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Где можно спрятать Эйфелеву башню: Телецкое озеро в цифрах и фактах

, ИА "Амител"
Сколько китов войдёт в Телецкое озеро и почему оно считается золотым - все самое интересное смотрите в инфографике

Одно из самых популярных среди туристов мест в России -  Телецкое озеро. Это самое большое озеро Алтая и одно из крупнейших озер России. Его еще называют младшим братом Байкала. Но кроме этого, Телецкое озеро — одно из самых красивых мест Земли. А его природа уникальна. Все самые интересные факты об этом озере смотрите в инфографике ИА "Амител" .

Чтобы увеличить инфографику, кликните на нее.

Переопубликовано от 8.07.2016 


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Комментарии

8.07.2016 08:24
- гость -

интересная инфографика

0  0
8.07.2016 08:30
- гость -

4 часа в 10 градусной воде. На каком морже испытывали?

0  0
8.07.2016 08:41
- гость -

Жуть

0  0
8.07.2016 08:59
- гость -

почему промеряли не в попугаях?

0  0
8.07.2016 09:06
- гость -

- гость - 8 июля 2016 г.
08:59

попугаев США не дали, санкции

0  0
8.07.2016 09:11
обезьяна

Барнаульская тв-вышка повыше эфелевой башни будет.

0  0
8.07.2016 09:12
гость

Эх, красивейшее место! Хочу туда!

0  0
8.07.2016 09:14
- гость -


8.07.2016 09:11
обезьяна


слезь с пальмы)))
197,5 м.

0  0
8.07.2016 09:16
- гость -

8.07.2016 09:11
обезьяна
Барнаульская тв-вышка повыше эфелевой башни будет.
-------------------------------------------------------
И когда будет? Пока что она 198 метров.

0  0
8.07.2016 09:16
обезьяна

И чо? Наша вышка 257 метров. Учи матчасть, дурик.

0  0
8.07.2016 09:19
Мнагахадовачка

Хорош вышками меряться!
Чем бы другим померялись!

0  0
8.07.2016 09:25
- гость -

Да в него весь Париж войдет

0  0
8.07.2016 09:32
- гость -


8.07.2016 09:16
обезьяна

ага, 257 побольше чем 324

0  0
8.07.2016 09:33
- гость -

Слышал, что там в водных слоях зависли всадники с конями, ещё со средних веков. Версия - под лёд ушли.

0  0
8.07.2016 09:34
обезьяна

ага, 257 побольше чем 324

Эфелева башня ваще то 224!!! Думай что пишешь.

0  0
8.07.2016 09:59
- гость -

8.07.2016 09:16
обезьяна
И чо? Наша вышка 257 метров
-----------------------------------------
Ваша - это какая?

0  0
8.07.2016 10:20
- гость -

Высота барнаульской телевизионной мачты - 197,5 м.
http://www.esosedi.ru/onmap/altayskiy_kraevoy_radiotelevizionnyiy_peredayuschiy_tsentr_akrtpts_s_televizionnoy_machtoy/6575843/index.html
Э&#769;йфелева ба&#769;шня. сам Эйфель называл её просто «300-метровой башней». Википедия

0  0
8.07.2016 10:22
almas

Про утопленников то зачем, это вся информация, чтобы завлечь на озеро или отпугнуть?

0  0
8.07.2016 10:35
almas

Что спорить, вот полюбуйтесь видом с нашей телемачты (можно на весь экран, можно другие панорамы посмотреть)
Вид с барнаульской телемачты
Барнаульская телевизионная мачта (именно мачтой правильно называть вертикально стоящую конструкцию поддерживаемую растяжками) была установлена в 1963 году и является одной из старейших в России. С её появлением началось эфирное телевидение и радиовещание на Алтае. Высота сооружения – 200 метров, и в крае существуют лишь две мачты выше барнаульской: Заринская и Усть-Калманская, высотами 250 и 330 м соответственно.
http://sovyata.ru/panorams/vid-s-barnaulskoy-telemachty.html?sphrase_id=698663

0  0
8.07.2016 13:39
Массаж мозга

Главное рассказали, сколько надо купаться, чтобы околеть. Очень нужная инфа

0  0
8.07.2016 14:16
- гость -

Красивейшее и чистейшее ещё пока место Алтая.
Как только турпоток туда увеличится, будет загажено как Байкал.

0  0
8.07.2016 14:17
Массаж мозга

Я вот долго могу. Телецкое переплывал. Там теплая вода. Только мутная.

0  0
8.07.2016 14:18
- гость -

13:39 Массаж мозга
Главное рассказали, сколько надо купаться, чтобы околеть...

А может наоборот, от массажу всё на изнанку видится тебе

0  0
8.07.2016 16:29
Написал

В советское время теплоход класса Заря бегал из Бийска в Артыбаш и на Телецком была флотилия своя. Мужик знакомый капитанил там на теплоходе,забортную воду использовали как питьевую

0  0
8.07.2016 16:56
- гость -

Массаж мозга 8 июля 2016 г.
14:17
Телецкое переплывал. Там теплая вода. Только мутная.

в каком месте?

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