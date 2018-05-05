Суббота, 5 Май, 12:48

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Форум

18+


$ 63,2
€ 75,64
576287
14°
Обь
0см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Пражское восстание – история спасения "жемчужины" Европы

, ИА "Амител"
Ровно 73 года назад началось пражское восстание, в результате которого один из главных городов Европы получил свободу

Фото: nemaloknig.info

73-я годовщина Пражского восстания, поддержанного советскими войсками и закончившегося освобождением от немецких оккупантов одного из главных городов Европы, отмечается в субботу, 5 мая.

Отметим, что чехи до сих пор испытывают благодарность за то, что советские войска в кратчайшие сроки смогли откликнуться на народное восстание пражан и спасти столицу от уничтожения.

Пражское восстание началось на Вацлавской площади. Оно было организовано подпольной комендатурой Праги "Бартош" и нашло поддержку в рядах "власовцев", которые к вечеру 5 мая вошли в город.

Участники восстания сумели захватить основные пункты коммуникаций – вокзалы, мосты, центры связи и аэропорт Рузине. Очень быстро Прага покрылась баррикадами. Завязались бои с подразделениями СС.

К 8 мая восставшим удалось очистить основную часть города от немецкого гарнизона.

Отметим, что в связи с событиями в Праге немецкое командование направило на город соединения группы армий "Центр" под руководством фельдмаршала Шернера.

Понимая, что городу грозит уничтожение, Чешский национальный совет обратился по радио к странам антигитлеровской коалиции с просьбой о помощи.

Советское командование отреагировало на призыв в кратчайшие сроки, и 6 мая войска во главе с маршалом Иваном Коневым начали наступление на пражском направлении.

Советские войска двигались к чешской столице под лозунгом "Вперед, на Прагу! Спасти ее! Не допустить, чтобы она была разрушена фашистскими варварами". Советское наступление оказалось настолько успешным, что уже 8 мая был разгромлен штаб немецкой группы армий "Центр".

В ночь на 9 мая советские танковые соединения прорвались к городу и начали бои на окраинах Праги. К 09:00 "жемчужина" Европы была освобождена.

В ходе Пражского восстания погибло почти 1700 повстанцев и горожан. Также было убито около тысячи солдат немецкого гарнизона. Потери советских войск составили 30 человек.

Жители Чехии до сих пор с благодарностью вспоминают роль советских солдат в спасении города, несмотря на то, что отношение к Советскому Союзу в стране резко ухудшилось после введения танков в Прагу в 1968 году в ходе подавления "Пражской весны"...

 


Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

5.05.2016 14:16
- гость -

Варшавское восстание боль и гордость польского народа!

0  0
5.05.2018 12:44
- гость -

В Википедии совсем другие цифры...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
12:34
"Доброго пути": отремонтировали две стелы на въезде в Барнаул 0
12:14
Пражское восстание – история спасения "жемчужины" Европы 2
12:02
ДТП в Барнауле на две полосы: "Любители повернуть направо вторым рядом" 0
11:41
Крупнейший барнаульский ТРЦ "Арена" не работает: что случилось 3
11:37
Грузовик с хлебом застрял из-за обвала насыпи возле нового дома в Барнауле 2
11:08
Водители в Барнауле вынуждены объезжать яму по тротуару с пешеходами 1
10:38
Россиян возмутила сексистская шутка во второй серии нового "Простоквашино" 7
10:11
Появились изображения обновленной версии Lada Granta 4
09:46
Кадыров поддержал игру в перекидывание друг другу кота 3
09:15
ЦБ рассказал об убытке в 453 млрд и возможной потере 2,6 трлн рублей 11
09:04
Надо бороться с иждивенчеством среди инвалидов - барнаульский активист 6
08:45
Ученые нашли связь между голоданием и молодостью 3
08:25
Студента осудили за акцию в память о погибших в "Зимней вишне" в Кемерово 22
08:06
Всем - "Мир": 93% бюджетников Алтайского края перешли на новые карты 12
07:50
Готовим настоящий американский бургер за 6 простых шагов 1
07:34
Это не лечится: правда и мифы о возникновении и лечении астмы 4
07:22
Маркс и его "Капитал:" топ цитат немецкого экономиста "на века" 4
07:15
"Хотя бы не гадит как лошадь": история появления автомобиля в Барнауле 2
07:03
Квартиру с сауной и своей котельной продают в Барнауле за 6,9 млн рублей 2
06:48
Ежедневник: почему духи "Chanel No.5" и "Красная Москва" близнецы-братья 0
06:32
Улицы перекрывают в центре Барнаула перед Днем Победы 0
06:23
Нарочно не придумаешь: самые оригинальные отзывы в интернете 1
06:14
Ливни, грозы и шквалистый ветер ударят по Алтайскому краю 5 мая 0
06:01
Дети под присмотром: куда барнаульцам отправить ребенка на лето 0
05:02
Американские ученые разработали первое в мире лекарство от алкоголизма 0
04:04
Богатейший человек Земли помог найти щенка клиента Amazon 1
03:04
Фигуристка Медведева прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе 2
02:01
Опубликовано видео задержания террористов в Ярославле 0
01:01
В Крыму прокомментировали задержание украинского рыболовецкого судна 0
00:04
Двое осужденных погибли в Ленобласти в ДТП с участием автомобиля ФСИН 0
23:44
Рубцовчане вновь увидели "Торнадо" в городе 1
23:22
Украинские националисты собираются сорвать акцию "Бессмертный полк" в Киеве 0
23:01
Источник: ТРЦ "Арена" временно закрывают в Барнауле 12
22:46
Госдума может рассмотреть кандидатуру на пост премьера РФ 8 мая 1
22:27
Меньше двух минут: специалисты нашли самый быстрый способ взломать смартфон 0
22:11
Суд арестовал имущество пресс-секретаря Роскомнадзора 5
21:55
СМИ: голландские компании попали под следствие из-за Крымского моста 1
21:28
СМИ Южной Кореи раскрыли секрет обуви Ким Чен Ына 0
21:06
ФСБ предотвратила теракты в Ярославле 1
20:53
Глава Минфина объяснил необходимость налога на доходы самозанятых граждан 14
20:28
Правила техосмотра автомобилей изменились в России с 4 мая 2
20:09
Названа дата выхода второй серии "Возвращения в Простоквашино" 1
19:52
Участник "Последнего героя" писатель Сергей Сакин найден мертвым 0
19:24
Украинское судно задержали в Крыму за незаконную ловлю рыбы 5
19:08
Коротко о главном: Барнаульская агломерация, Нагорный парк и контрсанкции
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 4 мая
18:53
Песков оценил заявление президента Чехии о производстве "Новичка" 0
18:37
Украинский участник Евровидения забыл родной язык на пресс-конференции 3
18:18
МЧС: особый противопожарный режим введен в 25 регионах РФ 0
18:03
Участник шоу "ПЕСНИ" на ТНТ рэпер PLC о том, как делать крутую музыку 0
17:39
Добыча с добычей: необычный снимок американского фотографа покорил интернет 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.