Вторник, 29 Май, 07:42

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,27
€ 72,83
446490
9°
Обь
399см +12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

"Там, где живут боги": как покоряли Эверест

, ИА "Амител"
Эверест – самая высокая гора на Земле. Рассказываем, как покоряли место, где живут боги

29 мая 1853 года был впервые покорен Эверест — высочайшая точка нашей планеты. Ее высота, по разным данным, составляет от 8844 до 8852 метров. Эверест находится в Гималаях на границе между Непалом и Китаем. На вершине Эвереста, находящейся на территории Китая, дуют сильнейшие ветры со скоростью до 200 км/ч, а температура воздуха ночью понижается до -60 °С. Как покоряли место, где живут боги, читайте в нашем материале.

Вершина мира имела даже особенные названия: Джомолунгма ("Мать – богиня мира") – у тибетцев и Сагарматха ("Лоб небес") – у непальцев. Эверестом ее стали называть лишь с 1856 года. Эверестом гора была названа в честь начальника английской топографической экспедиции Джорджа Эвереста в 1850 году.

История покорения высочайшей точки планеты началась в 1920 году, когда Далай-Лама впервые допустил сюда британских альпинистов. По статистике, с тех пор на гору поднялось около 1500 человек.

Первая попытка измерить высоту Эвереста была зафиксирована в 1856 году – согласно полученным данным, высота вершины составила 29000 футов (8839 метров). Однако, согласно измерениям, проведённым китайскими учёными во время экспедиции на Эверест в мае 2005 года, высота горы составила 8844,43 метра над уровнем моря.

На самой высокой точке горы вы будете вдыхать всего лишь треть от того количества кислорода, которым вы дышите обычно. Виной тому является пониженное давление воздуха.

Эверест первыми покорили новозеландец Эдмунд Хиллари и его непальский проводник Норгей Тенцинг 29 мая 1953 года. Первой жертвой Эвереста стал британский альпинист Джордж Мэллори. В 1924 году он со своей группой отправился к вершине, но на высоте 8500 метров его потеряли из виду, причем на целых 75 лет.

Ежегодно, начиная с 1969 года, при восхождении на Эверест погибал как минимум один человек. Единственным годом без смертей на горе стал 1977-й.

Временами скорость порывов ветра на горе достигает практически 200 км/ч, а температура опускается до -40°С. По статистике, на каждые десять удачных восхождений на Эверест приходится один случай с летальным исходом.

На склонах горы покоится в общей сложности около 200 тел, которые физически невозможно спустить и предать земле. Они являются своеобразными ориентирами для покорителей Эвереста.

В 1996 году группа японских скалолазов при восхождении наткнулась на трех замерзающих коллег-индийцев. Японцы прошли дальше к вершине, все индийцы погибли.

В 1998 году скалолаз Сергей Арсентьев и его жена американка Френсис совершили бескислородное восхождение на Эверест, но гора не отпустила их. Супруги разминулись в снежной буре. Сергей в поисках жены пропал без вести, его тело нашли только через несколько лет. А Френсис двое суток умирала на спуске. Несколько групп прошли мимо, не оказав никакой помощи. И лишь супружеская пара британцев прервала свою экспедицию в попытке спасти умирающую.

В 1980 году итальянец немецкого происхождения Райнхольд Месснер поразил весь мир тем, что сумел взобраться на вершину в одиночку и без кислородных баллонов.

В мае 2001 года 23-летний Марко Сиффреди спустился с самой высокой вершины планеты на сноуборде вдоль кулуара Нортона, который проходит по центру Северной стороны Эвереста. В 2002 году он вновь решил покорить вершину, но бесследно пропал.

80 лет – возраст самого старого покорителя Эвереста – японца Юичиро Миуры.



Ну а самым молодым альпинистом, взошедшим на вершину Эвереста, стал 13-летний американец Джордан Ромеро, который сумел побить рекорд, установленный до него 15-летним непальцем Мингом Кипой.

Еще одна трагедия на Эвересте потрясла весь мир в 2006 году. Мимо умирающего без кислорода Дэвида Шарпа безучастно прошли 42 человека. Одними из них были телевизионщики канала "Дискавери", которые задали Шарпу пару вопросов, дали кислород и оставили одного. Другим был инвалид Марк Инглис, совершавший беспрецедентное восхождение на протезах. Он не стал жертвовать своей уникальной экспедицией ради умирающего.

С 1985 года покорить вершину может каждый желающий, имеющий для этого достаточное количество денежных средств. На сегодняшний день стоимость одного такого восхождения варьируется от 40 до 85 тысяч долларов, в зависимости от стороны подъема на гору. Если путешествие происходит со стороны Непала, то это дороже, потому как требуется специальное разрешение короля, стоящее 10 тысяч долларов. Остальная сумма платится за организацию экспедиции.

