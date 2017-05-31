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Главная артерия России: как строился Транссиб. Фото

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru предлагает своим читателям фотоподборку к 125-летию закладки Великого Сибирского пути

Фото из открытых источников

Самая длинная железная дорога через Евразию, которая соединяет Москву, крупные восточно-сибирские и дальневосточные города России, — Транссибирская железнодорожная магистраль. 31 мая 1891 года состоялась закладка этой дороги. А строилась она почти четверть века — с 1891 по 1916 год. Протяженность магистрали составляет более 10 000 километров.

Значение для России этой железной дороги трудно переоценить. Именно благодаря Транссибу наша страна в позднеимперский период добилась бурного экономического развития.

В советский период железная дорога сыграла неоценимую роль как в экономическом, так и стратегическом смысле – эвакуация предприятий из Европейской части страны во время Великой Отечественной войны и переброска бойцов и вооружений из тыла смогла состояться только благодаря магистрали.

Восстановление страны после войны и дальнейшее ее развитие также было обеспечено посредством Транссиба. Сегодня магистраль продолжает играть ключевую роль и является главной транспортной артерией нашей страны.

Сохранились старинные фотографии этой удивительной стройки. Портал Amic.ru предлагает посмотреть, как возводился Великий Сибирский путь.

Впервые материал был опубликован 13.06.2016


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Комментарии

13.06.2016 13:02
- гость -

Вот времена то героические были

0  0
13.06.2016 13:06
- гость -

а щяс так прям нет?

0  0
13.06.2016 13:13
3333

А щас и половины того при СССР возили не возят.
Кактатак. Ага.

0  0
13.06.2016 13:14
- гость -

Щяс шаг в лево,шаг в право-статья.судьи приговоры штампуют как китайцы тапки

0  0
13.06.2016 13:15
- гость -

Щяс шаг в лево,шаг в право-статья.судьи приговоры штампуют как китайцы тапки

0  0
13.06.2016 13:50
- гость -

По утверждению В. И. Ленина, дорога была великой «… не только по своей длине, но и по безмерному грабежу строителями казенных денег, по безмерной эксплуатации строивших её рабочих …»

0  0
13.06.2016 14:07
Пузырек

Да загружена на проценты от мощности. Потому как в силу жадности (глупости) начальства жд дешевле на машинах

0  0
13.06.2016 14:32
АлексейX

[strong]13.06.2016 13:50
- гость -
По утверждению В. И. Ленина, дорога была великой «… не только по своей длине, но и по безмерному грабежу строителями казенных денег, по безмерной эксплуатации строивших её рабочих …»[/strong]

Ленин потерял право пользоваться такими аргументами, т.к. он и его последователи переплюнули все "ужаса" царского режима.

Царский режим был ужасен, но то что пришло ему на смену переплюнуло все, что можно было представить, при том, все самое худшее - охранка, и бюрократия были переняты практически без изменений, в "улучшенном" виде.

1  0
13.06.2016 14:38
- гость -

Ленин чмо

0  0
13.06.2016 14:53
- гость -

АлексейX
зарегистрированный 13 июня 2016 г.
14:32
От сейчас Сталинский Сокол заявится... От он вам с гостем врежет...

0  0
13.06.2016 15:05
- гость -

А чего им Сокол? Выдал на вентилятор и любуйся.

0  0
13.06.2016 15:19
АлексейX

13.06.2016 14:53
- гость -
АлексейX зарегистрированный 13 июня 2016 г. 14:32 От сейчас Сталинский Сокол заявится... От он вам с гостем врежет...


Переживем.

Проблема в том что мы не учимся. Ходим по кругу, как в кошмарном сне, американском мистическом ужастике...

Что-то мы снова и снова делаем неправильно. У нас порочный круг Царь-Ленин-Сталин-Горбачев-Царь-Ленин-Сталин-Горбачев...

И кажется что это разное, но похоже что это разные крайности одной и то же школы.
Какой бы строй не строили все равно это "государство это все, человек - никто".

Факт - Царское правительство должно было рухнуть. Но почему не оказалось силы, которая бы подхватила управление? Почему Столыпин оказался негодным обществу? А Ленин Выгодным?

Почему Николая 2, разрушителя России, церковь сделала святым?

Почему граждане СССР так быстро забыли, что в царское время жили лучше?

Почему сейчас все снова молчат, когда их обижают, и ущемляют, но, при этом, участвуют в травле тех, кто пытается что-то сказать нестандартное, предлагает собственные пути развития?

Почему эту дорогу сделали 125 лет назад, и она сразу же дала импульс для развития, а сейчас мы не можем ни дорого похожую построить, ни деньги вложить так, чтобы это сразу же дало эффект для развития России?

В общем не статья, а сплошное расстройство. Они могли, а мы нет...

0  0
13.06.2016 16:33
- гость -

АлексейX, бюрократия у коммунистов не сравнимо с тем что сейчас у путинистов.

0  0
13.06.2016 16:37
Массаж мозга

Алексей, почему-почему? Может, место проклятое? Вместе с обитателями...

0  0
13.06.2016 16:38
Сталинский Сокол

Да как вы посмели на ЛЕНИНА бочку катить?

0  0
13.06.2016 16:48
- гость -

А они так запрограммированы, Сокол. Сыны гениального Эльцина, чо...

0  0
13.06.2016 17:18
АлексейX

13.06.2016 16:33
- гость -
АлексейX, бюрократия у коммунистов не сравнимо с тем что сейчас у путинистов.

А я начинаю в это верить.

Хотя, если по справедливости, это все-таки не так. Мы сейчас живет в 100 раз лучше чем в СССР. На личном уровне.

Бюрократия проявляется только в некоторых областях, но как раз в тех, где свобода действий наиболее критична. Удавочки перетянули организм очень локально и точечно, это умнее, чем было в СССР, когда человека, на всякий случай, перематывали запретами так, что он лишний помидор на огороде посадить боялся. Сейчас можно делать практически все, главное не делать самого главного - не мешать "серьезным" людям делать то что им нужно.

2  0
14.06.2016 10:02
- гость -

Но при СССР за коммуналку платили копейки, продукты каждый день не дрожали как у мыхалываныча.
Учёба и медицина действительно были за бесплатно.
Да и народ обложили вкруговую туды низя и сюды низя везде или штраф или статья за оскорбление или неподчинение.
Чинуш, палицаев и прочих сволочей стало в разы больше чем в СССР.
Хе хе.

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