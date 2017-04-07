Великий и могучий: пройдите тест и проверьте свою грамотность

8 апреля в 899 городах страны, включая Барнаул, пройдет акция "Тотальный диктант". В этом году участникам будет предложен текст, который специально для проекта написал лауреат премий "Большая книга" и "Национальный бестселлер" Леонид Юзефович.
Напомним, что в краевой столице диктант начнут писать в 15 часов по местному времени на восьми площадках. Самая большая будет в Алтайском государственном техническом университете имени Ползунова (пр. Ленина, 46), попасть на нее все желающие смогут без регистрации. Тем, кто собирается посетить это мероприятие, и тем, кто его пропустит, Amic.ru предлагает проверить себя на знание русского языка.
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Материал впервые опубликован 25 мая 2016 года
Комментарии
Каждому 30-му, правильно ответившему на все вопросы, мы подарим наши фирменные кружки.
СВОБОДНАЯ КАССА!
На автомате прошел тест, удивился "ошибке" в ответе на вопрос о времени. Покопал. --- Вопрос сколько времени? по сравнению с вопросом который час? новый. Но он давно стал нормативным. Он зафиксирован, например, уже в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова (М., 1935–1940). Интересно, что в этом издании вопрос сколько времени? дан как нейтральный, а вопрос который час? снабжен пометой «разговорное». ---
осечка только на бане, кстати, вопрос некорректный, тест по грамотности, а не по филологии...
Поздравляем, a ! Вы ответили верно на все вопросы. Русский язык для вас родной и любимый!
Pat Riot, поздравляем!
рОзлив и разлив тоже допускается сейчас
Меня поздравили. Мелочь, а приятно.
Прошел 100%...Удивительно...
67-му: Тест довольно простой и короткий. Бывают гораздо объемнее, сложнее, где по 5-6 вариантов ответа на каждый вопрос.
Грамотеи... Первый вопрос вообще не правильно написан - слово рАзлив с ударением на И пишется через букву А!!!
только на плесени споткнулась. не ем такое хотя первоначально правильно подумала. а что вас баня смутила? это чисто методом исключения, корень русский в слове замучаешься искать. а с остальными двумя понятно.
25.05.2016 15:38 - гость -
чеб не попутали с рАзливом реки, например.
- гость - 25 мая 2016 г.16:38 чеб не попутали с рАзливом реки, например.
А какая разница? Слово "разливать" здесь к этим двум словам применимо.
Про баню не понял.
После диктанта все на сдачу норм ГТО!
не ребят, этот тест не поможет. на диктатнте тесты мудреные, авторские
7.04.2017 14:44 Панка
тебе уже ничево не поможет)))
первый вопрос составлен некорректно
Вопрос № 5, ответ "Нет такого словО...." Исправьтесь,пожалуста)
а у меня тоже 100%
Прошлый раз про поэтов на 100% ответила, не поздравили.
редактор, поставь ударение в слове плесневелый ....