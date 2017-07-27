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Такого в "макдаке" нет: рецепты гамбургеров с мороженым, нутом и рисом

, ИА "Амител"
Гамбургер с мороженым, нутом, рисом и другие поражающие воображение вариации на тему обычного фастфуда

Как бы ни пропагандировали правильное питание, сколько бы ни говорили о здоровой пище, все равно образ жизни многих складывается так, что избежать перекусов оказывается практически невозможно. Но привычный фастфуд может быть и полезным. Корреспондент Amic.ru собрал интересные и нестандартные вариации гамбургеров.

Фото: enlitenedburgers.com

Постные гамбургеры

Что потребуется?

  • Нут – 150 г
  • Вода – 650 мл
  • Грибы – 100 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Растительное масло – 3,5 ст. л.
  • Сухие дрожжи – 1,5 ч. л.
  • Сахар – 1,5 ч. л.
  • Мука – 2 стакана
  • Томат – 1 шт.
  • Листья салата
  • Кунжут, кориандр, паприка, соль

Как готовить?

На четыре-пять часов замочить в воде нут, после сменить воду и варить полтора-два часа. Для постных булочек нужно растворить в теплой воде дрожжи с сахаром, добавить 1/3 часть муки, перемешать и поставить в теплое место на 15-20 минут. Далее добавить растительное масло, соль, остальную часть муки, замесить тесто и поставить в теплое место на 40-50 минут. Тесто должно увеличиться в два раза, после чего его следует разделить на три равные части и сформировать булочки, смазать растительным маслом и посыпать кунжутом. Выпекать их при температуре 180 градусов 15-20 минут. Для котлет нут пропустить через мясорубку. Грибы мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс, обжарить это на растительном масле и добавить к измельченному нуту, посолить, приправить и полить соком половины лимона, перемешать. Далее разделить фарш и слепить круглые котлеты.

В сковороду налить одну столовую ложку растительного масла и обжарить котлеты с обеих сторон. Жарить на среднем огне три-четыре минуты каждую сторону. Каждую булочку разрезать вдоль. На половинки булочек выложить листья салата, кружки помидора и готовые нутовые котлеты. Сверху положить вторые половины булочек.

Фото: look.tm

Пловбургер

Что потребуется?

  • Рис – 100 г
  • Морковь – 100 г
  • Лук – 1/2 шт.
  • Соевый соус – 3 ч. л.
  • Куркума – 1/2 ч. л.
  • Паприка – 1/2 ч. л.
  • Зира – 1/2 ч. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Твердый сыр – 40 г

Котлеты из говядины

  • Говядина150 г
  • Яйцо куриное1 шт.
  • Перец черный (одна щедрая щепотка)
  • Соевый соус2 ч. л.
  • Лук репчатый1/2 шт.
  • Масло сливочное (или говяжий жир) — 20 г
Начинка и соус
  • Сыр плавленый30 г
  • Томатная паста30 г
  • Сметана1 ст. л.
  • Огурец маринованный1 шт.
  • Помидор1 шт.
  • Петрушка – 2 веточки
  • Лук1/5 шт.

Как готовить?

Натереть морковь, порезать лук и обжарить на сковороде. Отварить рис и смешать с морковью и луком, добавить яйцо, тертый сыр, соевый соус, куркуму, паприку и зиру, тщательно перемешать. Сформируйте лепешки и поставьте их в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут. Говядину мелко нарезать, добавить лук, соевый соус и сливочное масло и измельчить до однородности с помощью блендера. Добавить яйцо, поперчить и перемешать. После сформировать котлеты и обжарить. Огурец, помидор и очищенный лук нарезать тонкими пластинками. Перемешать плавленый сыр, томатную пасту и сметану до однородности. На каждую рисовую лепешку выложите по нескольку ломтиков помидора, смажьте небольшим количеством соуса. Сверху выложите котлету, помидор, ломтики огурцов, несколько колец лука, листья петрушки, снова смажьте соусом и накройте рисовой лепешкой.

Фото: povarenok.ru

Гамбургер из куриных сердечек с овсяными хлопьями

Что потребуется?

  • Сердечки куриные600 г
  • Лук репчатый2 шт.
  • Яйцо (большое) — 1 шт.
  • Желток яичный1 шт.
  • Укроп – по вкусу
  • Хлопья овсяные2 ст. л.
  • Тмин0,5 ч. л.
  • Приправа для корейской капусты — 4 ст. л.
  • Булочка  — 6 шт.
  • Масло сливочное
  • Масло растительное
  • Капуста белокочанная – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный – по вкусу

Как готовить?

Тонко нарезать лук и обжарить его до золотистого цвета. У сердечек удалить жилки и сгустки крови, пропустить через мясорубку вместе с обжаренным луком. В фарш добавить яйцо, желток, измельченный укроп, овсяные хлопья, тмин, соль и перец, все перемешать. Капусту для салата мелко нашинковать, смешать с корейской заправкой и двумя столовыми ложками растительного масла. Из фарша сформировать котлеты и обжарить с каждой стороны. Довести их до готовности можно в духовом шкафу, нагретом до 170 градусов. Булочки для бургера разрезать пополам и обжарить на сливочном масле со стороны разреза до румяной корочки. На тарелку выложить нижнюю часть булочки, на нее котлету, затем капустный салат и укроп, закрыть верхней частью булочки.

Фото: funpress.ru

Гамбургер с беконом и мороженым

Что потребуется?

  • Булочка для гамбургеров
  • Маринованный огурец – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Томат – 1 шт.
  • Листья салата – по вкусу
  • Бекон – 4 шт.
  • Мороженое – 150 г
  • Кукурузные хлопья – по вкусу
  • Плавленый сыр – 80 г

Как готовить?

Обжарить бекон, булочку разрезать на две части и поджарить внутренние стороны на растительном масле. Порезать томат, огурец, лук. Обжарить во фритюре кукурузные хлопья. Выложить ингредиенты на булочку, последним будет шарик мороженого, который нужно посыпать хлопьями, после закрыть второй частью булочки.
 
Материал впервые опубликован 27 июля 2016 года
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.07.2016 15:20
- гость -

фффууууу

0  0
27.07.2016 15:36
- гость -

дурью маются

0  0
27.07.2017 08:11
- гость -

фу блин бкон и мороженное буээ

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