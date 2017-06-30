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Депутаты Госдумы РФ снова предлагают отменить в России длинные новогодние каникулы. Как вы относитесь к этой инициативе?

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Отдохнуть по-человечески: у кого в России самый длинный отпуск?

, ИА "Амител"
Куда пойти работать, чтобы отдыхать более 28 дней в году?

Фото: pixabay.com

30 июня 1945 года в связи с окончанием Великой Отечественной войны труженикам Советского Союза восстановили отпуска, отмененные на период военного времени. Сегодня даже в мирное время не всем удается сходить в законный отпуск: современный рынок труда предлагает работникам довольно жесткие правила игры. Однако немало в России и тех, кто отдыхает больше стандартных 28 дней.

В основном больше четырех недель отдыхают учителя, медики, представители вредного производства и жители Крайнего Севера.

  • Самые длинные отпуска, пожалуй, у военных — почти два месяца.
  • 60 дней в среднем может составлять отпуск трудящихся на вредном производстве.
  • 54 дня отпуска — столько примерно могут отдыхать жители северных территорий.
  • 45 дней составляет отпуск у учителей школ и преподавателей учебных заведений.
  • 45 дней отдыхают сотрудники полиции. Плюс до 15 дней добавляется за выслугу лет, а сотрудники дорожной полиции имеют еще до 10 дней.
  • Более 30 дней, как правило, отдыхают врачи. Это зависит от конкретной профессии. Например, отпуск рентгенолога составляет около пяти недель.

Кроме того, могут рассчитывать на дополнительный отпуск трудящиеся, у которых ненормированный рабочий день, выполняющие работу с особым физическим или умственным напряжением.

Добавляют заветные дни за выслугу лет, должность, ранг, научное или социальное звание (например, "Ветеран труда").

Читайте также: Кому и как будут компенсировать отдых в России?

Служба исследований HeadHunter провела в 2013 году опрос, по итогам которого был составлен Топ-10 профессиональных сфер, где длинные отпуска встречаются наиболее часто:

  • Добыча сырья
  • Наука, образование
  • Государственная служба
  • Высший менеджмент
  • Производство
  • Управление персоналом
  • Транспорт, логистика
  • Информационные технологии, интернет, телеком
  • Маркетинг, реклама, PR, административный персонал.

Впервые опубликовано на Amic.ru 30 июня 2016 года.


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Комментарии

30.06.2016 08:11
- гость -

Сотрудники дорожной полиции?

0  0
30.06.2016 08:29
- гость -

а депутаты без отпуска днем и ночью, днем и ночью работают

0  0
30.06.2016 08:29
Morena


Кроме того, могут рассчитывать на дополнительный отпуск трудящиеся ненормированный рабочий день,
---
Черномырдин тексты пишет?

0  0
30.06.2016 08:40
Ветеран труда

Как получить доп.дни отдыха?

0  0
30.06.2016 08:52
Димон

прокурорские по 60 дней отдыхают как бэ случайно про них забили)

0  0
30.06.2016 10:00
- гость -

Сейчас у всех максимум 2 недели разом дают отдохнуть)

У меня самый большой отпуск был в госконторе одной 28 стандартных дней, плюс 14 дополнительных) 42 дня подряд) пару лет так отдыхал)

0  0
30.06.2016 10:11
- гость -

Члену Совета Федерации, депутату Государственной Думы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня

0  0
30.06.2016 10:23
- гость -


30.06.2016 10:11
- гость -

ну да..
они жеж "выполняющие работу с особым физическим или умственным напряжением."
особенно умственно тяжело напрягаться гимнасткам, актрисам, боксерам.
так стараются, так стараются..

0  0
30.06.2016 10:44
almas

Вероятно, эти данные привели перед урезанием отпусков данных категорий работающих. Как всегда начнут с учителей школ и преподавателей учебных заведений и на этом закончат. Хотя нет, еще отпуск сократят трудящимся на вредном производстве...

0  0
30.06.2016 10:54
- гость -

Госслужащим уже отпуска урезали.

0  0
30.06.2016 10:58
- гость -


30.06.2016 10:54
- гость -

Госслужащим уже отпуска урезали.

да фик тебе. жена 42 день завтра догуливает. правда целиком не дают. дробят на 14 и 28

0  0
30.06.2016 14:24
- гость -

30.06.2016 10:58

последний раз так гуляла, с будущего года за ненормированный рабочий день добавят к отпуску только 3 дня

0  0
30.06.2016 14:26
Пузырек

Родственник работает в аэропорту на вышке. 72 дня по-моему. У судей тоже не сосчитать длину отпуска.

0  0
30.06.2017 07:16
Сталинский Сокол

Работая в Службе Управления Воздушным Движения в а/порту при СССР, я имел приличный отпуск. На Севере можно было одно время не брать отпуск три года подряд. За то, уходил в отпуск на пол года. Приезжал на материк, деревья были голые. Уезжал они опять становились голыми. Билеты были бесплатные. И деньги были приличные.

0  0
30.06.2017 07:20
- гость -

О, за 2016 год!

0  0
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