В понедельник, 7 мая, Владимир Путин уже в четвертый раз пройдет процедуру инаугурации. Избранный президент официально вступит в должность на ближайшие шесть лет. Портал Amic.ru вспомнил, когда и зачем Владимир Путин в статусе президента России посещал регионы СФО.
Алтайский край
- 2003 год. Состоялся первый визит Владимира Путина в Алтайский край в качестве президента. Путин и губернатор региона (в то время Александр Суриков) обсудили темы газификации и придания Бийску статуса наукограда. В это же время президент отдохнул в Белокурихе с семьей.
- 2005 год, август. Владимир Путин прибыл в Барнаул попрощаться с погибшим в ДТП губернатором Алтайского края Михаилом Евдокимовым.
- Кроме того, Владимир Путин приезжал в Алтайский край в 2009 и 2012 годах, но тогда он занимал должность премьер-министра РФ.
- 2016 год, август. Президент провел в Белокурихе заседание президиума Госсовета по развитию санаторно-курортного комплекса.
Новосибирская область
- 2000 год, ноябрь. Провел совещание с руководителями регионов СФО о перспективах социально-экономического развития Сибири. Посетил Новосибирский государственный технический университет и встретился с учеными Института ядерной физики Сибирского отделения РАН.
- 2005 год, январь. Провел совещание по вопросам развития информационных технологий, встретился с губернатором Новосибирской области Виктором Толоконским.
- 2005 год, декабрь. Принял участие в совещании, посвященном банковскому сектору и развитию регионов, выступил в качестве гостя на церемонии открытия Новосибирского государственного академического театра оперы и балета после реконструкции.
- 2007 год, октябрь. Провел совещание по приграничному сотрудничеству России и Казахстана, встретился с губернатором Новосибирской области Виктором Толоконским.
- 2013 год, март. Прибыл в регион для проведения совещания о состоянии и перспективах развития боевой авиации в России. Также посетил Новосибирский авиационный завод имени В. Чкалова, принял участие в памятных мероприятиях в честь празднования 100-летия летчика-истребителя Александра Покрышкина.
- 2014 год, октябрь. Глава государства принял участие в открытии Бугринского моста через Обь, провел заседание президиума Государственного совета по вопросу совершенствования сети автомобильных дорог.
- 2018 год, февраль. Владимир Путин посетил Академгородок, где провел совещание с новосибирскими учеными.
Забайкальский край
- 2002 год, август (тогда это еще Читинская область). Путин посетил 212-й окружной учебный центр Сибирского военного округа, провел рабочее совещание с командным составом округа по вопросам военной реформы. Встретился с губернатором Читинской области Равилем Гениатулиным и главой администрации Агинского Бурятского автономного округа Баиром Жамсуевым.
- 2013 год, июль. Провел совещание о социально-экономической ситуации и развитии предпринимательства в Забайкальском крае. Посмотрел заключительную фазу крупномасштабных учений войск сил Центрального и Восточного военных округов, совершил облет района учений на вертолете.
- 2013 год, апрель. Посетил несколько лесозаготовительных предприятий в Забайкальском крае.
- 2015 год, сентябрь. Возложил венок к мемориалу "Боевая и трудовая слава забайкальцев" в Чите.
Хакасия
- 2013 год, август. Проверил ход работ по восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС, провел совещание по развитию электроэнергетики Сибири и Дальнего Востока.
- 2015 год, апрель. Прибыл в регион для встречи с пострадавшими в результате природных пожаров на территории СФО, посетил центр временного размещения пострадавших от пожаров, где встретился с жителями республики, провел совещание по ликвидации последствий ЧС в Сибири.
- 2015 год, июнь. Провел совещание по вопросу о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Хакасии и Забайкальском крае.
- 2015 год, сентябрь. Облетел пострадавшие от пожаров территории и ознакомился с ходом восстановительных работ, осмотрел новое жилье для пострадавших от пожаров в селе Краснополье. Провел совещание по ликвидации последствий пожаров в Хакасии и Забайкальском крае.
Красноярский край
- 2002 год, март. Провел совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края и посетил местный кадетский корпус.
- 2004 год, февраль. Владимир Путин провел встречу со своим полномочным представителем в Сибирском федеральном округе Леонидом Драчевским и губернатором Хлопониным, провел совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края, встретился с ректорами вузов региона и студентами Сибирского государственного технологического университета, пообщался с жителями поселка Овсянка и возложил цветы к могиле известного русского писателя Виктора Астафьева.
