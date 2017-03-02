Фото: globallookpress.com
Первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву 2 марта исполняется 86 лет.
Отношение к личности Горбачева в современном обществе очень сложное — одни называют его политиком, который принес в страну гласность и запустил процесс демократизации, другие оценивают его не иначе как предателя и виновника распада великой страны.
Так или иначе портал Amic.ru предлагает фоторетроспективу главного действующего лица эпохи позднего СССР, который и по сей день остается весьма активной персоной на политическом поле России.
Фотоподборка была впервые опубликована 25 мая 2016 года.
Комментарии
забыли портрет горбачева из ельцинского центра
ему памятник надо в каждом городе поставить
Читая заголовок, подумал - неужто помер иуда?
а где его фотка с пиццей? непорядок
Гореть в Аду тебе Миша меченный.
Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми. Меня полностью поддержала моя жена, которая поняла необходимость этого даже раньше, чем я. Именно для достижения этой цели, я использовал свое положение в партии и стране. Именно поэтому моя жена все время подталкивала меня к тому, чтобы я последовательно занимал все более и более высокое положение в стране. Когда же я лично познакомился с Западом, я понял, что я не могу отступить от поставленной цели. А для ее достижения я должен был заменить все руководство КПСС и СССР, а также руководство во всех социалистических странах. Моим идеалом в то время был путь социал-демократических стран. Плановая экономика не позволяла реализовать потенциал, которым обладали народы социалистического лагеря. Только переход на рыночную экономику мог дать возможность нашим странам динамично развиваться. Мне удалось найти сподвижников в реализации этих целей. Среди них особое место занимают А.H. Яковлев и Э.Г. Шеварднадзе, заслуги которых, в нашем общем деле просто неоценимы. Мир без коммунизма будет выглядеть лучше. После 2000 года наступит эпоха мира и всеобщего процветания. Hо в мире еще сохраняется сила, которая будет тормозить наше движение к миру и созиданию. Я имею в виду Китай. (c)
В одиночку Горбачев ничего разрушить не мог. Такое одиночке не под силу. Горбачевская «перестроечная бригада» была ширмой и одновременно орудием целого блока внутрисоветских и западных интересов. К середине 1970-х в СССР сформировался кластер интересов - часть партийно-хозяйственной номенклатуры, спецслужб, крупные теневые дельцы. Они стремились поменять социалистический строй – отодвинуть КПСС от власти и стать собственниками общенародного на тот момент советского хозяйства.
он пёс поганый. я хоть и не сторонник "комми", но бездарно просрать такую Империю - это надо было умудриться. конченный гад.
иуда пятнистая
Переворот был внутренним и внешним. Здесь тоже нет ничего необычного, если даже Мадлен Олбрайт сказала, что главная заслуга Буша-старшего — руководство распадом Советского Союза. Понятно совершенно, что эти люди здесь шустрили. Так что здесь обсуждать совершенно нечего Вопрос в том, когда и какую политико-правовую оценку «ельцинщины» и «горбачевщины» власть даст по этому запросу. Вот в чем дело.
Горбачев в политическом плане – абсолютное ничтожество, это человек, который получил в руки великую державу, и практически разрушил ее с помощью западной агентуры влияния таких людей, как Яковлев, Шеварнадзе и других. Поэтому все, что говорит Горбачев – это не имеет никакого значения, этот человек занимается одним – самооправданием. Причем, когда самооправданием занимается умный человек – еще можно посмотреть на интеллектуальную игру, а когда самооправданием занимается человек с кругозором колхозного комбайнера – это совсем неинтересно.
У нас в середине 1970-х гг. в стране оформился небольшой, но влиятельный слой людей, которые хотели изменить социально-экономический строй. Это были те люди, которые получали выгоду по линии торговли драгоценностями, нефтью, оружием, получали выгоду от интеграции в мировую систему. И единственная проблема, которая была у этих людей – как превратить свое привилегированное положение в положение собственника. И с середины 1970-х гг. они всерьез об этом думали, и реализовать это они могли только с помощью Запада. Вот тот блок сил, который тогда образовался в 70-х, он и привел к власти Горбачева и его команду. И вот эта горбачевская бригада стала тараном, который разрушил Советский Союз как систему.
Вопрос в том, когда и какую политико-правовую оценку «ельцинщины» и «горбачевщины» власть даст по этому запросу. Вот в чем дело.
так таки уже в Екатеринбурге построили ельцинцентр, пятнистого наградили орденом Святого апостола Андрея Первозванного