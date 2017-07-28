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Датой начала одного из самых страшных конфликтов в мировой истории значится 28 июля — 103 года назад, в 1914-м, в результате убийства австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда была развязана Первая мировая война.
В результате этой войны распались четыре империи — Российская, Австро-Венгерская, Германская и Османская.
Страны-участницы конфликта, продлившегося до 1918 года, потеряли более 10 миллионов солдат и около 12 миллионов мирных жителей. Еще около 55 миллионов человек были ранены и получили увечья.
Итоги Первой мировой войны, несмотря на то, что карта Европы была кардинально изменена, только усугубили противоречия в Старом свете и во многом обусловили историческую подготовку еще более страшной трагедии — Второй мировой войны.
В контексте очередной годовщины планетарного вооруженного конфликта портал Amic.ru предлагает своим читателям вспомнить некоторые из миллионов лиц этой войны.
Материал был впервые опубликован на Amic.ru 28 июля 2016 года.
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