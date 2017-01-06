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ТОП-5 мифов и легенд об Орлеанской Деве Жанне Д'Арк

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru предлагает подборку спорных утверждений об одной из главных героинь истории Франции

Иллюстрация: vipkassa.ru

Всемирно известная Орлеанская Дева Жанна Д'Арк родилась 605 лет назад — 6 января 1412 года.

В современной Франции практически в каждой католической церкви есть статуя святой Жанны Д’Арк. При этом, став одним из главных образов Средневековой Европы, фигура Орлеанской Девы остается одной из самых таинственных в истории этой эпохи.

Ее называют национальной героиней Франции, одной из командующих французскими войсками в Столетней войне против Англии. Относительно гибели Орлеанской Девы повсеместно отмечается, что она попала в плен к бургундцам, была передана англичанам, после чего ее осудили как еретичку и сожгли на костре.

Портал Amic.ru в контексте 605-летия Жанны Д'Арк предлагает своим читателям вспомнить основные мифы и легенды о ней.

  • Одно из главных сенсационных заявлений о Жанне Д'Арк принадлежит антропологу Сергею Горбенко, который подчеркивал, что Орлеанская дева не была сожжена, а дожила до 57 лет. При этом он указывал, что огню предали другую несчастную женщину.
  • Второй миф о Жанне связан также с именем господина Горбенко, пришедшего к выводу, что Орлеанская Дева была не простолюдинкой, а происходила из королевской династии Валуа, являясь незаконнорожденной дочерью короля Карла VI.
  • Третья легенда также связана с гибелью Жанны. Популярна теория, что у нее были двойники. Жертвой, как полагают некоторые, стала одна из женщин, которая походила на героиню Франции. При этом ведутся споры, был ли двойник девушкой-добровольцем, которая осознанно пошла на казнь, или женщиной, которую сожгли против ее воли.
  • Еще одна легенда гласит о том, что, избежав казни, Жанна Д'Арк вышла замуж за некого Робера д’Армуаза и родила двоих сыновей. В итоге утверждается, что ее потомки до сих пор живут во Франции.
  • Еще один миф вокруг персоны Орлеанской Девы сводится к тому, что ее погубила одежда. Как известно, Жанна носила мужской костюм. Именно это, как принято считать, и стало основанием для того, чтобы назвать ее еретичкой. В то же время многие теологи того времени подчеркивали: норма, гласящая, что женщине не пристало носить мужское платье, не была общеобязательной, а лишь являлась этическим правилом.

Данный материал был впервые опубликован на портале Amic.ru 16 мая 2016 года.


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