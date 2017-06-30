30 июня 1945 года в связи с окончанием Великой Отечественной войны труженикам Советского Союза восстановили отпуска, отмененные на период военного времени. Сегодня даже в мирное время не всем удается сходить в законный отпуск: современный рынок труда предлагает работникам довольно жесткие правила игры. Однако немало в России и тех, кто отдыхает больше стандартных 28 дней.
В основном больше четырех недель отдыхают учителя, медики, представители вредного производства и жители Крайнего Севера.
- Самые длинные отпуска, пожалуй, у военных — почти два месяца.
- 60 дней в среднем может составлять отпуск трудящихся на вредном производстве.
- 54 дня отпуска — столько примерно могут отдыхать жители северных территорий.
- 45 дней составляет отпуск у учителей школ и преподавателей учебных заведений.
- 45 дней отдыхают сотрудники полиции. Плюс до 15 дней добавляется за выслугу лет, а сотрудники дорожной полиции имеют еще до 10 дней.
- Более 30 дней, как правило, отдыхают врачи. Это зависит от конкретной профессии. Например, отпуск рентгенолога составляет около пяти недель.
Кроме того, могут рассчитывать на дополнительный отпуск трудящиеся, у которых ненормированный рабочий день, выполняющие работу с особым физическим или умственным напряжением.
Добавляют заветные дни за выслугу лет, должность, ранг, научное или социальное звание (например, "Ветеран труда").
Читайте также: Кому и как будут компенсировать отдых в России?
Служба исследований HeadHunter провела в 2013 году опрос, по итогам которого был составлен Топ-10 профессиональных сфер, где длинные отпуска встречаются наиболее часто:
- Добыча сырья
- Наука, образование
- Государственная служба
- Высший менеджмент
- Производство
- Управление персоналом
- Транспорт, логистика
- Информационные технологии, интернет, телеком
- Маркетинг, реклама, PR, административный персонал.
Впервые опубликовано на Amic.ru 30 июня 2016 года.
Комментарии
Сотрудники дорожной полиции?
а депутаты без отпуска днем и ночью, днем и ночью работают
Кроме того, могут рассчитывать на дополнительный отпуск трудящиеся ненормированный рабочий день,
---
Черномырдин тексты пишет?
Как получить доп.дни отдыха?
прокурорские по 60 дней отдыхают как бэ случайно про них забили)
Сейчас у всех максимум 2 недели разом дают отдохнуть)
У меня самый большой отпуск был в госконторе одной 28 стандартных дней, плюс 14 дополнительных) 42 дня подряд) пару лет так отдыхал)
Члену Совета Федерации, депутату Государственной Думы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня
30.06.2016 10:11
- гость -
ну да..
они жеж "выполняющие работу с особым физическим или умственным напряжением."
особенно умственно тяжело напрягаться гимнасткам, актрисам, боксерам.
так стараются, так стараются..
Вероятно, эти данные привели перед урезанием отпусков данных категорий работающих. Как всегда начнут с учителей школ и преподавателей учебных заведений и на этом закончат. Хотя нет, еще отпуск сократят трудящимся на вредном производстве...
Госслужащим уже отпуска урезали.
30.06.2016 10:54
- гость -
Госслужащим уже отпуска урезали.
да фик тебе. жена 42 день завтра догуливает. правда целиком не дают. дробят на 14 и 28
30.06.2016 10:58
последний раз так гуляла, с будущего года за ненормированный рабочий день добавят к отпуску только 3 дня
Родственник работает в аэропорту на вышке. 72 дня по-моему. У судей тоже не сосчитать длину отпуска.
Работая в Службе Управления Воздушным Движения в а/порту при СССР, я имел приличный отпуск. На Севере можно было одно время не брать отпуск три года подряд. За то, уходил в отпуск на пол года. Приезжал на материк, деревья были голые. Уезжал они опять становились голыми. Билеты были бесплатные. И деньги были приличные.
О, за 2016 год!