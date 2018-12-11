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90-е, Грозный: фотохроника первой чеченской войны

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку фотографий времен первой чеченской кампании

Фото из открытых источников

Днем начала первой чеченской войны значится в календаре отечественной истории 11 декабря. 24 года назад тогдашний президент РФ Борис Ельцин подписал Указ № 2169 "О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики".

В этот же день подразделения Объединённой группировки войск (ОГВ), состоявшие из частей Министерства обороны и Внутренних войск МВД, вступили на территорию Чечни.

Вспоминая те тяжелейшие для нашей страны дни, портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку фотографий времен первой чеченской кампании, продлившейся до 31 августа 1996-го.

 

Впервые данная фотоподборка была опубликована на Amic.ru 6 августа 2016 года
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

6.08.2016 06:48
CALIBR

"В гражданской войне полководцы не могут снискать славу. Война в Чечне не слава России, а ее беда". /Генерал-лейтенант Лев Рохлин/

* Глядя на фотографии разрушенных в результате бомбёжки штурмовиками домов Грозного ,где проживали мирные граждане ,включая стариков и детей,начинаешь понимать глубину смысла сказанного российским генералом ,отказавшегося от звания "Герой России" именно по этому признаку.

0  0
6.08.2016 07:05
- гость -

“Ветеранский” синдром был прилипчивой заразой. Он поразил даже не причастного к политике и почти безобидного песенника Окуджаву, который на излете жизни испытал “эстетическое удовлетворение” от наблюдения горящего парламента России, а по поводу Чеченской войны заявил, что надо немедленно вывести войска и "постоять с непокрытой головой в знак покаяния" ("Взгляд" 12.01.96). Выходило, что убийства и зверства боевиков не только не должны быть отомщены, но им должна быть предоставлена полная свобода действий. Бандиты, по мнению Окуджавы, должны были еще посмотреть на нелепый акт покаяния тех, кто пытался взять их за руку.
Впрочем, нравственное у-ство, явленное Окуджавой в последний год своей жизни — еще не предел. Предел, по всей видимости, олицетворяет собой Уполномоченный по правам человека Сергей Ковалев (до начала 1996 г.), который предпочитал не замечать страданий русского народа в Чечне и проводить в 1993 г. конференцию о нарушениях прав человека на Кубе. В октябре 1993 г. “уполномоченный” обозвал защитников российского парламента уголовниками и отказался распространить на них свою правозащитную миссию

0  0
6.08.2016 07:06
- гость -

При здравом государственном подходе чеченские события должны были быть определены как мятеж, посягающий на основы государственного строя и отторжение от России части ее территории. Такое определение не появилось на свет, поскольку режим Ельцина был рожден тем же путем — путем мятежа.
Положение усугублялось действиями “правозащитников”, мирно взиравших на все и всяческие мятежи и пекущиеся о правах мятежников1. За это получали зарубежные премии и почетные командировки. Шабады-ковалевы, озабоченные благополучием бандитов, подыгрывали Дудаеву и Ельцину, а заодно и “мировому общественному мнению”, всегда имевшему антироссийскую направленность.

0  0
6.08.2016 07:07
- гость -

Заметьте ни одного большого фильма за исключением НевзоровскогоЧистилища о событияхПервойЧеченскойвойны не снято. …ТакогопредательстваармиивРоссии не получается даже вспомнить.

0  0
6.08.2016 07:08
- гость -

Александра Ардышева провожали в армию всем миром, как исстари на Руси повелось. И проводы были, и гармошка, и наказы стариков. Кто ж знал!..Вид угрюмых гор и паническое слово “Чечня” привели новоиспеченного рядового Ардышева в ужас. При первой же возможности он, прихватив автомат, дезертировал из своей части. И не домой подался, а отправился прямиком к боевикам. И непобедимыми они казались, и деньги там, по слухам, платили зеленые. Так бывший рядовой Российской армии встал под “знамя Пророка” в отряде Мовлади Хусаина. Позже предателя переправляли в отряды других полевых командиров — Исы Мадаева, Хамзата Мусаева.Подставлять башку под пули бывших сослуживцев Ардышеву как-то не очень хотелось, а потому он все больше нес караульную службу и с особым удовольствием охранял и конвоировал на работы измученных, израненных, безоружных пленников. Вот здесь-то возможностей выслужиться перед новыми хозяевами было просто поле непаханое. Пленный рядовой Горшков был до полусмерти избит Ардышевым только за то, что отказался чистить ботинки боевикам, а когда лейтенант Емельянов не стал мыть полы в штабе Хусаина, Ардышев хладнокровно дослал патрон в патронник... Весной 1996-го предатель заставил израненного рядового Батагова вслух читать молитвы из Корана.

