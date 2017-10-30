Фото из открытых источников
Испытания самого мощного взрывного устройства за всю историю человечества, так называемой "Царь-бомбы" или "Кузькиной матери", прошли в СССР 56 лет назад.
Тогда, 30 октября 1961 года, в районе ядерного полигона "Сухой Нос" на Новой земле было протестировано изделие АН602, которое и окрестили столь образными именами.
Полная энергия взрыва, по разным данным, составляла от 57 до 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте. История этих испытаний целиком ложилась в канву "холодной войны" и ядерной гонки.
Ввиду очередной годовщины, связанной с историей самого страшного оружия в мире, портал Amic.ru подготовил подборку фотографий взрывов ядерных и водородных бомб, при просмотре которых, помимо чудовищной силы атомного оружия, можно найти и некий эстетизм.
Данная фотоподборка была впервые опубликована на нашем сайте 8 июня 2016 года.
Комментарии
На фото в основном зафиксированы испытания ЯО США.
Самое смешное, что про радиацию и заражение объектов (точнее радиус поражения) узнали далеко не сразу.
Да и свидетели скоропостижно загибались после просмотра этого шоу...
недайбогкаждому такое в жизни увидеть
тем более непонятно почему пропиндосовские шавки тявкают на Россию, у которой ядерное оружие ещё мощнее
Видимо насмотревшись таких эстетических фото,Великий кормчий и решил,что это"бумажный тигр".
Для нынешнего поколения,которые и своих то политических лидеров не знают.Великий кормчий это Мао Цзе Дун.
17:38, придёт сестра, поставит укольчик, и все ваши шавки замолчат
Гонец из Пензы 8 июня 2016 г.
17:01 недайбогкаждому такое в жизни увидеть
Ребята, да мы каждый день наблюдаем термоядерную реакцию открытыми глазами без всякой защиты
ЗЫ Солнце например
Ничего завораживающего нет , наоборот страшно
Опять постим старую хрень? Исписались?
Мы - выродки крыс. Мы - пасынки птиц.
И каждый на треть до сих пор патрон.
Лежи и смотри, как ядерный принц
Несет свою плеть на трон.
©СБ
что ЭТО было, редагцыя, а?????
новость баян, а ZloeZlo заглядывает в будущее)))
В США семьями ездили смотреть шоу
Термояд на Солнце, кстати, мы видеть не можем, реакция происходит в недрах. А на поверхности- так, многократно ослабленные последствия.
Если бы не изобретение ядерного оружие - давно бы уже случились и третья, и четвертая а может, и пятая мировые войны. А так наличие штуковин, способных уничтожить разом все человечество, в том числе и всю "элиту" - остужает горячие головы.
Опять старое ... постим? Новостей интересных нет? Или боянить проще?
Россия развязала 1 и 2 мировую и сейчас начинает 3ю - скоро увидим небо в алмазах...
- гость - 29 августа 2016 г.
16:40
Лечиться не пробовали? Может еще не поздно
17:04 вы будете отрицать, что два кузена вилли и ники /вильгельм и никола вторый/ летом 1914 в переписке угрожали войной друг другу и начали её за проливы и Балканы?
Или два союзника гитлер и сталин пактом молотова поделили Европу и напали на Польшу в сентябре 1939? тогда вам к доктору!