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От "Тихого Дона" до "Тихого Дона": экранизации произведений Шолохова

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Лучшие экранизации произведений великого советского писателя

Одному из самых известных советских писателей, обладателю Нобелевской премии по литературе Михаилу Шолохову 24 мая исполнилось бы 112 лет. Писатель-коммунист во время Гражданской войны воевал на стороне Красной армии, был одним из самых любимых авторов Иосифа Сталина. В честь очередной годовщины со дня рождения Михаила Шолохова вспоминаем самые знаменитые экранизации его произведений.

"Тихий Дон" (1930)

Режиссеры – Ольга Преображенская, Иван Правов

Первая экранизация двух первых завершенных книг одноименного романа Михаила Шолохова, ставшего его визитной карточкой. Картина длилась всего 87 минут и вышла в 1930 году в немом черно-белом варианте. Лишь спустя три года фильм был озвучен. К этому времени Шолохов дописывал роман, который впоследствии стал культовым. Увы, но за эти годы первая экранизация "Тихого Дона" совершенно устарела.

"Тихий Дон" (1957)

Режиссер – Сергей Герасимов

Первая полноценная экранизация самого известного романа писателя. События  происходят в период Первой мировой войны, революции и Гражданской войны в России. Сюжет повествует о казацкой жизни в небольшой Вешенской станице.  Главный герой – казак и офицер Григорий Пантелеевич Мелехов. Через этого героя мы видим важнейшие события для истории страны. Сам же Мелехов делает выбор между двумя любящими его женщинами. По сути, два важнейших романа российской литературы – "Анна Каренина" и "Тихий Дон" – о любовных треугольниках.  Режиссер Сергей Герасимов сделал из "Тихого Дона" по-настоящему первую советскую мыльную оперу.

"Поднятая целина" (1959)

Режиссер – Александр Иванов

Экранизация, возможно, самого лучшего произведения писателя, сделанная во время разгара Оттепели. Всеобщая коллективизация, проводимая в стране, началась и в казачьей станице Гремячий Лог. Присланный из Ленинграда рабочий Семен Давыдов начинает организовывать в ней колхоз, ему помогают местные коммунисты – Разметнов и Нагульнов. Гигантский по объему роман привел к тому, что хронометраж "Поднятой целины" перерос почти в пять часов.

"Судьба человека" (1959)

Режиссер – Сергей Бондарчук

Великий фильм Сергея Бондарчука, который до сих пор считается одним из лучших советских фильмов о войне. История солдата Андрея Соколова, прошедшего всю войну, стала первым значимым фильмом для самого Бондарчука и принесла ему мировую известность и главный приз Московского международного кинофестиваля. Картину в кино тогда посмотрели почти 40 миллионов человек.

"Они сражались за Родину" (1975)

Режиссер – Сергей Бондарчук

Июль 1942 года. На подступах к Сталинграду обескровленные, измотанные советские войска ведут тяжелые оборонительные бои, неся огромные потери. Фильм рассказывает о подвиге рядовых солдат, любви к родной земле, об истинной цене победы. "Они сражались за Родину" был снят к 30-летию победы в Великой Отечественной войне. В картине Сергея Бондарчука снялись звезды первой величины, а для Василия Шукшина работа в фильме стала последней в жизни. Фильм был показан на Каннском кинофестивале и разгромлен прессой. К слову, в этом же году в Каннах состоялась премьера фильма Андрея Тарковского "Зеркало", которая затмила ленту Бондарчука.

"Тихий Дон" (2006)

Режиссер – Сергей Бондарчук

Многосерийная телеверсия романа Шолохова, снятая Сергеем Бондарчуком и смонтированная его сыном Федором. Бондарчук не успел закончить картину при жизни, но всегда мечтал экранизировать именно этот роман писателя. В сериале снялись несколько известных зарубежных актеров, включая Руперта Эвверета и Ф. Мюррэя Абрахамса.

"Тихий Дон" (2015)

Режиссер – Сергей Урсуляк

Главный режиссер российского телевидения сегодняшних дней – Сергей Урсуляк ("Ликвидация", "Жизнь и судьба") – снимал свою версию "Тихого Дона" несколько лет. В итоге сериал побил все рекорды по рейтингам, а продажи самого романа Михаила Шолохова выросли в книжных магазинах.

 Впервые опубликовано 23 мая 2016 года.
 

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

24.05.2016 13:16
- гость -

Лучший фильм с Глебовым и Быстрицкой!!!

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