0  0
6.08.2016 07:09
- гость -

Всё хорошо, но есть маленькое НО... Вот тут глянь http://www.ветераны- чечня.рф/forum/34-48-1и будя тебе счастье

0  0
6.08.2016 07:57
медведь-шатун

Замет те виновные так и не названы, как и почему Россия уходя из Чечни в 93 году, оставляла полные казармы и райотделы милиции оружия - для кого ??????????????........

0  0
6.08.2016 08:04
Во всём виноват Обама

0  0
6.08.2016 08:08
- гость -

В то героическое время Герой России был ещё мал, и глуп-поэтому головы и уши считал штуками.

0  0
6.08.2016 09:09
- гость -

Никто не ответил. А одной свинь е памятник поставили нынешние

0  0
6.08.2016 09:14
- гость -

В итоге всем участникам этого действа хорошо.
Чиченцы получили пожизненную контрибуцию, а жопоногие вояки да ВВшники бешеное жалование

0  0
6.08.2016 11:35
механик

гостю 09:14

Ну это ты зря, про вояк то. Хотя если ты про то, что за гнилой базар эти вояки запросто любому гостю могут ноги в ж-пу засунуть, тогда я поддержу.

0  0
6.08.2016 14:10
- гость -

Мало того, что помним, но и дань не малую платим.

0  0
8.08.2016 09:28
- гость -

"Чиченцы получили пожизненную контрибуцию, а жопоногие вояки да ВВшники бешеное жалование" - убогий, тебе еще и голову туда-же засуну.
"ТакогопредательстваармиивРоссии не получается даже вспомнить" - это в точку (касаемо ублюдка Березовского и т.п.)

0  0
11.12.2017 07:51
Максим

Забыть сложно. Помню Ерофеева Дмитрия (герой РФ), погиб возле Ж/д вокзала 31. 12. 1994 г.спасая какого-то генерала. Мне было тогда 14 лет. Вся деревня узнав эту трагическую новость скорбила вместе с родителями, погибшего офицера. Мало тогда еще кто понимал, что конкретно там происходит, за что Россия там ложит своих сынов, которых там мастерски предали неумелые и продажные генералы и политики.

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11.12.2017 08:02
- гость -

Россия - это такая страна, где солдат хоронят тайком и со стыдом, а сыр - демонстративно и с гордостью.

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11.12.2017 08:31
- гость -

Продажные генералы на чьей совести смерти наших солдат в Чечне, как так то, ведь они из ссср вышли. Для народа идеология, которая верхами то и не поддерживалась.

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11.12.2017 08:42
- гость -

только за присвоение звания ГР всем известному персонажу, нельзя уважать еще более всем известного персонажа.

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11.12.2017 09:32
- гость -

Перед этим всего три года прошло после того, как группа сепаратистов во главе с трехпалой цанной пьянью уничтожили в Беловежской пуще Советский Союз. В то время русские с украинцами например в Казахской ССР составляли абсолютное большинство. Четыре утырка одним росчерком пера предали страну которой они присягали и свои народы ради личных амбиций.

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11.12.2017 13:15
- гость -

Явно прослеживается искажение сознания. Годы не прошли даром.

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11.12.2017 13:55
гость

Вы что , у тырки , вообще ничего не понимаете зачем там наши ребята воевали ? Мозги от пива совсем размякли ? Для того что бы сейчас как в Сирии не было . Там не только чеченцы воевали , но и вся шваль арабского , и не только, мира .
Гнидам - предателям -раскалённая сковородка .Вечная память нашим мальчикам .

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11.12.2017 18:29
Ghost

Вечная память пацанам оставшимся там на вечно...

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