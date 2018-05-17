Фото: Dmitriy Galitskiy/globallookpress.com
Валерии Новодворской, которая стала одним из главных лиц современного российского либерализма, 17 мая исполнилось бы 68 лет.
Отметим, что в нашей стране к госпоже Новодворской сформировалось очень противоречивое отношение: одни клеймят ее предательницей собственного государства, другие называют сильной женщиной, до конца следующей своим принципам.
Помимо активной политической и общественной деятельности, Валерия Ильинична запомнилась россиянам своими великолепными фразами. В контексте дня рождения Новодворской портал Amic.ru предлагает вспомнить ее наиболее "цепляющие" афоризмы.
- Если бы США напали на Россию, для нас это было бы хорошо. Для России лучше быть штатом США. Но я думаю, что мы американцам не нужны. Поэтому нам надо готовиться к войне с тупостью, деградацией и реставрацией советских порядков;
- Секс – это занятие не слишком увлекательное. Это скучно: я читала;
- В стране идет гражданская война между тысячелетним прошлым и хрупким, невероятным будущим;
- Апартеид – нормальная вещь. ЮАР еще увидит, какой строй будет установлен коренным большинством, развлекающимся поджогами, убийствами, насилием. Мало не покажется…;
- Меня совершенно не волнует, сколько ракет выпустит демократическая Америка по недемократическому Ираку. По мне, чем больше, тем лучше. Так же, как меня совершенно не ужасает неприятность, приключившаяся с Хиросимой и Нагасаки. Зато смотрите, какая из Японии получилась конфетка. Просто "Сникерс". Семерка в Токио заседает, парламент либеральный имеется. Игра стоила свеч;
- Вот оно, русское чудо и загадочная русская душа! Маниакально-депрессивный психоз! Вот почему мы так классно воюем;
- Я взрослый человек. Я всегда знала, что приличные люди должны иметь права, а неприличные – не должны. Право – понятие элитарное;
- Украина – это та Русь, которая осталась дома;
- Нас назвали демократами, хотя я лично, например, либерал и не согласна ставить мировые вопросы на всеобщее голосование;
- США и Великобритания – это опора человечества. И я не понимаю, что вас не устраивает в таком раскладе. Они тратят колоссальные деньги на свой военный бюджет и благосостояние Европы, которая тратит очень мало, зиждется на их щедрости и на их благородстве.
Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 17 мая 2016 года
Комментарии
"Секс это скучно... Я читала..." Да баб Валер-согласен! Туда-сюда.. и ни какой пАлитики!(((((
на счёт ЮАР она была права однако
да и во многом другом
Про ушедших вроде плохо не принято говорить, но.
Эта женщина, ярая русофобка, имеющая этнические признаки совсем не русских кровей,
воспитанная на советских ценностях, получившая безплатное образование и жилье,
и так ненавидящая всё и всех , кроме СШП и бритов, просто отвратительна.
Зачем вы эту шваль поганую тут вспоминаете? Жила мразью и сдохла собакой плешивой
после прочтения таких высказываний одного "из главных лиц современного российского либерализма" понимаешь о правильности своего выбора в 2012 году и задумываешься о выборе в 2018
Омерзительная бабенка была.
Сильно сомневаюсь в адекватности этой мадам. Всё-таки, наверное, не зря в советское время она проходила лечение в психиатрической лечебнице.
П.С. Насчёт мёртвых. Цитату Хилона обрезали, кардинально поменяв суть.
На самом деле Хилон говорил так: "О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды".
Блевать о этой страрухи
как хорошо что этой мерзости больше нет.
Зачем тут эта жаба? Подохла- и хрен с ней!
по сравнению с мразями с кисельтв она просто ангел божий! Эта женщина, ярая пынефобка, имеющая этнические признаки совсем не русских кровей- тех же, что имеют 100% властьимущих и миллиардеров с кооператива озеро
К сожалению, наша страна всегда была криптоколонией. И официальное признание её колонией саксов или бриттов сделало бы нашу жизнь лучше, и дало бы шанс к зарождению национально-ориентированных элит.
Почитайте, чем криптоколония отличается от просто колонии.
у зампредгосдумы жирика надёргать цитаток. как он призывал сбросить ядерную бомбу на Украину,
Норвегию, Турцию, США.
Я помню, как его зам Митрофанов призывал сбросить ядерную бомбу на Чечню.
В 2013 году он, шипя от злости, предложил «оградить Северный Кавказ колючей проволокой». В ответ чеченские политики назвали его «носителем фашистской идеологии». За это высказывание Жириновского никто не арестовал, и он пошел дальше, браня кавказских матерей, у которых в семье по 7, 10 или 15 детей: «Пока не будет контроля за рождаемостью, пока там не будет более двух двух детей в семье, террор не победить», — сказал Жириновский.
Чеченский лидер Рамзан Кадыров призвал Москву расследовать Жириновского по подозрению в экстремизме и разжигании ненависти, но популярному политику националисту как обычно все сошло с рук.