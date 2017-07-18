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Первому темнокожему президенту Южно-Африканской Республики Нельсону Манделе 18 июля исполнилось бы 99 лет.

Мандела, являясь одним из главных борцов за права человека, стал знаковой фигурой в истории XX столетия. Напомним, что он посвятил свою жизнь уничтожению апартеида — официальной политике расовой сегрегации, которая проводилась в ЮАР с 1948 по 1994 год.

Огромный авторитет, который имел Нельсон Мандела, проведший 27 лет за решеткой, позволил ему в мае 1994 года стать президентом ЮАР. Годом ранее Мандела стал лауреатом Нобелевской премии мира.

В день рождения великого правозащитника портал Amic.ru вспоминает самые известные его афоризмы.