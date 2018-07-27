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Новости

Герой своего времени: вспоминаем Юрия Хоя, его жизнь и таинственную смерть

, ИА "Амител"
Кто такой Юрий Клинских, как появилась группа "Сектор газа" и что повлияло на преждевременную смерть музыканта Хоя?

Фото: avatars.yandex.net

"Здесь не дожить до сорока" – строчка из песни Юрия Хоя, которая для него стала реальностью – музыкант умер в 35 лет. Любить или не любить его творчество – дело каждого, но популярность этого автора матерных стихов легко можно сравнить с известностью Цоя. В день рождения лидера группы "Сектор газа" вспоминаем, как сложилась его судьба, как пришла известность и из-за чего закончилась жизнь.

Как жил?

Фото: fishki.net

Родился Юрий Клинских (Хой — это псевдоним) в Воронеже в обычной рабочей семье, родители трудились на сталелитейном заводе. В детские годы не выпускал из рук гитару, а вот школу особо не любил, музыке уделял внимание куда больше, чем урокам. Позже начал писать тексты, в которых поднимал разные запретные темы, но от привычного для того времени социального курса все же решил не отклоняться — отслужил в армии и пошел работать в ГИБДД, а после на завод. Первые выступления, кстати, сольные, начались в конце 80-х в первом городском рок-клубе, который располагался в местной промзоне. Именно в честь этого городского района он и назвал свою группу "Сектор газа". Коллектив появился в 1987 году, но популярен не был — выступал только на разогреве у приезжих музыкантов. Постепенно в уже разваливающейся стране матерные песни Хоя стали находить отклик в сердцах слушателей. И в киосках начали появляться записи группы.

Как стал известным?

Фото: mykor.ru

После того, как кассеты дошли до Москвы, "Сектор Газа" начинает сотрудничать с первой в СССР коммерческой звукозаписывающей компанией "Гала Рекордс". А в 1994 году коллектив выпускает оперу "Кощей Бессмертный". Музыкального образования Клинских, как и многие рок-музыканты, не имел, и это никак не помешало группе выпустить 13 студийных альбомов. Группа много выступала, ездила на гастроли, ее слушали, но существенных денег музыкантам это не приносило. Интересно наблюдать за творческим развитием Хоя. Так, косуха сменилась рубашкой и костюмом, а в песнях стало меньше нецензурной лексики, но группа к этому моменту была уже настолько популярна, что фанаты принимали ее в любом виде.

С кем встречался?

Фото: daily.afisha.ru

Личная жизнь Юрия, кто бы что про нее ни говорил и ни накручивал, была довольно простой. Была у Хоя жена, были любовницы. Одна из них, Ольга Самарина, стала ближе всех, с ней он и проводил большую часть времени — по сути, ничего особенного. Чем так понравилась ему именно эта барышня – никто не скажет, да разве вообще можно ответить на такой вопрос? Именно ее обвиняют в наркотической зависимости лидера "Сектора газа".

Как умер?

Фото: soullaway.livejournal.com

Скорая помощь, приехавшая на вызов, помочь Юрию Хою уже не могла и только зафиксировала смерть от сердечного приступа, и многие люди, знавшие музыканта, в это просто не поверили — у него не было проблем с сердцем. Были предположения, что медленно добивали его алкоголь и наркотики, поэтому в смерти певца некоторые винят Самарину, так как она якобы влияла на его зависимость. Правда, перед смертью всем родным и знакомым певец говорил, что с наркотиками завязал. Расследования никакого полиция не проводила — следов криминала сотрудники правопорядка не нашли.

В смерти обвиняют и потусторонние силы — Хой упоминал в песнях вампиров и ведьм. Свой последний, 13-й альбом "Восставший из Ада" Хой посвятил разнообразной нечести, а родственники рассказывают, что умер он, пытаясь записать последнюю песню для этой пластинки. Но это объяснение кажется совсем уж нелепым.

