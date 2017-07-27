Как бы ни пропагандировали правильное питание, сколько бы ни говорили о здоровой пище, все равно образ жизни многих складывается так, что избежать перекусов оказывается практически невозможно. Но привычный фастфуд может быть и полезным. Корреспондент Amic.ru собрал интересные и нестандартные вариации гамбургеров.
Фото: enlitenedburgers.com
Постные гамбургеры
Что потребуется?
- Нут – 150 г
- Вода – 650 мл
- Грибы – 100 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Лимон – 0,5 шт.
- Растительное масло – 3,5 ст. л.
- Сухие дрожжи – 1,5 ч. л.
- Сахар – 1,5 ч. л.
- Мука – 2 стакана
- Томат – 1 шт.
- Листья салата
- Кунжут, кориандр, паприка, соль
Как готовить?
На четыре-пять часов замочить в воде нут, после сменить воду и варить полтора-два часа. Для постных булочек нужно растворить в теплой воде дрожжи с сахаром, добавить 1/3 часть муки, перемешать и поставить в теплое место на 15-20 минут. Далее добавить растительное масло, соль, остальную часть муки, замесить тесто и поставить в теплое место на 40-50 минут. Тесто должно увеличиться в два раза, после чего его следует разделить на три равные части и сформировать булочки, смазать растительным маслом и посыпать кунжутом. Выпекать их при температуре 180 градусов 15-20 минут. Для котлет нут пропустить через мясорубку. Грибы мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс, обжарить это на растительном масле и добавить к измельченному нуту, посолить, приправить и полить соком половины лимона, перемешать. Далее разделить фарш и слепить круглые котлеты.
В сковороду налить одну столовую ложку растительного масла и обжарить котлеты с обеих сторон. Жарить на среднем огне три-четыре минуты каждую сторону. Каждую булочку разрезать вдоль. На половинки булочек выложить листья салата, кружки помидора и готовые нутовые котлеты. Сверху положить вторые половины булочек.
Фото: look.tm
Пловбургер
Что потребуется?
- Рис – 100 г
- Морковь – 100 г
- Лук – 1/2 шт.
- Соевый соус – 3 ч. л.
- Куркума – 1/2 ч. л.
- Паприка – 1/2 ч. л.
- Зира – 1/2 ч. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Твердый сыр – 40 г
Котлеты из говядины
- Говядина — 150 г
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Перец черный (одна щедрая щепотка)
- Соевый соус — 2 ч. л.
- Лук репчатый — 1/2 шт.
- Масло сливочное (или говяжий жир) — 20 г
- Сыр плавленый — 30 г
- Томатная паста — 30 г
- Сметана — 1 ст. л.
- Огурец маринованный — 1 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Петрушка – 2 веточки
- Лук — 1/5 шт.
Как готовить?
Натереть морковь, порезать лук и обжарить на сковороде. Отварить рис и смешать с морковью и луком, добавить яйцо, тертый сыр, соевый соус, куркуму, паприку и зиру, тщательно перемешать. Сформируйте лепешки и поставьте их в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут. Говядину мелко нарезать, добавить лук, соевый соус и сливочное масло и измельчить до однородности с помощью блендера. Добавить яйцо, поперчить и перемешать. После сформировать котлеты и обжарить. Огурец, помидор и очищенный лук нарезать тонкими пластинками. Перемешать плавленый сыр, томатную пасту и сметану до однородности. На каждую рисовую лепешку выложите по нескольку ломтиков помидора, смажьте небольшим количеством соуса. Сверху выложите котлету, помидор, ломтики огурцов, несколько колец лука, листья петрушки, снова смажьте соусом и накройте рисовой лепешкой.
Фото: povarenok.ru
Гамбургер из куриных сердечек с овсяными хлопьями
Что потребуется?
- Сердечки куриные — 600 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Яйцо (большое) — 1 шт.
- Желток яичный — 1 шт.
- Укроп – по вкусу
- Хлопья овсяные — 2 ст. л.
- Тмин — 0,5 ч. л.
- Приправа для корейской капусты — 4 ст. л.
- Булочка — 6 шт.
- Масло сливочное
- Масло растительное
- Капуста белокочанная – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Перец черный – по вкусу
Как готовить?
Тонко нарезать лук и обжарить его до золотистого цвета. У сердечек удалить жилки и сгустки крови, пропустить через мясорубку вместе с обжаренным луком. В фарш добавить яйцо, желток, измельченный укроп, овсяные хлопья, тмин, соль и перец, все перемешать. Капусту для салата мелко нашинковать, смешать с корейской заправкой и двумя столовыми ложками растительного масла. Из фарша сформировать котлеты и обжарить с каждой стороны. Довести их до готовности можно в духовом шкафу, нагретом до 170 градусов. Булочки для бургера разрезать пополам и обжарить на сливочном масле со стороны разреза до румяной корочки. На тарелку выложить нижнюю часть булочки, на нее котлету, затем капустный салат и укроп, закрыть верхней частью булочки.
Фото: funpress.ru
Гамбургер с беконом и мороженым
Что потребуется?
- Булочка для гамбургеров
- Маринованный огурец – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Томат – 1 шт.
- Листья салата – по вкусу
- Бекон – 4 шт.
- Мороженое – 150 г
- Кукурузные хлопья – по вкусу
- Плавленый сыр – 80 г
Комментарии
фффууууу
дурью маются
фу блин бкон и мороженное буээ