Чеснок, томаты, имбирь и мята: из чего еще можно приготовить варенье?
, ИА "Амител"
Варенье из овощей и трав: пополняем копилку рецептов необычными вариантами приготовления традиционного домашнего лакомства
Фото: dg-yug.ru
Многие готовят варенье из малины, смородины, клубники и других ягод, еще больше людей его едят. А кому удалось попробовать это сладкое лакомство из кабачков, имбиря, чеснока и мяты? Хотите проверить, так ли это вкусно? Смотрите рецепты, которые нашел корреспондент информационного портала Amic.ru, и вносите разнообразие в свои домашние заготовки.
Фото: photonatali.livejournal.com
Варенье из вишни с шоколадом
Что потребуется?
Вишня без косточек – 1 кг
Сахар – 500 г
Какао – 1 ст. л.
Лимонная кислота – 1 ст. л.
Горький шоколад – 100 г
Как готовить?
Ягоду измельчить в блендере, засыпать сахаром. После того, как вишня пустит сок, ее нужно довести до кипения. Далее добавить какао, лимонную кислоту и кипятить 20 минут. После добавить горький шоколад и растопить его. Разлить варенье в банки и закатать.
Фото: glavpost.com
Варенье из груши и имбиря
Что потребуется?
Груши – 4 шт.
Виноград – 0,5 кг
Сок одного лимона
Имбирь – 0,5 ст. л.
Звездочка бадьяна – 1 шт.
Цветки гвоздики – 4 шт.
Вода – 250 мл
Как готовить?
Груши помыть, очистить, нарезать на половинки, полить половиной лимонного сока. Виноград и груши положить в кастрюлю, залить водой и поставить на средний огонь. После закипания варить 20 минут. После фрукты вытащить, воду процедить, чтобы очистить от косточек, хвостиков, и сварить на ее основе сироп, добавив все приправы. После положить фрукты обратно, полить соком второй половины лимона и варить на самом слабом огне 20 минут, затем поставить на шесть-семь часов. Варку повторить еще три-четыре раза – всего на варенье из груш уйдет двое-трое суток, тогда груши станут стеклянными, а сироп приобретет насыщенный красивый цвет.
Фото: kushat.net
Варенье из мяты
Что потребуется?
Мята – 500 г
Сахар – 1 кг
Лимон – 1,5 шт.
Вода – 1 л
Как готовить?
Мяту нашинковать, лимоны нарезать вместе с кожурой. Добавить воду и кипятить в течение 10-15 минут на несильном огне. Охладить, процедить и засыпать сахар. Полученный сироп томить на медленном огне около двух часов. После можно добавить немного пищевого красителя – зеленого или желтого.
Фото: maminapechka.ru
Варенье из кабачков
Что потребуется?
Кабачки – 1 кг
Вода – 100 мл
Сахар – 1,3 кг
Лимон – 0,5 шт.
Как готовить?
Кабачок нарезать кубиками. Приготовить сироп из воды и сахара, положить в него кабачок и нарезанную дольками половинку лимона. Довести все до кипения и закатать в банки.
Фото: liveinternet.ru
Варенье из зеленых томатов
Что потребуется?
Томаты – 1,5 кг
Сахар – 650 г
Цветки гвоздики – 2-3 шт.
Зерна кардамона – 2 шт.
Корица – 4 г
Как готовить?
Томаты промыть и варить 15 минут, после воду слить. Приготовить сахарный сироп, опустить в него овощи, дать настояться не менее трех часов. Далее все нужно поставить на плиту и варить на медленном огне 20 минут, охладить и дать постоять еще два-три часа. Этапы с варкой и остыванием повторить еще три раза. На последнем этапе опустить мешочек с пряностями, после его убрать.
Фото: diabetia.ru
Варенье из чеснока
Что потребуется?
Чеснок – 300 г
Сахар – 0,75 кг
Вода – 300 мл
Корица и молотый мускатный орех – по вкусу
Как готовить?
Чеснок очистить и разрезать пополам, печь в духовке при 180-200 °С примерно 20 минут. Сделать из воды и сахара сироп, добавить в него специи и опустить чеснок. Варить нужно до загустения сиропа.
Комментарии
Гороховое варенье можно приготовить.
Из кабачков, из арбузных корок.
из говна уж сразу, чО..