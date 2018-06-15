Одно из самых популярных среди туристов мест в России - Телецкое озеро. Это самое большое озеро Алтая и одно из крупнейших озер России. Его еще называют младшим братом Байкала. Но кроме этого, Телецкое озеро — одно из самых красивых мест Земли. А его природа уникальна. Все самые интересные факты об этом озере смотрите в инфографике ИА "Амител" .
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Переопубликовано от 8.07.2016
Комментарии
интересная инфографика
4 часа в 10 градусной воде. На каком морже испытывали?
Жуть
почему промеряли не в попугаях?
- гость - 8 июля 2016 г.
08:59
попугаев США не дали, санкции
Барнаульская тв-вышка повыше эфелевой башни будет.
Эх, красивейшее место! Хочу туда!
8.07.2016 09:11
обезьяна
слезь с пальмы)))
197,5 м.
8.07.2016 09:11
обезьяна
Барнаульская тв-вышка повыше эфелевой башни будет.
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И когда будет? Пока что она 198 метров.
И чо? Наша вышка 257 метров. Учи матчасть, дурик.
Хорош вышками меряться!
Чем бы другим померялись!
Да в него весь Париж войдет
8.07.2016 09:16
обезьяна
ага, 257 побольше чем 324
Слышал, что там в водных слоях зависли всадники с конями, ещё со средних веков. Версия - под лёд ушли.
ага, 257 побольше чем 324
Эфелева башня ваще то 224!!! Думай что пишешь.
8.07.2016 09:16
обезьяна
И чо? Наша вышка 257 метров
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Ваша - это какая?
Высота барнаульской телевизионной мачты - 197,5 м.
http://www.esosedi.ru/onmap/altayskiy_kraevoy_radiotelevizionnyiy_peredayuschiy_tsentr_akrtpts_s_televizionnoy_machtoy/6575843/index.html
Э́йфелева ба́шня. сам Эйфель называл её просто «300-метровой башней». Википедия
Про утопленников то зачем, это вся информация, чтобы завлечь на озеро или отпугнуть?
Что спорить, вот полюбуйтесь видом с нашей телемачты (можно на весь экран, можно другие панорамы посмотреть)
Вид с барнаульской телемачты
Барнаульская телевизионная мачта (именно мачтой правильно называть вертикально стоящую конструкцию поддерживаемую растяжками) была установлена в 1963 году и является одной из старейших в России. С её появлением началось эфирное телевидение и радиовещание на Алтае. Высота сооружения – 200 метров, и в крае существуют лишь две мачты выше барнаульской: Заринская и Усть-Калманская, высотами 250 и 330 м соответственно.
http://sovyata.ru/panorams/vid-s-barnaulskoy-telemachty.html?sphrase_id=698663
Главное рассказали, сколько надо купаться, чтобы околеть. Очень нужная инфа
Красивейшее и чистейшее ещё пока место Алтая.
Как только турпоток туда увеличится, будет загажено как Байкал.
Я вот долго могу. Телецкое переплывал. Там теплая вода. Только мутная.
13:39 Массаж мозга
Главное рассказали, сколько надо купаться, чтобы околеть...
А может наоборот, от массажу всё на изнанку видится тебе
В советское время теплоход класса Заря бегал из Бийска в Артыбаш и на Телецком была флотилия своя. Мужик знакомый капитанил там на теплоходе,забортную воду использовали как питьевую
Массаж мозга 8 июля 2016 г.
14:17
Телецкое переплывал. Там теплая вода. Только мутная.
в каком месте?