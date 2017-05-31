Фото из открытых источников
Самая длинная железная дорога через Евразию, которая соединяет Москву, крупные восточно-сибирские и дальневосточные города России, — Транссибирская железнодорожная магистраль. 31 мая 1891 года состоялась закладка этой дороги. А строилась она почти четверть века — с 1891 по 1916 год. Протяженность магистрали составляет более 10 000 километров.
Значение для России этой железной дороги трудно переоценить. Именно благодаря Транссибу наша страна в позднеимперский период добилась бурного экономического развития.
В советский период железная дорога сыграла неоценимую роль как в экономическом, так и стратегическом смысле – эвакуация предприятий из Европейской части страны во время Великой Отечественной войны и переброска бойцов и вооружений из тыла смогла состояться только благодаря магистрали.
Восстановление страны после войны и дальнейшее ее развитие также было обеспечено посредством Транссиба. Сегодня магистраль продолжает играть ключевую роль и является главной транспортной артерией нашей страны.
Сохранились старинные фотографии этой удивительной стройки. Портал Amic.ru предлагает посмотреть, как возводился Великий Сибирский путь.
Впервые материал был опубликован 13.06.2016
Комментарии
Вот времена то героические были
а щяс так прям нет?
А щас и половины того при СССР возили не возят.
Кактатак. Ага.
Щяс шаг в лево,шаг в право-статья.судьи приговоры штампуют как китайцы тапки
Щяс шаг в лево,шаг в право-статья.судьи приговоры штампуют как китайцы тапки
По утверждению В. И. Ленина, дорога была великой «… не только по своей длине, но и по безмерному грабежу строителями казенных денег, по безмерной эксплуатации строивших её рабочих …»
Да загружена на проценты от мощности. Потому как в силу жадности (глупости) начальства жд дешевле на машинах
[strong]13.06.2016 13:50
- гость -
По утверждению В. И. Ленина, дорога была великой «… не только по своей длине, но и по безмерному грабежу строителями казенных денег, по безмерной эксплуатации строивших её рабочих …»[/strong]
Ленин потерял право пользоваться такими аргументами, т.к. он и его последователи переплюнули все "ужаса" царского режима.
Царский режим был ужасен, но то что пришло ему на смену переплюнуло все, что можно было представить, при том, все самое худшее - охранка, и бюрократия были переняты практически без изменений, в "улучшенном" виде.
Ленин чмо
АлексейX
зарегистрированный 13 июня 2016 г.
14:32
От сейчас Сталинский Сокол заявится... От он вам с гостем врежет...
А чего им Сокол? Выдал на вентилятор и любуйся.
13.06.2016 14:53
- гость -
АлексейX зарегистрированный 13 июня 2016 г. 14:32 От сейчас Сталинский Сокол заявится... От он вам с гостем врежет...
Переживем.
Проблема в том что мы не учимся. Ходим по кругу, как в кошмарном сне, американском мистическом ужастике...
Что-то мы снова и снова делаем неправильно. У нас порочный круг Царь-Ленин-Сталин-Горбачев-Царь-Ленин-Сталин-Горбачев...
И кажется что это разное, но похоже что это разные крайности одной и то же школы.
Какой бы строй не строили все равно это "государство это все, человек - никто".
Факт - Царское правительство должно было рухнуть. Но почему не оказалось силы, которая бы подхватила управление? Почему Столыпин оказался негодным обществу? А Ленин Выгодным?
Почему Николая 2, разрушителя России, церковь сделала святым?
Почему граждане СССР так быстро забыли, что в царское время жили лучше?
Почему сейчас все снова молчат, когда их обижают, и ущемляют, но, при этом, участвуют в травле тех, кто пытается что-то сказать нестандартное, предлагает собственные пути развития?
Почему эту дорогу сделали 125 лет назад, и она сразу же дала импульс для развития, а сейчас мы не можем ни дорого похожую построить, ни деньги вложить так, чтобы это сразу же дало эффект для развития России?
В общем не статья, а сплошное расстройство. Они могли, а мы нет...
АлексейX, бюрократия у коммунистов не сравнимо с тем что сейчас у путинистов.
Алексей, почему-почему? Может, место проклятое? Вместе с обитателями...
Да как вы посмели на ЛЕНИНА бочку катить?
А они так запрограммированы, Сокол. Сыны гениального Эльцина, чо...
13.06.2016 16:33
- гость -
АлексейX, бюрократия у коммунистов не сравнимо с тем что сейчас у путинистов.
А я начинаю в это верить.
Хотя, если по справедливости, это все-таки не так. Мы сейчас живет в 100 раз лучше чем в СССР. На личном уровне.
Бюрократия проявляется только в некоторых областях, но как раз в тех, где свобода действий наиболее критична. Удавочки перетянули организм очень локально и точечно, это умнее, чем было в СССР, когда человека, на всякий случай, перематывали запретами так, что он лишний помидор на огороде посадить боялся. Сейчас можно делать практически все, главное не делать самого главного - не мешать "серьезным" людям делать то что им нужно.
Но при СССР за коммуналку платили копейки, продукты каждый день не дрожали как у мыхалываныча.
Учёба и медицина действительно были за бесплатно.
Да и народ обложили вкруговую туды низя и сюды низя везде или штраф или статья за оскорбление или неподчинение.
Чинуш, палицаев и прочих сволочей стало в разы больше чем в СССР.
Хе хе.