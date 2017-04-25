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Что взять с собой в поездку и как правильно собрать чемодан? Инфографика

, ИА "Амител"
Не стоит затягивать со сборами в дорогу и оставлять это все на последний момент

Многие россияне планируют отправиться в отпуск на майские праздники. А, как известно, любое путешествие начинается со сбора багажа. Но это далеко не такое простое занятие, как может показаться на первый взгляд. Нужно не только определить минимум вещей, которые пригодятся в поездке, но и компактно разместить их в недрах чемодана. Причем вся эта процедура сопровождается постоянным соблазном захватить что-то еще. Поэтому для многих людей подготовка к путешествию превращается в самую настоящую пытку. Если вы относитесь к их числу, то эта инфографика может стать для вас полезным руководством к действию.

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Впервые материал был опубликован 25 апреля 2016г. в 09:22.


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