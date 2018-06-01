Фото из открытых источников
Мэрилин Монро, чье настоящее имя Норма Джин Бейкер, по праву является одной из самых великих женщин ХХ века. Сегодня ей бы исполнилось 92 года.
Невероятно красивая блондинка и по сей день остается одним из главных секс-символов. В честь дня рождения знаменитой актрисы мы собрали уникальные кадры из ее личной жизни.
Комментарии
А где в развевающемся платье над вентилятором?
Ну вот ,прям скучно,ни тебе сисек силиконовых,ни губ утиных,фу...
как по мне, так она вульгарная.
1.06.2016 09:05
евпатий коловрат
а меган фокс так образец целомудрия)))
кстати вот единственный раз ек поддержу, как-то поношенно выглядит! нету утонченности, богатства, какого-то благородства чтоли!
- гость - 1 июня 2016 г.
09:09
а тут кто-то про целомудрие говорил?)
моё мнение, что Монро вульгарная, а Фокс хочная.
разницу понимаешь?)
1.06.2016 09:37
евпатий коловрат
а ты разницу понимаешь, что смотришь с сегодняшней колокольни? ))
покажи фотки Фокс в 60-х и о ней тоже могли высказываться негативно))
- гость - 1 июня 2016 г.
09:41
я тебе так отвечу:
ездил вчера с женой в женскую консультацию, насмотрелся. кого только не е... (с)
на второй фотке труселя с колготами ваще супер гламурно
Вы не забывайте какие это года... Она сегодня бы выглядела получше некоторых, а тадаааа.. . Ясказал - годы пойдут, и я был прав, годы прошли!
Великая женщина планетарного масштаба 20-го века.
великая простигосподи