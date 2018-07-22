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Витамины под ногами: чем полезна первая зелень с вашего огорода?

, ИА "Амител"
Укроп, лук, крапива и шпинат: какую пользу организму может принести первая зелень?

Фото: dachauhod.ru

Если вы счастливый обладатель дачного участка, то на ваших грядках появилась первая зелень — полезная, свежая и очень вкусная. Тем, у кого нет своего огорода, тоже печалиться не приходится — такие необходимые нашему организму зеленый лук, петрушку, укроп, щавель, шпинат, базилик можно, естественно, купить в магазине и на рынке. Зачем есть зелень и чем она полезна, разбирался корреспондент информационного портала Amic.ru.

Щавель

Фото: dom-sad-og.ru

Эта кислая культура растет, пожалуй, на каждом огороде и содержит большое количество витамина К, необходимого для нормального свертывания крови, кроме того, богат щавель и фолиевой кислотой, которая особенно нужна беременным — она участвует в формировании нормального гемоглобина, плаценты, для закладки нервной системы у плода.

Кроме того, фолиевая кислота делает эластичными стенки сосудов, уменьшая риски атеросклерозов, инсультов, инфарктов. Щавель активизирует деятельность кишечника и печени.

Минус этого растения в том, что щавелевая кислота участвует в образовании камней, поэтому много этого растения есть не стоит и лучше употреблять в пищу только молодые верхние листочки.

Крапива

Фото: ru.golosua.com

Этой зелени редко уделяют должное внимание, а зря. В крапиве содержится большое количество аскорбиновой кислоты, разных микроэлементов и веществ, обеспечивающих общеукрепляющие и лечебно-профилактические свойства крапивы.

Она укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ, сердечно-сосудистую систему, снижает уровень сахара в крови, нормализует работу организма в целом.

Шпинат

Фото: vokrugsveta.ru

Этот овощ известен с давних времен. Это самая полезная зелень для организма, которую можно легко вырастить на огороде. Шпинат содержит сахар, клетчатку, жиры, белки, углеводы, витамины В, РР, А, Н, С, Е, кальций, марганец, магний, медь, натрий, цинк, калий, фосфор. Он помогает предотвратить развитие рака. Витамин К, входящий в состав шпината, способствует удержанию кальция в костях. Эта зелень прекрасно очищает кишечник и содержит йод, поэтому очень полезна для работы щитовидной железы.

Петрушка

Фото: zerno-nn.ru

Эфирные масла, содержащиеся в петрушке, обладают антиоксидантными и бактерицидными свойствами, убивают раковые клетки. Петрушка хорошо очищает ротовую полость, поэтому ее очень полезно жевать.

Петрушка содержит много витаминов, в том числе группы В и С, ее употребление препятствует преждевременному старению, помогает избежать простуды, укрепляет иммунитет.

Листовая горчица

Фото: skachat-dlja-pc-66.ga

В составе этого растения много полезных микроэлементов, поэтому листовая горчица эффективна при борьбе с раком, обладает противовоспалительными свойствами, полезна для сердца и сосудов.

Укроп

Фото: korzinka.com

Это растение одним из первых появляется на грядках весной. Укроп обладает бактерицидным действием, в нем довольно много кальция. Укроп также помогает в борьбе с раком, обладает мочегонными свойствами, снимает головную боль, справляется с бессонницей.

Зеленый лук

Фото: okeydoc.ru

Растение, как всем известно, обладает бактерицидным, обеззараживающим свойством. Кроме того, зеленый лук славится желчегонным эффектом, предотвращает образование камней, подавляет рост опухолей, очищает полость рта от микробов, содержит много клетчатки и богат витаминами.

Самым полезным считается лук-батун — в нем содержится в два раза больше витаминов, чем в других видах зеленого лука. Кроме того, это многолетнее растение, которое появляется ранней весной и растет до поздней осени.

Базилик

Фото: ourgreenworld.ru

Он хорошо очищает организм, способствует улучшению памяти, обладает тонизирующим эффектом. Гипотоникам базилик поможет нормализовать давление, а вот при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при тромбозах, беременности, гипертонии его употреблять не стоит.

Материал впервые опубликован 31 мая 2016 года

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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