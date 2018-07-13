Фото из открытых источников

Первые телефонные станции начали свою работу в России 136 года назад — 13 июля 1882-го. Сначала на территории Российской империи они появились в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе и Риге. Спустя несколько лет, телефонные станции и сети оборудовали в Нижнем Новгороде, Ревеле, Ростове-на-Дону и Баку.

С тех пор телефонная связь все больше и больше входила в обиход жителей нашей страны. Все знают, что нелегкий труд телефонисток, соединяющих голоса и судьбы людей, пал на представительниц прекрасного пола.

Их работа не единожды была воспета в различных произведениях. Чего только стоит известная песня Владимира Высоцкого, в которой есть такие строки: "Стала телефонистка Мадонной, расстояния на миг сократив".

Портал Amic.ru в связи с очередной годовщиной появления в России телефонных станций, предлагает своим читателям подборку фотографий телефонисток разных стран и эпох.