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Лицо легенды: каким мир запомнил неповторимого Мохаммеда Али. Фото

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru в день 75-летия легенды мирового бокса вспоминает, каким великий спортсмен полюбился всему свету
Фото из открытых источников
Легенде мирового бокса – неподражаемому Мохаммеду Али – во вторник, 17 января, исполнилось бы 75 лет. До своего очередного юбилея этот гениальный спортсмен не дожил – его жизнь оборвалась 3 июня 2016-го.
 
Однако абсолютно неоспоримый факт – Али является одним из самых узнаваемых лиц в боксе.

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Напомним, более 30 лет Мохаммед Али страдал болезнью Паркинсона. Но, несмотря на страшный недуг, в памяти любителей бокса, да и спорта в целом, он остался молодым и сильным.
 
Впервые данная фотоподборка была опубликована на Amic.ru 4 июня 2016 года.

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