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"Окололитературный трутень": 10 фактов из жизни Иосифа Бродcкого

, ИА "Амител"
Иосиф Бродский не любил учиться, его осудили по статье "тунеядство" и он безумно восхищался кошками

24 мая 1940 года родился один из величайших поэтов ХХ века — Иосиф Бродский. Портал Amic.ru публикует 10 интересных фактов из жизни этого удивительного человека.

1. Бродский не любил учиться. Совсем. До дрожи в коленках. Педагоги приходили в негодование, когда видели его тетради: изрисованные, с мятыми листами и исчерканные кривыми буквами. В школьной характеристике значилось: "Упрямый, настойчивый, ленивый. Грубый. Мешает проведению уроков, шалит. Домашние задания письменные выполняет очень плохо, а то и совсем не выполняет". В табеле за седьмой класс у будущего поэта было четыре двойки: по физике, химии, математике и английскому языку. Кто знал, что неказистый подросток переродится в "английского эссеиста". Никто не знал, а жаль.

2. Сильное влияние на формирование личности Бродского оказала Анна Ахматова. Она первая поняла и поддержала поэта. По-дружески Анна Андреевна называла его "наш рыжий". Когда советская власть объявила гонения на Бродского и был вынесен приговор о ссылке в деревню на "пять лет принудительного труда в отдаленной местности", Анна Ахматова произнесла свою знаменитую фразу: "Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял!".

3. Живя в СССР, поэт мог печатать только переводы и детские стихи. Первая публикация Бродского появилась в журнале "Костёр" в 1961 году. Это была "Баллада о маленьком буксире".

4. 1964 год стал переломным в творчестве и судьбе поэта — состоялся суд, на котором его обвинили в тунеядстве, ведь Бродский за восемь лет поменял 13 мест работы! Вызвал сомнение власть имущих и тот факт, что он может быть поэтом и переводчиком, поскольку он этому нигде не учился. Один из литературных журналов тех лет назвал поэта "окололитературным трутнем".

5. Процесс над поэтом получил широкий общественный резонанс, о нем стало известно мировому литературному сообществу. В СССР за Бродского вступились Анна Ахматова, Корней Чуковский, Александр Твардовский, Дмитрий Шостакович, Константин Паустовский, Самуил Маршак и многие другие. Стихи Бродкого напечатали в Штатах и в Европе. Все это очень не понравилось чиновникам Страны Советов. В июне 1972 года Бродскому предложили два варианта развития событий: тюрьма с принудительным психиатрическим лечением или эмиграция. Поэт выбрал последнее.

6. Окончивший неполных восемь классов средней школы, Бродский в эмиграции стал "приглашенным поэтом" Мичиганского университета. Бродский ведет жизнь профессора, преподает историю русской литературы, русскую и мировую поэзию, теорию стиха, выступает с лекциями на международных литературных фестивалях и форумах, в библиотеках и университетах США, Канады, Англии и других европейских стран.

7. Поэт был заядлым курильщиком. Доктора запрещали ему курить — больное сердце, перенесшее три тяжелых инфаркта, могло не выдержать, но он не принимал этот факт во внимание. Врачи ему посулили: "При условии, что вы бросите курить, вам ещё десять лет жизни гарантировано". На что поэт ответил: "Жизнь замечательна именно потому, что гарантий нет, никаких никогда".

8. Бродский восхищался кошками и часто сравнивал себя с ними. Однажды он сказал: "У кошек нет ни одного некрасивого движения". Друзья вспоминали, что он часто заканчивал телефонный разговор, произнося: "Мяу-мяу!". В эмиграции поэт большую часть жизни провел в одиночестве, а единственным членом его семьи был любимый кот по имени Миссисипи.

9. Первая любовь Иосифа Бродского была несчастной и мучительно долгой. Художница Марианна Басманова родила поэту сына Андрея, но после разрыва не дала ребенку ни фамилии, ни отчества отца. Бродский страдал и даже из эмиграции посвящал ей стихи. И только спустя много лет седой и глубоко одинокий Бродский на лекции в Сорбонне заметил среди своих студентов Марию Соццани. Пять лет жизни с юной итальянкой русского происхождения были для него счастливее, нежели предыдущие 50.

10. Бродский похоронен в Венеции на кладбище Сан-Микеле. Ему очень нравился этот город, он приезжал туда много раз. На его могиле посетители до сих пор оставляют письма, стихи, сигареты Camel и виски. А надпись на памятнике гласит: "Со смертью не все кончается".

Впервые опубликовано 24.05.2016 г.


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Комментарии

24.05.2016 14:49
Сталинский Сокол

Бродский, Мандельшам это отщепенцы своего времени. И правильно делала Советская власть с этими окололитературными трутнями. Их, как и Солженицина воспел капиталистический Мир для развала СССР.

0  0
24.05.2016 14:54
- гость -

шизой отдает сравнение себя с кошками.. и окончание разговоров мяу-мяу)
так и хочется спросить.. а ... он себе не лизал?

0  0
24.05.2016 15:25
- гость -

вот времена были.можно было пить вино и употреблять наркотики на блатхатах и при этом быть героем.в союзе всё было с ног на голову.

0  0
24.05.2016 15:30
Filin

странно, отчего это простому слесарю Васе Пупкину или доярке Анне Ивановне выбора - в эмиграцию - никто не предлагал?
Ничего не хочу сказать про творчество Бродского, ибо не разбираюсь в поэзии. Но вот отчего-то Высоцкого и записывали и слушали, а разнесчастного Йосю за тунеядство судили

0  0
24.05.2016 16:24
dsN

Автор статьи опять Вячеслав Кондаков?

0  0
24.05.2016 16:41
- гость -

Бродский никогда не был антисоветчиком.

0  0
24.05.2016 17:32
- гость -

а кем он был?советчиком?

0  0
24.05.2016 22:49
Дядька

Я вообще отношусь с недоверьем к ближним.
Оскорбляю кухню желудком лишним.
В довершенье всего досаждаю личным
взглядом на роль человека в жизни.
Они считают меня бандитом,
издеваются над моим аппетитом.
Я не пользуюсь у них кредитом.
«Наливайте ему пожиже!»
Жизнь вокруг идет как по маслу.
(Подразумеваю, конечно, массу.)
Маркс оправдывается. Но, по Марксу,
давно пора бы меня зарезать.
Я не знаю, в чью пользу сальдо.
Мое существование парадоксально.
Я делаю из эпохи сальто.
Извините меня за резвость!

0  0
24.05.2017 08:32
- гость -

24.05.2016 16:41
- гость -

Действительно он не антисоветчик! Он просто предал Родину. После перестройки Бродскому официально предлагали вернуться. В 1995 году присвоили звание почетного гражданина Петербурга. Поэт сначала согласился, потом отказался...

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