Что может быть лучше в жару, чем спелые, сочные и сладкие арбузы? Ничего! Когда за окном от +27, не хочется есть тяжелую пищу и мучает жажда, они приходятся как нельзя кстати. Только вот потенциал у этой большой ягоды гораздо выше, чем полагают многие, и речь идет не о пользе и витаминах, а о способах ее приготовления: мало кто знает, но арбузы можно жарить, дополнять ими мясо и делать из них торты. Чтобы покончить с этой несправедливостью, корреспондент информационного портала Amic.ru собрал самые необычные рецепты, в которых этой полосатой ягоде отводится довольно интересная роль.
Фото: maxpark.com
Салат с жареным арбузом
Что потребуется?
- 8 ломтиков арбуза без косточек
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Сок лайма – 5 ч. л.
- Сыра "Фета" – 120 г
- Свежие листья мяты – горсть
- Зелень (руккола, латук, кресс-салат) – по горсти
- Соль, перец по вкусу;
- Жареные семена тыквы
Как готовить?
Кусочки арбуза обжарить с одной стороны на гриле в течение двух минут. Зелень перемешать с двумя ложками лаймового сока, оливковым маслом и щепоткой соли и выложить на большое блюдо, сверху положить кусочки арбуза, добавить сыр "Фета". Сверху полить оставшимся соком лайма, посолить и поперчить. Украсить всё мятой и тыквенными семечками.
Фото: woman.hutor.ru
Паста с арбузом и ветчиной
Что потребуется?
- Паста – 200 г
- Ветчина – 100 г
- Помидор – 300 г
- Мякоть арбуза – 100 г
- Листья салата
- Оливковое масло
- Лимонный сок
- Соль, перец
Как готовить?
Арбузный торт
Что потребуется?
- Арбуз
- Взбитые сливки
- Орехи
- Фрукты и ягоды
Как готовить?
Салат с арбузом, курицей и бальзамическим уксусом
Что потребуется?
- Бальзамический уксус – 1 ст.
- Куриная грудка – 450 г
- Универсальная приправа – 3 ч. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Нарубленная зелень – 4 ст.
- Нарезанный кубиками арбуз – 2 ст.
- Сыр с голубой плесенью – 1/2 ст.
- Дробленый миндаль – 1/4 ст.
Как готовить?
Фото: dettka.com
Арбузное эскимо
Что потребуется?
- Арбузная мякоть – 700 г
- Сахар – 2 ст. л.
- Измельченные листья мяты – 4 ст. л.
- Натертая цедра лимона – 2 ч. л.
- Соль – щепотка
Как готовить?
Арбузную мякоть измельчить в блендере и смешать с сахаром. Добавить мяту, лимонную цедру, соль. Получившуюся смесь разлить по формам для эскимо и поставить в морозильную камеру. Через 1,5 часа вставить палочки и подержать в холоде еще 3 часа.
Материал впервые опубликован 25 июля 2016 года
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