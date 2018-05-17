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Валерии Новодворской, которая стала одним из главных лиц современного российского либерализма, 17 мая исполнилось бы 68 лет.

Отметим, что в нашей стране к госпоже Новодворской сформировалось очень противоречивое отношение: одни клеймят ее предательницей собственного государства, другие называют сильной женщиной, до конца следующей своим принципам.

Помимо активной политической и общественной деятельности, Валерия Ильинична запомнилась россиянам своими великолепными фразами. В контексте дня рождения Новодворской портал Amic.ru предлагает вспомнить ее наиболее "цепляющие" афоризмы.

Если бы США напали на Россию, для нас это было бы хорошо. Для России лучше быть штатом США. Но я думаю, что мы американцам не нужны. Поэтому нам надо готовиться к войне с тупостью, деградацией и реставрацией советских порядков;

Секс – это занятие не слишком увлекательное. Это скучно: я читала;

В стране идет гражданская война между тысячелетним прошлым и хрупким, невероятным будущим;

Апартеид – нормальная вещь. ЮАР еще увидит, какой строй будет установлен коренным большинством, развлекающимся поджогами, убийствами, насилием. Мало не покажется…;

Меня совершенно не волнует, сколько ракет выпустит демократическая Америка по недемократическому Ираку. По мне, чем больше, тем лучше. Так же, как меня совершенно не ужасает неприятность, приключившаяся с Хиросимой и Нагасаки. Зато смотрите, какая из Японии получилась конфетка. Просто "Сникерс". Семерка в Токио заседает, парламент либеральный имеется. Игра стоила свеч;

Вот оно, русское чудо и загадочная русская душа! Маниакально-депрессивный психоз! Вот почему мы так классно воюем;

Я взрослый человек. Я всегда знала, что приличные люди должны иметь права, а неприличные – не должны. Право – понятие элитарное;

Украина – это та Русь, которая осталась дома;

Нас назвали демократами, хотя я лично, например, либерал и не согласна ставить мировые вопросы на всеобщее голосование;

США и Великобритания – это опора человечества. И я не понимаю, что вас не устраивает в таком раскладе. Они тратят колоссальные деньги на свой военный бюджет и благосостояние Европы, которая тратит очень мало, зиждется на их щедрости и на их благородстве.

Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 17 мая 2016 года