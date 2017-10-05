5 октября вся страна отмечает День учителя. В честь этого события Amic.ru предлагает вспомнить десять отличных фильмов об учителях и школьных годах.

"Доживем до понедельника" (1968)

Режиссер — Станислав Ростоцкий

Образцовая советская лента о благородстве учителя. Фильм был прекрасно принят публикой, его посмотрели более 30 миллионов человек, а также его показали делегатам II Всесоюзного съезда учителей, проходившего 2-4 июля 1968 года. После просмотра фильма зрители стоя аплодировали его создателям и актёрам. После премьеры фильма по сценарию Георгия Полонского в Вячеслава Тихонова, кажется, влюбились все советские старшеклассницы.

"Большая перемена" (1973)

Режиссер – Алексей Коренев

Еще один главный советский фильм о школе. Этот четырёхсерийный художественный телевизионный фильм был снят в 1972-1973 годах режиссером Алексеем Кореневым по мотивам повести Георгия Садовникова. По сюжету, несостоявшийся аспирант Нестор Петрович Северов идет работать учителем в вечернюю школу. Он становится классным руководителем 9 "A". Постепенно Северов меняет жизнь своих учеников. Любимый сериал многих россиян, который из года в год не теряет своей популярности.

"Уроки французского" (1978)

Режиссер – Евгений Ташков

Фильм рассказывает о тяжелых послевоенных годах. Одиннадцатилетний Володя уезжает из деревни учиться в районный центр. Жить он вынужден у дальних родственников, которые не стесняясь съедают продукты, которые мальчишке высылает его мать. Молоденькая учительница французского языка Лидия Михайловна пытается помочь Володе. Чтобы не обидеть гордого мальчика, она прибегает к хитрости и начинает играть с ним на деньги в "пристенок", подыгрывая ему. Узнавший об этом директор увольняет учительницу.

"Чучело" (1983)

Режиссеры – Ролан Быков, Аркадий Хайт

Прекрасная экранизация повести Владимира Железникова с молоденькой Кристиной Орбакайте в главной роли. Добрая, светлая девочка Лена приезжает жить к своему дедушке. В новом классе она не может адаптироваться, вписаться в сформированный коллектив. Одноклассники не принимают чудаковатую девочку, которая искренне хочет со всеми подружиться. Начинается настоящая травля, которая перерастает в человеческую трагедию жестокого мира.

"Дорогая Елена Сергеевна" (1988)

Режиссер – Эльдар Рязанов

Фильм о подростковой жестокости. Действие происходит не в школе, а дома у учительницы Елены Сергеевны. К ней в гости пришли ее ученики якобы поздравить с днем рождения. На самом деле школьники готовы пойти на всё, чтобы получить ключ от сейфа, где хранятся их выпускные работы. Детки хотят подделать результаты экзаменов и ради этого способны пойти на подлог, шантаж, угрозы. Пожалуй, одна из первых картин того времени, так остро рассказывающая о противопоставлении жизненных ценностей и моральных принципов между поколениями.

"Общество мертвых поэтов" (1989)

Режиссер – Питер Уир

Фильм великого австралийского режиссера – автора картин "Шоу Трумана", "Пикник у Висячей скалы" и "Свидетеля". Уир снял добрую и умную картину о подростках из закрытого колледжа Уэлтон в штате Вермонт и их замечательном учителе Джоне Китинге. Молодой наставник не только заново открыл ученикам не такой уж важный для карьеры будущих бизнесменов предмет, как английская литература, но навсегда изменил их взгляды на жизнь. Главную роль (возможно, лучшую в карьере) сыграл американский комик Робин Уильямс. "Общество мертвых поэтов" – образцовый учебник того, каким должен быть настоящий учитель.

"Хористы" (2004)

Этот фильм рассказывает о послевоенном французском интернате для сложных подростков, в котором преподает очень добрый учитель музыки, месье Матье. Своим сюжетом этот фильм перекликается с советской картиной "Республика Шкид". Советуем пересмотреть оба фильма вместе с детьми — удовольствие получите необычайное. Картина "Хористы" стала любимой лентой не только во Франции, но и во всем мире. Всегда ли неправильные действия должны вызывать сопротивление и наказание? Можно ли найти свет в отчаявшейся душе подростка-преступника? Хватит ли сил у простого учителя музыки, чтобы вырастить гения? На все эти вопросы дает ответ лента "Хористы".

"Звездочки на земле" (2007)

Режиссёры – Ами Кхан, Амол Гуптэ

Фильм индийского режиссера рассказывает о восьмилетнем мальчике по имени Ишан. Добрый и умный мальчик не может сдать тесты в школе, и родители отдают его в специнтернат. Ишан находится в шоковом состоянии и замыкается в себе. Однажды в интернат приходит новый учитель рисования – Рама Никум. Ему удается найти подход к ребенку, разглядеть в нем талант художника, а также найти причину, по которой Ишан не мог учиться, как его сверстник. Потрясающая картина о том, как один человек сумел сделать лучше целый мир для маленького ребенка.

"Класс" (2008)

Режиссер – Лоран Канте

Еще одна французская картина в нашем рейтинге. Франсуа и его коллеги-учителя готовятся к Новому году в средней школе в неблагополучном районе. Его педагогическая этика подвергается испытанию, когда ученики начинают ставить под вопрос его методы преподавания. Очень важная картина режиссера Лорана Канте – учителя по образованию, которая получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.

"Белая лента" (2009)

Режиссер – Михаэль Ханеке

Еще одна картина в нашем списке, получившая "Золотую пальмовую ветвь" на главном кинофестивале мира. Австриец Михаэль Ханеке сегодня является одним из самых главных современных режиссеров. Его "Белая лента" – трехчасовая черно-белая картина о детском приюте в деревне в протестантской северной Германии 1913-1914 годов. В канун Первой мировой войны в этой деревеньке происходят странные и загадочные несчастные случаи, которые принимают характер некого ритуала. Главный герой картины – учитель, который пытается разобраться в истории и найти виноватых. Со временем он понимает, что за преступлениями стоят местные подростки. Картина Ханеке – прекрасная попытка рассказать в кино о зарождении фашизма. Именно эти подростки, совершавшие преступления в 1913 году, через 20 лет приведут к власти Адольфа Гитлера.