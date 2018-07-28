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Лица великого конфликта: воспоминания о Первой мировой войне в фотографиях

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru вспоминает тех, кто был вынужден биться и погибать на полях сражений конфликта планетарного масштаба

Фото из открытых источников

Маховик первого военного конфликта планетарного масштаба заработал 104 года назад — 28 июля 1914-го Австро-Венгрия объявила войну Сербии.

В результате Первой мировой войны распались четыре империи — Российская, Австро-Венгерская, Германская и Османская.

Страны-участницы конфликта, продлившегося до 1918 года, потеряли более 10 миллионов солдат и около 12 миллионов мирных жителей. Еще около 55 миллионов человек были ранены и получили увечья.

Итоги противостояния, несмотря на то, что карта Европы была кардинально изменена, только усугубили противоречия в Старом свете и во многом обусловили историческую подготовку еще более страшной трагедии — Второй мировой войны.

Портал Amic.ru предлагает своим читателям вспомнить некоторые из миллионов лиц этого страшного конфликта.

 

Материал был впервые опубликован на Amic.ru 28 июля 2016 года.


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Комментарии

28.07.2017 08:01
Сталинский Сокол

Все дело в том, что Мир без войны существовать не может. И все дело идет к тому, что Мир вновь стоит на грани Войны. А все от того, что уже настало перенаселение, работы всем не хватает. А кушать и гонять дурку хочет большая, молодая часть населения Земли. Вот ее и нужно будет уничтожить. И весь корень Зла находится в США. Было бы правильным, что бы рванул тот самый Вулкан в Америке и уничтожил этот материк. Что бы лет на сто Мир успокоился.

0  0
28.07.2017 08:34
- гость -

Великая и забытая война, ни одного памятника погибшим солдатам той войны, позор!
Лепят памятники сталину, грозному , владимиру, русские солдаты , офицеры геройски погибшие на фронтах Первой мировой просто забыты

Одна из забытых страничек Первой мировой войны - так называемая "атака мертвецов" 24 июля (6 августа по н.ст.) 1915 года. Это удивительная история, как 100 лет назад горстка чудом уцелевших после газовой атаки русских солдат обратила в бегство несколько тысяч наступавших немцев.

Как известно, в Первой мировой войне использовались отравляющие вещества (ОВ). Впервые их применила Германия: считается, что в районе города Ипр 22 апреля 1915 года 4-я германская армия впервые в истории войн применила химическое оружие (хлор) и нанесли противнику тяжёлые потери.
На Восточном фронте немцы в первый раз провели газобаллонную атаку 18 (31) мая 1915 года против российской 55-й пехотной дивизии.

6 августа 1915 года немцами против защитников русской крепости Осовец были применены отравляющие вещества, представлявшие собой соединения хлора и брома. И тут произошло нечто необычное, вошедшее в историю под выразительным названием "атака мертвецов"!
Газы, пущенные немцами 6 августа, имели темно-зеленую окраску — это был хлор с примесью брома. Газовая волна, имевшая при выпуске около 3 км по фронту, стала быстро распространяться в стороны и, пройдя 10 км, имела уже около 8 км ширины; высота газовой волны над плацдармом была около 10 — 15 м.
Все живое на открытом воздухе на плацдарме крепости было отравлено насмерть, большие потери несла во время стрельбы крепостная артиллерия; не участвующие в бою люди спаслись в казармах, убежищах, жилых домах, плотно заперев двери и окна, обильно обливая их водой.
В 12 км от места выпуска газа, в деревнях Овечки, Жодзи, Малая Крамковка, было тяжело отравлено 18 человек; известны случаи отравления животных — лошадей и коров. На станции Моньки, находящейся в 18 км от места выпуска газов, случаев отравления не наблюдалось.
Газ застаивался в лесу и около водяных рвов, небольшая

0  0
28.07.2017 08:43
- гость -

Никому не нужная империалистическая война.

0  0
28.07.2017 09:30
- гость -

28.07.2017 08:34
- гость -
Великая и забытая война, ни одного памятника погибшим солдатам той войны, позор!
---
В той войне у России было мало побед, о которых хочется помнить. Зато было много поражений, о которых хочется забыть.

0  0
28.07.2017 10:10
- гость -

28.07.2017 09:30
- гость -
28.07.2017 08:34
- гость -
Великая и забытая война, ни одного памятника погибшим солдатам той войны, позор!
---
В той войне у России было мало побед, о которых хочется помнить. Зато было много поражений, о которых хочется забыть.

Солдаты и офицеры выполнили воинской долг, войны развязывают политики, не важно проиграна война или выиграна, память о погибших должна быть

0  0
28.07.2017 10:47
- гость -

28.07.2017 08:01 не парься так болезный! у нас уже рванул вулкан бояры, наркомании и спида-тубика-гепатита-рака...

0  0
28.07.2017 12:52
- гость -

28.07.2017 10:10
- гость -
Солдаты и офицеры выполнили воинской долг, войны развязывают политики, не важно проиграна война или выиграна, память о погибших должна быть
---
На самом деле, такие памятники - погибшим на Первой мировой - в России есть. Но о них мало кто помнит, мало кто знает. Это понятно - для пиара они не годятся. Трудно примазаться к чужой победе, когда и победы-то не было. "У победы много родителей, поражение - всегда сирота".

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