Творчество Василия Шукшина привлекает многих литературоведов, особенно интересны его персонажи-"чудики" – такие разные, особенные, но очень понятные каждому бравшему в руки книгу с произведениями этого знаменитого писателя. Редакция Amic.ru предлагает читателям пройти тест и выяснить, к какому типу шукшинских "чудиков" вы относитесь.
Для тех, кто не пожалеет своего времени, у нас будет приятный бонус — пригласительный на двоих на открытие Шукшинского фестиваля. Оно традиционно пройдет в театре драмы 23 июля. Вы побываете на красной дорожке и показе спектакля "Чудики" с участием актера театра и кино Федора Добронравова. Итоги подведем 19 июля, проходите тест и выигрывайте.
Комментарии
не согласна с результатом! Рассказ прекрасно помню.
Так и я не согласен. Ерунда какая-то.
Прошел тест в трех разных вариантах намеренно меняя ответы. Результат всегда один и тот же. Капустин- деревенский краснобай. )))
Вы Василий Князев из рассказа "Чудик".
Взрослый, но наивный мужчина, который по простоте своей попадает в различные неприятности, а попытки помочь окружающим всякий раз заканчиваются плачевно.
Ахахахахаха
Вы Бронька Пупков из рассказа "Миль пардон, мадам!".
Это герой крепкий, голубоглазый, улыбчивый, легкий на ногу и на слово мужик, который любит рассказывать выдуманную историю о том, как какой-то генерал приметил его в лазарете и дал задание застрелить Гитлера.
Оч. смешно ...