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Алтайский край в годы Великой Отечественной войны стал настоящей опорой для армии. В Барнаул в это время перевезли более 100 предприятий, на которых работали 117 тысяч человек. В первые дни Великой Отечественной войны из Алтайского края направились на фронт целые воинские формирования, состоящие из мобилизованных и добровольцев. Вклад Алтайского края в Победу в фактах и цифрах.