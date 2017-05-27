Реформатор, развеянный по ветру: интересные факты о Лжедмитрии I

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Датой смерти одного из самых известных самозванцев в российской истории значится 27 мая. 411 лет назад был убит Лжедмитрий I, сумевший закрепиться на троне менее чем на год, но оказавшийся центральным лицом эпохи смутного времени.

Этот самозванец был одним из тех людей, кто пытался эксплуатировать имя младшего сына Ивана IV Грозного в своих интересах, заявляя, что именно он является чудом спасшимся наследником российского престола. Впрочем, конец Лжедмитрия I, как и его последователей-самозванцев, был печален — 27 мая 1609 года он был убит. На момент смерти ему было всего 23 года.

В то же время с именем этого авантюриста связывают достаточно интересные факты.