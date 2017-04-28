Фото: rayhon64.ru
Впереди майские праздники – пришло время открывать сезон пикников, которые никак не могут обойтись без приготовления шашлыков. Корреспондент информационного портала Amic.ru собрал несколько необычных и вкусных рецептов этого популярного блюда.
Фото: www.bolshoyvopros.ru
Шашлык из осьминогов
Что потребуется?
- Осьминоги – 1 кг
- Половинка лимона
- Оливковое масло – 1 столовая ложка
- Соевый соус – 2 столовые ложки
- Чеснок – 1 зубчик
- Зелень укропа
- Черный молотый перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Как готовить?
Приготовить маринад для шашлыка: с половинки лимона следует снять цедру и выдавить в цедру сок. К полученной смеси добавить мелко измельченный укроп и чеснок, соевый соус и оливковое масло. Тщательно перемешать.
Осьминогов очистить от верхней шкуры – погрузить их на пару секунд в кипящую воду, после чего верхняя шкурка будет легко сниматься, затем порезать на порционные куски. Теперь погрузить осьминогов в приготовленный маринад, поперчить, посолить по вкусу и дать промариноваться 30-40 минут. Теперь нужно нанизать на шампуры и готовить над углями около 10 минут.
Фото: www.restoran.ru
Шашлык из картофеля
Что потребуется?
- Картофель – 3 шт.
- Свинина – 3 тонких ломтика 5х5 см (бекона или копченой грудинки)
- Помидор – 1 шт.
- Сметана, зелень, сливочное масло, паприка, соль, красный перец
Как готовить?
Шашлык из почек
Что потребуется?
- Бараньи почки – 700 г
- Помидоры – 800 г
- Винный уксус – 1 ст. л.
- Зеленый лук – 50 г
- Перец, соль
Как готовить?
Шашлык по-пекински
Что потребуется?
- Мясо (баранина, свинина, говядина) – 1 кг
- Репчатый лук – 150 г
- Болгарский перец – 200 г
- Помидоры – 1 шт.
- Яблоки – 0,5 шт.
- Соевый соус – 25 г
- Херес или коньяк – 25 г
- Крахмал – 15 г
- Кубик бульонный – 1/2 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Перец, соль по вкусу
Как готовить?
Шашлык по-африкански
- После приготовления вы получите 4 порции
- Время приготовления – 45 минут
Что потребуется?
- Баранина – 600 г
- Острый красный перец – 8 г
- Молоко – 600 мл
- 9-процентный уксус – 400 мл
- Сала шпик — 200 г
- Томатный соус — 800 г
- Черный молотый перец, лавровый лист, майоран, тимьян, соль — по вкусу
Как готовить?
Мясо нарезать кусочками, положить в глиняную посуду, добавить мелко нарезанный острый перец и лавровый лист, залить смесью молока и уксуса, выдержать на холоде два дня. После этого мясо потушить до полуготовности. Затем каждый кусочек мяса завернуть в тонкий ломтик сала, нанизать на шампур, обжарить над углями и подать горячим с томатным соусом, заправленным большим количеством черного молотого перца.
Материал впервые опубликован 10 мая 2016 года
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