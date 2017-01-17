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Легенде мирового бокса – неподражаемому Мохаммеду Али – во вторник, 17 января, исполнилось бы 75 лет. До своего очередного юбилея этот гениальный спортсмен не дожил – его жизнь оборвалась 3 июня 2016-го.





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Напомним, более 30 лет Мохаммед Али страдал болезнью Паркинсона. Но, несмотря на страшный недуг, в памяти любителей бокса, да и спорта в целом, он остался молодым и сильным. Однако абсолютно неоспоримый факт – Али является одним из самых узнаваемых лиц в боксе.Напомним, более 30 лет Мохаммед Али страдал болезнью Паркинсона. Но, несмотря на страшный недуг, в памяти любителей бокса, да и спорта в целом, он остался молодым и сильным.