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Неизвестная Мэрилин: фото самой главной блондинки в истории кино

, ИА "Амител"
Моменты жизни одной из самых великих женщин ХХ века

Фото из открытых источников

Мэрилин Монро, чье настоящее имя Норма Джин Бейкер, по праву является одной из самых великих женщин ХХ века. Сегодня ей бы исполнилось 92 года.

Невероятно красивая блондинка и по сей день остается одним из главных секс-символов. В честь дня рождения знаменитой актрисы мы собрали уникальные кадры из ее личной жизни.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

1.06.2016 07:36
- гость -

А где в развевающемся платье над вентилятором?

0  0
1.06.2016 08:48
гость

Ну вот ,прям скучно,ни тебе сисек силиконовых,ни губ утиных,фу...

0  0
1.06.2016 09:05
евпатий коловрат

как по мне, так она вульгарная.

1  0
1.06.2016 09:09
- гость -

1.06.2016 09:05
евпатий коловрат

а меган фокс так образец целомудрия)))

0  0
1.06.2016 09:29
larisa2011

кстати вот единственный раз ек поддержу, как-то поношенно выглядит! нету утонченности, богатства, какого-то благородства чтоли!

1  0
1.06.2016 09:37
евпатий коловрат

- гость - 1 июня 2016 г.
09:09
а тут кто-то про целомудрие говорил?)
моё мнение, что Монро вульгарная, а Фокс хочная.
разницу понимаешь?)

0  0
1.06.2016 09:41
- гость -

1.06.2016 09:37
евпатий коловрат

а ты разницу понимаешь, что смотришь с сегодняшней колокольни? ))
покажи фотки Фокс в 60-х и о ней тоже могли высказываться негативно))

0  0
1.06.2016 10:00
евпатий коловрат

- гость - 1 июня 2016 г.
09:41

я тебе так отвечу:

ездил вчера с женой в женскую консультацию, насмотрелся. кого только не е... (с)

0  0
1.06.2018 08:09
- гость -

на второй фотке труселя с колготами ваще супер гламурно

0  0
1.06.2018 08:22
- гость -

Вы не забывайте какие это года... Она сегодня бы выглядела получше некоторых, а тадаааа.. . Ясказал - годы пойдут, и я был прав, годы прошли!

0  0
1.06.2018 08:59
- гость -

Великая женщина планетарного масштаба 20-го века.

0  0
1.06.2018 09:07
- гость -

великая простигосподи

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