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Первому темнокожему президенту Южно-Африканской Республики Нельсону Манделе 18 июля исполнилось бы 99 лет.
Мандела, являясь одним из главных борцов за права человека, стал знаковой фигурой в истории XX столетия. Напомним, что он посвятил свою жизнь уничтожению апартеида — официальной политике расовой сегрегации, которая проводилась в ЮАР с 1948 по 1994 год.
Огромный авторитет, который имел Нельсон Мандела, проведший 27 лет за решеткой, позволил ему в мае 1994 года стать президентом ЮАР. Годом ранее Мандела стал лауреатом Нобелевской премии мира.
В день рождения великого правозащитника портал Amic.ru вспоминает самые известные его афоризмы.
- Не так уж сложно изменить общество, сложно изменить себя;
- Я не могу забыть, я могу простить;
- Многие вещи кажутся невыполнимыми до тех пор, пока их не сделаешь;
- Я твердо усвоил, что отвага — это не отсутствие страха, а победа над ним;
- Я боролся как против господства "белых", так и против господства "чернокожих";
- Ни разу не упасть — не самая большая заслуга в жизни. Главное — каждый раз подниматься;
- Быть свободным значит не просто скинуть с себя оковы, но жить, уважая и приумножая свободу других;
- Одно из высших достижений для человека — исполнять свой долг, не обращая внимания на последствия;
- Наш мир — мир больших надежд и перспектив. Но с другой стороны — это мир страданий, болезней и голода;
- Воевать и разрушать — очень легко. Настоящие герои — те, кто устанавливает мир и начинает строить;
- Сложности и невзгоды разрушают одних людей, но создают других;
- Нет ничего лучше, чем возвращаться туда, где ничего не изменилось, чтобы понять, как изменился ты сам.
Комментарии
Ни разу не упасть — не самая большая заслуга в жизни. Главное — каждый раз подниматься; - сильно, но победило второе
Я боролся как против господства "белых", так и против господства "чернокожих";
правозащитники всегда борются только за свои права