Многим смельчакам было суждено погибнуть на пути к покорению самой высокой вершины мира. До сих пор на склонах Эвереста остаются непохороненными больше 120 тел. Они являются ориентирами, своеобразной картой для других альпинистов.

Впервые опубликовано 29.05.2016

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
07:40
Карлин рассказал о страшной картине, которую не хотел бы видеть и во сне 0
07:34
Почему запрещена уличная торговля и где барнаульцам продавать свой урожай 1
07:22
Горя можем хлебнуть: замглавы МЧС Алтайского края о второй волне паводка 1
07:15
Алтайская резня бензопилой: как очищают скалы региона от надписей вандалов 1
07:03
Коттедж с футбольным полем и бассейном продают в Барнауле за 9 млн рублей 0
06:55
"Там, где живут боги": как покоряли Эверест 0
06:43
Время фотосессий, или Как правильно фотографироваться в яблонях 0
06:32
Удобство на миллиард: почему в Барнауле никогда не появятся велодорожки 3
06:23
Жителям Алтайского края "простили" 300 млн рублей налоговых долгов 0
06:14
Грозы и сильный ветер обещают в Алтайском крае 29 мая 0
06:01
Разруха, трава и пустые трибуны: как в Бийске разрушаются спортивные арены 0
05:04
Первую операцию на мозге при участии робота провели в РФ 0
04:02
С ЕГЭ по информатике и географии удалили всего девять человек 0
03:02
Путин указом назначил врио главы Якутии Айсена Николаева 0
02:07
Минобороны опровергло слухи о перехвате российскими Су-34 израильских F-16 0
01:04
"Газпром" потребовал отменить судебное решение по спору с "Нафтогазом" 1
00:29
В Барнауле Mercedes слетел с дороги в яму, где велись ремонтные работы 0
23:57
Суд в Москве заочно арестовал депутата Рады за призывы к терроризму 0
23:35
Эрмитаж предложил Третьяковке помощь в восстановлении картины Репина 0
23:16
Coca-Cola выпустила в Японии первый алкогольный напиток компании 0
22:57
Россияне получили безвизовый въезд в страны Центральной Америки 0
22:34
СМИ: Абрамович получил паспорт Израиля 1
22:07
"Кот-предатель": в Новгороде питомец сдал приставам спрятавшегося хозяина 2
21:57
Немецкие СМИ рассказали о превращении Крыма в "неприступную крепость" 0
21:38
Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в июне 0
21:17
Россия ответит на размещение в Польше военной базы США 0
20:57
Роскомнадзор потребовал от Apple удалить Telegram из AppStore 0
20:35
Медведев распределил обязанности между своими замами 0
20:12
Глава СКР заявил о необходимости блокировки Telegram 1
19:49
США аннулировали визу сенатору Косачеву 1
19:25
Новосибирец пробежал 82 км вокруг озера за шесть часов 0
19:08
Коротко о главном: нашествие клопов, чмаки Барнаула и вторая волна паводка
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 28 мая
18:57
Суд арестовал главу отдела кемеровского ГУ МЧС по делу о пожаре в ТЦ 0
18:48
"Донастройка системы": Карлин о работе с новым составом правительства РФ 0
18:32
Песков: Путин 28 мая занимается региональной проблематикой 1
18:05
Бесплатные мастер-классы по рисованию и концерт пройдут в галерее Барнаула 1
18:04
Денежные доходы жителей Алтайского края выросли с начала 2018 года 7
17:49
Путин отправил в отставку губернатора Магаданской области 3
17:33
Мусоровоз в Барнауле застрял в огромной яме 1
17:21
Новосибирские полицейские приютили бесхозного коня 0
17:17
Громкое дело об избиении школьницы в прямом эфире в Барнауле дошло до суда 6
17:04
Будущее в тумане: "Динамо-Барнаул" заняло третье место в провальном сезоне 4
16:50
Глава Якутии ушел в отставку 8
16:36
Кликать эту беду сами не будем: губернатор о второй волне паводка на Алтае 2
16:23
Ведущие шоу "Орел и решка" прилетели в Горный Алтай 6
16:15
Алтайский край опустился в середину рейтинга инвестиционного климата 1
16:02
Цветочный город: Барнаул расцвел в ожидании лета
Затянувшиеся холода наконец-то отступили, и почувствовавшие тепло растения начали радовать горожан
15:51
Праздник у старообрядцев: как на Алтае прошли Троицкие гуляния 4
15:40
Куда сходить в Барнауле и как провести последнюю в году весеннюю неделю 0
15:33
Кадыров поручил провести коллективный сбор ДНК-материалов в Чечне 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.