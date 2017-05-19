"Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы – пионеры, дети рабочих. Близится время светлых годов, клич пионеров – всегда будь готов!". Эти слова знают, пожалуй, даже те, кто никогда не давал клятву пионера и не повязывал красный галстук. День Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина (День пионерии) официально отмечался в СССР 19 мая. В наше время этот праздник отмечают, так скажем, неофициально. ИА "Амител" подготовило тест "А вас приняли бы в пионеры?".
Комментарии
Близится ЭРА светлых годов, клич пионеров – всегда будь готов!".
Близится ЭРА светлых годов, клич пионеров – всегда будь готов!".
Близится ЭРА светлых годов, клич пионеров – всегда будь готов!".