 

Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 27 июля 2016 года

Юрий Николаевич Клинских (псевдоним — Юрий Хой), биография которого очень интересна, родился 27.07.1964. Произошло это в Воронеже. Школьные года будущего певца прошли с семиструнной гитарой, с которой он проводил больше времени, чем с учебниками. Соответственно, отличником или хорошистом Юрия назвать было нельзя. — Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/244436/yuriy-hoy-prichina-smerti-godyi-jizni-lider-gruppyi-sektor-gaza-yuriy-klinskih
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.07.2016 19:05
TAO

ХОЙ -жив, мы - поколение 80 его никогда не забудем.Его песни до сих пор в моей машине звучат

0  0
27.07.2016 23:30
Мурилу Бенисиу

Сегодня только в авто слушал его шедевр под названием "Взял вину на себя"...

Помнится в 90-е был на концерте во Дворце спорта, шикарно было когда крыша дворца трещала от рева толпы про "бороду из ваты"

0  0
28.07.2016 07:00
- гость -

15 июня 1998 года Указом Президента РФ № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» ГАИ переименована в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения –ГИБДД МВД Российской Федерации.И когда человек всё успевал?Человечище

0  0
28.07.2016 07:26
Любопытный

Он был совсем простой парень, и его талант был больше его ума. Много больше. И русский поэт он куда в большей степени, чем Гребенщиков. У того - завитки вокруг пустоты. А Клинских дал в ранних альбомах набор национальных типажей.

0  0
28.07.2016 08:18
Filin

Автору статьи надо больше было почитать про Хоя или хотя бы фильм про него посмотреть. Не говоря про то, что автор, судя по всему, слышал песни Сектора в "напевах Рабиновича", ибо матерных песен в их творчестве очень мало.
Папа его был не рабочий, а инженер. Он-то и привил Юрию умение правильно слагать стихи, ибо сам был издающимся поэтом.
СГ - любимая группа, есть все концерты на кассетах и дисках, а так же винил "Колхозный панк"

0  0
28.07.2016 08:36
- гость -

А ещё он даже и не знал что нёс службу в ГИБДД

0  0
28.07.2016 09:09
- гость -

Да уж, ГИБДД это круто. Выходит он был не только хорошим музыкантом но и изобретателем машины времени. (не путать с Макаревичем)

0  0
28.07.2016 09:28
- гость -

Его песенки не несут никакой смысловой нагрузки.Что это:грязные,потные,вонючие носки?трезвяк,колхозный панк?Просто семя бредового творчества упало в благодатную почву невежества,и дало урожай сорняка и бурьяна.

0  0
28.07.2016 09:44
1

28.07.2016 09:28
- гость -
Как это не несут? совершенно очевидна воспитательная цель. Будешь свиньей - бабы не будут давать.

0  0
28.07.2016 09:46
1

Ну а про трезвяк и говорить нечего. любой критик здесь увидит сопоставление социальных классов

0  0
28.07.2016 09:51
- гость -

Просто хреного когда кумир молодёжи нарк который тащит за собой в могилу миллионы своих поклонников

0  0
28.07.2016 10:53
- гость -

Что автор статьи, что комментаторы - все безграмотные. Был бы герой статьи живой, он бы про вас таких новых песен написал.

0  0
28.07.2016 11:01
- гость -

Был бы у бабушки xой она была бы дедушкой

0  0
28.07.2016 11:10
Или девушкой

0  0
27.07.2018 07:56
- гость -

пора домой -до сих пор в машине крутится эта песня

0  0
27.07.2018 08:36
1

достаточно сказать что и сейчас его малолетки слушают ... это ли не путь в бессмертие. сколько лет его нет ??? а песни крутятся и неважно поколение восьмидесят или двухтысячных.... кто слушает сейчас ну например песняров ??? только те кто жил с ними а СГ слушают все и неважно пенсионер или салага. современным детям включи сг или другую группу из того периода СГ они узнают а вот вторую далеко не факт...
p/s/ против песняров ничего не имею....

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