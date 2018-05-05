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73-я годовщина Пражского восстания, поддержанного советскими войсками и закончившегося освобождением от немецких оккупантов одного из главных городов Европы, отмечается в субботу, 5 мая.
Отметим, что чехи до сих пор испытывают благодарность за то, что советские войска в кратчайшие сроки смогли откликнуться на народное восстание пражан и спасти столицу от уничтожения.
Пражское восстание началось на Вацлавской площади. Оно было организовано подпольной комендатурой Праги "Бартош" и нашло поддержку в рядах "власовцев", которые к вечеру 5 мая вошли в город.
Участники восстания сумели захватить основные пункты коммуникаций – вокзалы, мосты, центры связи и аэропорт Рузине. Очень быстро Прага покрылась баррикадами. Завязались бои с подразделениями СС.
К 8 мая восставшим удалось очистить основную часть города от немецкого гарнизона.
Отметим, что в связи с событиями в Праге немецкое командование направило на город соединения группы армий "Центр" под руководством фельдмаршала Шернера.
Понимая, что городу грозит уничтожение, Чешский национальный совет обратился по радио к странам антигитлеровской коалиции с просьбой о помощи.
Советское командование отреагировало на призыв в кратчайшие сроки, и 6 мая войска во главе с маршалом Иваном Коневым начали наступление на пражском направлении.
Советские войска двигались к чешской столице под лозунгом "Вперед, на Прагу! Спасти ее! Не допустить, чтобы она была разрушена фашистскими варварами". Советское наступление оказалось настолько успешным, что уже 8 мая был разгромлен штаб немецкой группы армий "Центр".
В ночь на 9 мая советские танковые соединения прорвались к городу и начали бои на окраинах Праги. К 09:00 "жемчужина" Европы была освобождена.
В ходе Пражского восстания погибло почти 1700 повстанцев и горожан. Также было убито около тысячи солдат немецкого гарнизона. Потери советских войск составили 30 человек.
Жители Чехии до сих пор с благодарностью вспоминают роль советских солдат в спасении города, несмотря на то, что отношение к Советскому Союзу в стране резко ухудшилось после введения танков в Прагу в 1968 году в ходе подавления "Пражской весны"...
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