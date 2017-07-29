Фото: liveinternet.ru
Пришло время делать заготовки на зиму, и многие, не имеющие дома особых рецептов, передающихся из поколения в поколение, начали "гуглить" различные способы маринования огурцов. Редакции Amic.ru заниматься засолками некогда, но интересные рецепты для читателей мы все же решили собрать.
Фото: photosflowery.ru
Малосольные огурцы в пакете за 3 часа
Что потребуется?
- Огурцы – 1 кг
- Чеснок – 3-4 зубчика
- Укроп свежий – 1 пучок
- Тархун (эстрагон) – пару веточек (можно сухой)
- Лавровый лист – 2 шт.
- Перец душистый горошком – 4 шт.
- Соль – 2 ст. л.
Как готовить?
Острые и хрустящие огурцы на зиму
Что потребуется?
- Огурцы – 4 кг
- 1 стакан сахара
- 3 ст. л. соли
- 1 стакан уксуса 9%
- 1 стакан растительного масла
- 1 ч. л. черного молотого перца
- 1 ч. л. красного молотого перца
- 2 ст. л. сухой горчицы
- 2 зубчика чеснока
Как готовить?
Для маринада соединить все ингредиенты, кроме огурцов, и перемешать. Огурцы разрезать на кружочки, смешать с маринадом, выдержать 2 часа, помешивая через каждые 30 минут. Поставить на плиту, довести до кипения, пока огурцы не поменяют цвет. После разложить по банкам и закатать. Укутать в шубу.
Фото: kakprosto.ru
Маринованные огурчики с крыжовником
Что потребуется?
- Огурцы мелкие – 4 кг
- Крыжовник – 0,5 кг
- Чеснок – 1 головка
- Лист вишни – 10 шт.
- Лист смородины – 5 шт.
- Лист хрена большой – 1 шт.
- Укроп – 1 ветка-стебель с зонтиком
- Черный перец – 10 горошин
- Гвоздика – 10 цветочков
- Корешок хрена небольшой – 1 шт.
- Вода родниковая – 3,5 литра
- Для маринада (на 1 литр воды): соль – 2 ст. л., сахар – 3 ст. л., уксус 9% – 80 г
Как готовить?
Потом в воду, слитую с огурцов, добавить перец, гвоздику, сахар, соль, уксус. Варить маринад на медленном огне минут 10-13. Залить маринадом банки доверху, чтобы даже немного вытекало. Крышки надо прокипятить. Минут пять. Закатать банки, поставить крышками вниз, очень хорошо укутать. Через пару дней огурцы с крыжовником перевернуть, еще два дня под одеялом подержать. Потом поставить маринованные огурцы с крыжовником в кладовку или шкаф.
Комментарии
В пакете приготовить попробую
В пакете приготовила,попробавала.Вкусненько,но с солью легко переборщить.
готовлю нарезанные - острые хрустящие. не подведите с рецептом!
Засаливаем огурцы...То есть натираем салом?Или , всё-таки , солим ?