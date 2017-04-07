Великий и могучий: пройдите тест и проверьте свою грамотность

8 апреля в 899 городах страны, включая Барнаул, пройдет акция "Тотальный диктант". В этом году участникам будет предложен текст, который специально для проекта написал лауреат премий "Большая книга" и "Национальный бестселлер" Леонид Юзефович.

Напомним, что в краевой столице диктант начнут писать в 15 часов по местному времени на восьми площадках. Самая большая будет в Алтайском государственном техническом университете имени Ползунова (пр. Ленина, 46), попасть на нее все желающие смогут без регистрации. Тем, кто собирается посетить это мероприятие, и тем, кто его пропустит, Amic.ru предлагает проверить себя на знание русского языка.

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Материал впервые опубликован 25 мая 2016 года