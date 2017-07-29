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Секреты русской кухни: засаливаем и маринуем огурцы необычными способами

, ИА "Амител"
Тархун, горчица и крыжовник: какие еще компоненты добавляют настоящие хозяйки, чтобы соленые и маринованные огурцы были вкуснее?

Фото: liveinternet.ru

Пришло время делать заготовки на зиму, и многие, не имеющие дома особых рецептов, передающихся из поколения в поколение, начали "гуглить" различные способы маринования огурцов. Редакции Amic.ru заниматься засолками некогда, но интересные рецепты для читателей мы все же решили собрать.

Фото: photosflowery.ru

Малосольные огурцы в пакете за 3 часа

Что потребуется?

  • Огурцы – 1 кг
  • Чеснок – 3-4 зубчика
  • Укроп свежий – 1 пучок
  • Тархун (эстрагон) – пару веточек (можно сухой)
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Перец душистый горошком – 4 шт.
  • Соль – 2 ст. л.

Как готовить?

Огурцы помыть, высушить и отрезать кончики. Укроп помыть, высушить и нарезать. Чеснок очистить и измельчить. Огурцы положить в пакет, добавить измельченный укроп, чеснок. Туда же отправить тархун, лавровый лист и перец горошком. Засыпать все солью. Для аромата можно добавить петрушку, листья смородины и вишни, базилик, тимьян, майоран. Пакет крепко завязать, потрясти и оставить в холодильнике на 3 часа.
 
Фото: samsay.ru

Острые и хрустящие огурцы на зиму

Что потребуется?

  • Огурцы – 4 кг
  • 1 стакан сахара
  • 3 ст. л. соли
  • 1 стакан уксуса 9%
  • 1 стакан растительного масла
  • 1 ч. л. черного молотого перца
  • 1 ч. л. красного молотого перца
  • 2 ст. л. сухой горчицы
  • 2 зубчика чеснока

Как готовить?

Для маринада соединить все ингредиенты, кроме огурцов, и перемешать. Огурцы разрезать на кружочки, смешать с маринадом, выдержать 2 часа, помешивая через каждые 30 минут. Поставить на плиту, довести до кипения, пока огурцы не поменяют цвет. После разложить по банкам и закатать. Укутать в шубу.

Фото: kakprosto.ru

Маринованные огурчики с крыжовником

Что потребуется?

  • Огурцы мелкие – 4 кг
  • Крыжовник – 0,5 кг
  • Чеснок – 1 головка
  • Лист вишни – 10 шт.
  • Лист смородины – 5 шт.
  • Лист хрена большой – 1 шт.
  • Укроп – 1 ветка-стебель с зонтиком
  • Черный перец – 10 горошин
  • Гвоздика – 10 цветочков
  • Корешок хрена небольшой – 1 шт.
  • Вода родниковая – 3,5 литра
  • Для маринада (на 1 литр воды): соль – 2 ст. л.,  сахар – 3 ст. л., уксус 9% – 80 г

Как готовить?

Огурцы помыть и залить холодной водой на 3-4 часа. Зелень помыть, обсушить салфетками, мелко порубить. Чеснок и корешок хрена почистить и тоже мелко порезать. Сложить все в миску и хорошо перемешать. Банки простерилизовать. В каждую банку положить по столовой ложке смеси из зелени и чеснока с хреном. Плотно уложить огурчики, сверху  насыпать горсть вымытого крыжовника. Вскипятить воду, залить огурцы, прогревать минут 15. Повторить еще раз.
Потом в воду, слитую с огурцов, добавить перец, гвоздику, сахар, соль, уксус. Варить маринад на медленном огне минут 10-13. Залить маринадом банки доверху, чтобы даже немного вытекало. Крышки надо прокипятить. Минут пять. Закатать банки, поставить крышками вниз, очень хорошо укутать. Через пару дней огурцы с крыжовником перевернуть, еще два дня под одеялом подержать. Потом поставить маринованные огурцы с крыжовником в кладовку или шкаф.
 
Материал впервые опубликован 29 июля 2016 года
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.07.2016 17:53
- гость -

В пакете приготовить попробую

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30.07.2016 10:21
- гость -

В пакете приготовила,попробавала.Вкусненько,но с солью легко переборщить.

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5.08.2016 14:53
настя

готовлю нарезанные - острые хрустящие. не подведите с рецептом!

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29.07.2017 08:17
- гость -

Засаливаем огурцы...То есть натираем салом?Или , всё-таки , солим ?

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