развивается не по тому пути, обещанные преференции правительство страны выполнять не спешило. Семейная чета с подачи Асейдоры решила покинуть Советский Союз, отправившись на гастроли. Маршрут лежал через Западную Европу, а потом пара планировала посетить Соединенные Штаты. Есенин повсюду сопровождал супругу, однако очень болезненно реагировал на всеобщее восхищение женой. Его же персона ровным счетом никого не интересовала. Кто он? Какой-то советский поэт? Европейцы не интересовались творчеством выходца из крестьянской семьи. Он ревновал ее к успеху и мужчинам, пил и снова дебоширил. Однажды Асейдора даже вызвала полицию, чтобы успокоить невменяемого супруга.

Любовная лодка разбилась о быт

Спустя год с небольшим после бракосочетания, пара вернулась в Москву. К тому времени любовная лодка уже дала течь, отношения стали натянутыми, Есенин все чаще делал попытки спрятаться от жены, исчезнуть из ее жизни. Через месяц Асейдора одна уехала из страны. Поэт воспрял духом и отправил ей телеграмму: "Я люблю другую. Женат. Счастлив. Есенин". Другой по версии поэта оказалась Галина Бениславская — давняя подруга и помощница поэта по литературным делам. Но и тут Есенин, как говорится, дал маху: Галину он не любил, просто ему нужно было...развязать отношения с Дункан. У него это получилось.

"Инцидент исчерпан", — как говаривал ярый литературный оппонент Есенина Маяковский. История любви одной из самых противоречивых пар ХХ века завершилась. До последних дней своей жизни Айседора Дункан не позволила себе ни единого дурного слова о бывшем муже. Через два года после расставания, Есенин повесился. По странной случайности Асейдора тоже погибла от удушения — длинный шарф во время движения ее кабриолета неожиданно попал под колеса автомобиля.

Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 2 мая 2016 года