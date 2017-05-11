114 лет назад на свет появился испанский живописец, график, скульптор, режиссёр, писатель Сальвадор Дали, который стал одним из самых известных представителей сюрреализма. В день его рождения корреспондент информационного портала Amic.ru решил вспомнить, сколько стоили полотна мастера на мировых аукционах.
"Христос Святого Иоанна Креста" – $127 млн
Фото: arttravelling.com
Самой дорогой картиной Дали можно назвать полотно "Христос Святого Иоанна Креста", мастер работал над ней почти два года. Работа несколько раз меняла владельцев, а после перешла в шотландский музей Кельвингроу. В 2006-м правительство Испании предложило музею за полотно $127 млн, но музейщики отказались его продавать.
Портрет Поля Элюара – $ 22,4 млн
Фото: public.fotki.com
Над этой картиной художник работал, когда крутил роман с женой Поля Элюара, который в дальнейшем и купил эту работу. После смерти Элюара полотно досталось в наследство его дочери Сесиль. В 2011 году оно было продано за $ 22,4 млн.
"Весенняя некрофилия" – $16,3 млн
Фото: arttrans.com.ua
"Весенняя некрофилия" в свое время принадлежала дизайнеру и модельеру, подруге Дали Эльзе Скиапарелли. В 2012-м картину продали на аукционе Сотбис в Лондоне за $ 16,3 млн.
"Загадочные элементы в пейзаже" – $11,14 млн
Фото: photoshare.ru
Картина "Загадочные элементы в пейзаже", написанная Сальвадором Дали в 1934 году в Париже, долгое время оставалась неизвестной, пока в 2011-м Фонд Гала-Сальвадор Дали не приобрел ее за $ 11,14 млн.
Этюд к картине "Мед слаще крови" – $ 6,8 млн
Фото: painting.artyx.ru
На полотне можно увидеть голову Федерико Гарсиа Лорки и фигуру разлагающегося осла, который стал одним из образов первого в мире сюрреалистического фильма "Андалузский пес" Луиса Бюнуэля. В 2011-м полотно было продано с аукциона Кристи в Лондоне за $ 6,8 млн, а покупателем выступил Фонд Гала-Дали.
"Призрак ночи на пляже" – $ 5,68 млн
Фото: barcelona-excurs.org
Пляж в Розес Дали часто посещал, когда был ребенком. Самые сильные впечатления, закладывающие основу всей последующей жизни, оттуда, из детства, и творчество Дали наглядно это демонстрирует.
Картина была продана на аукционе Сотби в Нью-Йорке в 2010 году за 5,68 млн долларов.
"Моя жена, обнаженная, смотрит на свое тело, ставшее лестницей, тремя позвонками колонны, небом и архитектурой" – $ 4,76 млн
Фото: .small-pm.ru
Это очень интересное полотно. Работая над ним, художник немного отошел от сюрреализма и приблизился к картинам знаменитых мастеров-реалистов. На аукционе Сотбис в 2000 году картина была продана за $ 4,76 млн.
"Обнаженная на пляже в Розес" – $ 4 млн
Фото: barcelona-excurs.org
Эта работа была приобретена Еленой Рубинштейн, которая украсила полотном свою квартиру на Парк-авеню. В 2004 году картину продали на аукционе Кристи за $ 4 млн.
"Пылающий жираф" – $ 1,870 млн
Фото: arttrans.com.ua
Данная картина появилась в 2008 году на аукционе Сотбис в Нью-Йорке с первоначальной ценой всего в $ 150 тыс. В итоге работу продали за $ 1 млн 870 тыс.
Комментарии
Самое смешное, что умер в нищете..., а кто-то сейчас наживается не кисло
Обожаю его картины!