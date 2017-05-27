Реформатор, развеянный по ветру: интересные факты о Лжедмитрии I

Фото: risovach.ru
Датой смерти одного из самых известных самозванцев в российской истории значится 27 мая. 411 лет назад был убит Лжедмитрий I, сумевший закрепиться на троне менее чем на год, но оказавшийся центральным лицом эпохи смутного времени.
Этот самозванец был одним из тех людей, кто пытался эксплуатировать имя младшего сына Ивана IV Грозного в своих интересах, заявляя, что именно он является чудом спасшимся наследником российского престола. Впрочем, конец Лжедмитрия I, как и его последователей-самозванцев, был печален — 27 мая 1609 года он был убит. На момент смерти ему было всего 23 года.
В то же время с именем этого авантюриста связывают достаточно интересные факты.
- Принято считать, что вилка стала использоваться в России именно благодаря Лжедмитрию I. Так, этот столовый прибор появился на столе во время пиршества в Грановитой палате по случаю празднования брака Лжедмитрия с Мариной Мнишек. В широкий обиход вилка вошла уже в эпоху Петра I.
- Лжедмитрия I, несмотря на его преступный приход к власти, многие называют борцом с коррупцией. Так, во время его правления за мздоимство и взяточничество человека ждало физическое и моральное наказание. То есть в данном случае использовался механизм общественного порицания — взяточника водили по городу, повесив на шею то, в чем бралась взятка.
- Шахматы в России были легализованы именно в эпоху Лжедмитрия I. Дело в том, что до его восхождения на трон эта игра расценивалась церковью, как "измышление дьявола" и приравнивались к таким порокам, как азарт и пьянство.
- Современники Лжедмитрия характеризовали его как очень деятельного и энергичного человека. Историки полагают, что он был весьма способной политической фигурой со склонностью к реформаторству. Кстати, именно последний фактор, по
всей видимости, и вызвал неприятие персоны Лжедмитрия в среде московской политической элиты того времени.
- Лжедмитрий I оказался весьма великодушным правителем. После воцарения он отличился целым рядом милостей — по его указу из ссылки были возвращены многие князья и бояре. Лояльно настроенные элиты получили подарки и вознаграждения. Служилым людям вдвое было повышено содержание. Более того, при Лжедмитрии I были сделаны уступки крестьянам — в частности, на юге Московии было отменено взимание налогов и прекращена обработка "десятинной пашни".
- Смерть Лжедмитрия, согласно распространенной точке зрения, была страшной. Когда разоблаченный самозванец пытался бежать из Москвы, его поймали и убили. Затем тело его придали огню, а прахом зарядили пушку и выстрелили в сторону запада — откуда он и появился в России.
Комментарии
да, без вилок бы сейчас было совсем не камильфо.а вот с шахматами он конечно погорячился.Каспаров вон чё вытворяет