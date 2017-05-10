Майские праздники закончились, а сезон шашлыков продолжается. Кухня.Amic.ru предлагает своим читателям попробовать приготовить невероятно сочный, аппетитный, вкусный, но при этом легкий шашлык-рулет с творогом. Подробный рецепт смотрите в нашем видео.
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Материал впервые опубликован 24 мая 2016 года
Комментарии
на видео сороконожка?
мяса захотелось сразу
И в чем его легкость?
а мне нравится сочетание мяса и творога, я вот как раз попробую
Шашлык с творогом.... Фи... Да за такое издевательство над мужским блюдом надо на конюшне сечь нещадно )))
Да с чего это шашлык стал муржским блюдом-то?!
Валя 24 мая 2016 г.
17:46
Да с чего это шашлык стал муржским блюдом-то?!
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А потому что женщины у нас что любят ? Кашки, слайсы, хлебцы диетические, активии, чаёк типа турбослима и всякие там смузи с тирамису. А мужик любит МЯСО и только его !!!)))))))))
Вот уж, дудки, сами слайсы ешьте - женщины мяско любят)
Малышева сказала что это вредно
когда свинью добивали кастрюлей, реально смеялся
Да с чего это шашлык стал муржским блюдом-то?!
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Помните, как в фильме "Москва слезам не верит" - "Шашлык не терпит женских рук!"
И да, Плов полагается готовить только мужчинам, того требует мусульманский обычай.
Считается, что это распространяется и на приготовление шашлыка. Где то давненько читал интервью известного повара, так он говорил, что женщина готовит еду как обязанность, а вот приготовление еды мужчины считают своим хобби. Но я сам согласен с утверждением, что мясо мужчины готовят всегда намного вкуснее. Издревле так повелось. А вот почему это так - трудно ответить.