- 2007 год, ноябрь. Президент провел заседание президиума Государственного совета, посвященное вопросам развития транспортной инфраструктуры страны, посетил участок строящейся объездной магистрали вокруг Красноярска, провел рабочую встречу с губернатором Красноярского края Александром Хлопониным, встретился с преподавателями и студентами Сибирского и Южного федеральных университетов.
- 2017 год, март. Владимир Путин провёл совещание о ходе подготовки проведения Всемирной зимней универсиады 2019 года, ознакомился с макетами строящихся объектов универсиады‑2019 и встретился с победителями зимней универсиады 2017 года.
- 2018 год, февраль. Главной целью визита снова стала проверка готовности региона к проведению Универсиады-2019. Путин посетил многофункциональный спорткомплекс "Сопка" и "Платинум Арену", где пройдут церемонии открытия и закрытия игр, осмотрел новый терминал аэропорта "Красноярск". Также он принял участие в совещании по подготовке к играм и совещании по вопросам экологии.
Кемеровская область
- 2002, август. Встретился с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, посетил угольный разрез "Междуреченский" и шахту "Распадская", провел выездное заседание президиума Госсовета по проблемам угольной отрасли, пообщался с журналистами.
- 2013 год, август. Провел совещание комиссии по развитию ТЭК, встретился с шахтерами и членами семей горняков, погибших при взрыве на шахте "Распадская" в 2010 году, а также поздравил кемеровчан с Днем шахтера.
Тува
- 2007 год, август. Президент встретился с Председателем Правительства Тувы Шолбаном Кара-оолом, обсудил с учеными вопросы сохранения уникальных экосистем республики, а также совершили 48-километровый сплав по реке Енисей с правящим Князем Монако Альбером II.
- 2014 год, сентябрь. Владимир Путин присутствовал на празднике по случаю 100-летия единения Тувы и России.
Томская область
- 2001 год, февраль. Провел совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства и возложил цветы к мемориалу воинам, погибшим во время Второй мировой войны.
- 2006 год, апрель. Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономического развития Сибири, встретился с губернаторами Томской и Омской областей, а также с Председателем Правительства Республики Тыва и оценил разработки ученых и специалистов томской технико-внедренческой зоны.
Омская область
- 2001 год, февраль. Посетил Омск с рабочим визитом.
- 2003 год, апрель. Встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, вместе с которым потом принял участие в форуме приграничных областей России и Казахстана. Также провел встречи с губернатором Омской области Леонидом Полежаевым, с председателем Госсовета Дагестана Магомедали Магомедовым.
Республика Алтай
- 2014 год, сентябрь. Президент приезжал в регион для проведения совещания по ликвидации последствий паводков в регионах Сибири и Дальнего Востока. Также Путин встретился с Александром Карлиным и Александром Бердниковым, которые на тот момент исполняли обязанности губернатора Алтайского края и главы Республики Алтай соответственно.
- В остальное время глава государства приезжал в регион неофициально, на отдых. Так, например, было в сентябре 2015 года. А также в июне того же года, когда даже Кремль подтвердил, что Путин принимал в Горном Алтае бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, который приехал с частным визитом.
Иркутская область
- 2002 год, март. Встретился с губернатором Иркутской области, главами местной администрации и ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат", а также с российскими учеными. Приветствовал участников соревнований юных горнолыжников России в Байкальске.
- 2017 год, май. Здесь он провел совещание по вопросам ликвидации последствий ЧС из-за паводка и природных пожаров в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Кстати, Дмитрий Медведев приезжал в Иркутск в феврале 2009 года и апреле 2011 года. В 2011 он провел заседание президиума Госсовета по борьбе с распространением наркотиков среди молодёжи.
Бурятия
- 2013 год, апрель. Посетил Иволгинский дацан в Бурятии. Провел заседание президиума Госсовета о повышении эффективности лесного комплекса.
- 2017 год, август. Президент посетил Байкальский государственный природный биосферный заповедник и провёл совещание по вопросам сохранения озера Байкал. Также он провел совещание по вопросам ликвидации последствий природных пожаров в апреле 2017 года.
Материал обновлен. Впервые опубликован 26 августа 2016 на сайте Amic.ru
Комментарии
СМИ сообщили о возможности принятия однолетнего бюджета на 2017 год
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Госдума РФ во время заседания
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
В условиях неопределенности перед выборами сверстать реалистичный трехлетний бюджет невозможно, поэтому в правительстве обсуждается идея подготовить на 2017 год проект однолетнего бюджета, рассказали источники «Ведомостей»
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/26/08/2016/57bf8ce89a794710c5ae6a12?from=main
пусть отдохнет он тоже должен отдыхать
26.08.2016 12:02
вера
с бензопилой в магадане - в самый рас