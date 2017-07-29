Фото: Дарья Шадрина
Удивительной красоты Малиновое озеро можно увидеть в Михайловском районе. Это место по праву можно назвать одним из красивейших в Сибири, а сам водоем является крупнейшим горько-соленым озером. Необычный цвет воде придают особые микроорганизмы — жаброногие рачки под названием Артемия Салина, вырабатывающие розовый пигмент. Оттенок меняется в зависимости от времени года: весной становится более насыщенный, а осенью — бурый.
Рачки, живущие в Малиновом озере, раньше считались пищевым продуктом: их добывали индейцы штата Юта, жители долины Нила и в Китае.
Фото: visitaltai.info
Малиновое озеро полезно посетить ради восстановления здоровья. По концентрации соли вода похожа на морскую. Сульфидно-иловая грязь, содержащаяся на дне, очищает кожу от ороговевших клеток и излишков подкожного жира, освобождает поры — все это улучшает обмен веществ, разглаживает морщины, останавливает воспалительные процессы и замедляет старение.
Добраться до озера можно на личном автомобиле по маршруту "Барнаул — село Михайловское", а потом проехать на юг примерно 10 километров, в этом направлении ходят и маршрутные такси.
Фото: visitaltai.info
Здесь можно загорать, купаться и плавать на лодках, но особо развитой инфраструктуры тут нет. Остановиться туристы могут в палаточном лагере или у местных жителей примерно за 200 рублей в сутки.
Материал впервые опубликован 15 июля 2016 года
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