Фото: globallookpress.com

Первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву 2 марта исполняется 86 лет.

Отношение к личности Горбачева в современном обществе очень сложное — одни называют его политиком, который принес в страну гласность и запустил процесс демократизации, другие оценивают его не иначе как предателя и виновника распада великой страны.

Так или иначе портал Amic.ru предлагает фоторетроспективу главного действующего лица эпохи позднего СССР, который и по сей день остается весьма активной персоной на политическом поле России.

Фотоподборка была впервые опубликована 25 мая 2016 года.